Aiemmin Talent Suomi -ohjelmassa kilpallut Mikko Rautiainen niittää nyt mainetta kansainvälisessä kykykilpailussa.

Nenähuilisti Mikko Rautiainen eli Nasal Recorder on raivannut tiensä Got Talent España -ohjelman semifinaaleihin. Ohjelmaan haki yli 6 000 ehdokasta 21 eri maasta.

Semifinaaleissa valittiin 48 esitystä, jotka kilpailevat kahdestatoista finaalipaikasta. Rautiainen pääsikin semifinaalijoukkoon kunniakkaasti, sillä kesällä kuvatuissa karsinnoissa jokainen tuomariston jäsen näytti hänelle vihreää valoa. Tuolloin hän esitti tulkintansa kappaleista My Heart Will Go On sekä Eviva España, joista jälkimmäinen villitsi koko yleisön tanssimaan ja laulamaan mukana.

Matka tähän pisteeseen ei kuitenkaan ole ollut Rautiaiselle helppo. Aiemmin myös Talent Suomi -ohjelmasta tutuksi tullut huilisti on puhunut julkisuudessa avoimesti hänet syviin vesiin ajaneesta päihdehistoriastaan sekä paranemisprosessista. Ystäviensä tukemana hän sai lopulta ammattiapua.

– Neljä vuotta sitten olin juuri palannut Lontoosta, jossa loppuvaiheessa elin kodittomana ja rahattomana, Rautiainen kertoo.

– Ilman ammattitaitoista päihdehuoltoa, jonka piiriin Suomessa heti pääsin, en olisi päässyt asianmukaiseen hoitoon. Fria-klinikan työntekijät ottivat minut vastaan juuri sellaisena kuin olin ja porautuivat ongelman ytimeen niin, että voin juhlia neljää vuotta raittiina.

Hoidot auttoivat, ja nyt Rautiainen on ollut raittiina jo vuosia. Talent-kilpailun semifinaali osuukin juuri sille päivälle, jolloin raittiutta on kestänyt tasan neljä vuotta.

– Olen vuosien varrella oppinut, että mitään suurta ei voi tehdä yksin, koski se sitten raitistumista tai maailman valloitusta. Jokaiselle matkalle on hyvä valita oikea matkaseura: nytkin semifinaalimatkaani on tukemassa useita suomalaisia yrityksiä, joita ilman tämä yksinkertaisesti ei olisi mahdollista. Olen aidosti ylpeä suomalaisuudestani ja siksi onkin upeaa, että kohti tuntematonta ei tarvitse kulkea ilman kumppania.

Nokkahuilutaituri Mikko Rautiainen tuli Suomen kansalle tutuksi vuoden 2021 Talent Suomi -kykykilpailuohjelmasta. Tuolloin hän villitsi niin kansan kuin tuomaritkin niin, että pääsi koe-esiintymisistä suoraan ohjelman semifinaaleihin.

Rautiainen kuitenkin päätyi jättämään kilpailun kesken, kun julkisuudessa alettiin keskittyä erityistaidon sijasta hänen menneisyyteensä, johon kuului pitkä lista erinäisiä rikoksia.

– Vetäydyn ohjelmasta sen vuoksi, että menneisyyteni vei liikaa huomiota itse Talent-kisalta. Haluan jatkaa tarinani kertomista, mutta tällä hetkellä kaikkein tärkeintä minulle on toipuminen ja ennen kaikkea raittius, hän kommentoi päätöstään.