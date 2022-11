Donald Trump kritisoi Kanye Westin presidentti­ehdokkuutta rankalla kädellä: ”Tämä on ajanhaas­kausta”

Vielä joitain vuosia sitten West ja Trump kaveerasivat hyvin julkisesti, mutta nyt tilanne näyttää kallistuneen päälaelleen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kehottaa kohuräppäri Kanye Westiä jättämään presidentinvaaliehdokkuuden sikseen, kertoo muun muassa TMZ.

Kanye West, joka nykyään tunnetaan nimellä Ye, ilmoitti hiljattain Twitter-julkaisussaan asettuvansa ehdolle Yhdysvaltain seuraaviin presidentinvaaleihin, jotka käydään vuonna 2024. Samassa julkaisussa hän kertoi pyytäneensä Trumpia varapresidenttiehdokkaakseen. Räppärin mukaan ehdotus ei Trumpia miellyttänyt, vaan ex-presidentti oli suivaantunut toden teolla.

Lue lisää: Kanye West ilmoittautui presidentti­­ehdokkaaksi – väittää esittäneensä Trumpille kysymyksen, joka sai tämän huutamaan

Vuonna 2018 West poseerasi Trumpin kanssa tämän vaalikampanjalippis päässään.

Kaksikon erimielisyydet ovat siis ilmeisiä, ja nyt onkin tullut Trumpin vuoro valottaa välejään räppäriin. Itsekin presidenttiehdokkaaksi asettunut Trump kertoi sosiaalisessa mediassa, että West oli pyytänyt kahdenkeskistä tapaamista Trumpin luona Mar-A-Lagossa.

– Hän on mies, jolla on vakavia ongelmia niin bisneksissä kuin melkein kaikessa muussakin. Hän on aina ollut minulle hyvä ihminen. Suostuin tapaamaan hänet, jotta voisin antaa hänelle neuvojani, joita hän todella tarvitsee, Trump kirjoitti julkaisussaan TMZ-sivuston mukaan.

Tapaaminen ei kuitenkaan mennyt suunnitelmien mukaan, sillä West oli Trumpin mukaan saapunut paikalle kolmen muun henkilön kanssa. Kahta Trump ei ollut tuntenut ollenkaan, kolmas oli äärioikeistolainen aktivisti ja politiikassa toimiva Nick Fuentes.

Tästä tempusta Trump oli suutahtanut niin, että lateli kertomansa mukaan Westille suoran mielipiteensä tämän vaalikampanjasta.

– Sanoin hänelle, että älä asetu presidenttiehdokkaaksi. Tämä on ajanhaaskausta, et voi voittaa, tilitti Trump Rolling Stone -lehden mukaan.

Kanye on monille tuttu tosi-tv-tähti Kim Kardashianin ex-miehenä.

Westin presidenttiehdokkuus ei ole saanut aikaan pelkkiä positiivisia reaktioita, sillä räppäri ei ole lähiaikoina kylpenyt järin positiivisessa julkisuudessa. Lokakuussa hän nousi otsikoihin, kun hänen Twitter- ja Instagram-tilit tutkittiin juutalaisvastaisiksi katsottujen julkaisujen vuoksi. Räppäsi pääsi taas käsiksi Twitter-tiliinsä, kun Elon Musk osti alustan.

Hiljattain myös Westin toimintatavat hänen ex-vaimoaan Kim Kardashiania kohtaan ovat herättäneet keskustelua. Kaksikon ollessa vielä naimisissa West oli muun muassa esitellyt työpalavereissa intiimejä kuvia, joita Kardashian oli hänelle lähettänyt.

Lue lisää: Juutalaisvastaisia kommentteja suoltava Kanye West tuottaa Adidakselle miljardeja – vaatejättiä vaaditaan puhaltamaan peli poikki

Lue lisää: Jenkkilehden pöyristyttävä paljastus: Kanye West esitteli työkavereilleen intiimikuvia Kim Kardashianista