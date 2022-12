Nina Mikkosen pojat julkaisivat joulubiisin edesmenneen isänsä Timo T.A. Mikkosen kanssa – kuuntele kappale!

Maki Kolehmainen auttoi Matias ja Mikael Mikkosta laulamaan edesmenneen isänsä kanssa.

Nina Mikkosen pojat Mikael ja Matias ovat kuunnelleet tarkalla korvalla edesmenneen isänsä Timo T. A. Mikkosen vuosien varrella laulamia kappaleita.

– Jouluisin meillä soi Timon Joulusydän-levy, jonka mukana he jo pienenä lauloivat, Nina kertoo IS:lle.

– Järjestelin Timon arkistoa, jolloin Joulusydän-levyn vinyyliversio tupsahti eteeni. Samassa minulle tuli idea, että mitäpä jos pojat laulaisivat isänsä kanssa valitsemansa kappaleen tuolta kyseiseltä levyltä?

Suomesta ei Mikkosen mukaan löydy ketään, joka olisi levyttänyt edesmenneen isänsä kanssa. Maailmalla heitä on muutama, kuten Natalia Cole ja Lisa Marie Presley, joka on laulanut Elviksen kanssa duettona muun muassa In the Ghetto -kappaleen.

– Ilokseni pojat innostuivat asiasta.

Timo T. A. Mikkonen vuonna 2006.

Kun Mikkoset alkoivat pohtimaan asiaa ja laulun toteuttamista, Mikael ja Matias huudahtivat kuin yhdestä suusta: Maki Kolehmainen.

– Makilla on poikien sydämessä erityinen paikka. Matias on tehnyt legendaarisen Aikakone-yhtyeen keulahahmon kanssa yhteistyötä jo vuonna 2014. Tuolloin Matias levytti ensimmäisen kappaleensa, Dissaa, jonka on säveltänyt Maki ja sanoittanut Sana Mustonen, Nina kertoo.

Mikkoset soittivat Kolehmaiselle ja kertoivat ideansa.

– Maki innostui asiasta ja toivotti pojat tervetulleeksi studioonsa. Kappaletta työstettiin tuottaja Toivo Hellbergin ja Makin kanssa.

Äiti Mikkosella kihosi liikutuksen kyynel silmänurkkaan äänityssessiota seuratessa. Oli sykähdyttävää kuulla, miten poikien äänet soivat yhteen isänsä äänen kanssa.

Yhteislauluksi valitulla kappaleella on myös tärkeä merkitys koko perheelle.

– Vuoden vaan saan joulua odottaa -kappale on yksi minun sekä Mikaelin ja äidin suosikeista. Sen kuunteleminen saa hyvälle mielelle ja kohottaa tunnelman arjen yläpuolelle hienon sovituksensa vuoksi, jossa on suuren juhlan ja riemun tuntua, Matias toteaa.

Musiikilla on aina ollut tärkeä rooli Mikkosten perheessä ja kaikki tunnustautuvat musiikin suurkuluttajiksi.

– Mikael valmistui viime keväänä Sibelius-lukiosta ja Matias on laulanut pienen ikänsä, Nina kertoo.

– Äiti ja Matias intoutuvat välillä tanssimaan villisti ja laulamaan yhdessä musiikin tahdissa, Mikael naurahtaa.

– Musiikilla on ollut myös tärkeä rooli elämämme käänne kohdissa. Se on kannatellut surun yli ja kohottanut tunnelmaa ilon hetkinä.

Onko pojilta luvassa uutta musiikkia?

– Eihän sitä koskaan tiedä, jos vaikka tästä hienosta yhteisestä kokemuksesta seuraa jatkoa, jos musagenrestä päästään yhteisymmärrykseen, pojat nauravat yhteen ääneen.

Mikkoset tunnustautuvat jouluihmisiksi. Joulukuusi haetaan kotiin jo ensimmäisenä adventtina ja se koristellaan saman tien.

– Tämä pimeä vuodenaika on kodin ja tunnelman aikaa, jota joulukuusi ja koristeet sekä kynttilät luovat. Haluamme nauttia jouluisesta tunnelmasta mahdollisimman pitkään. Tänä vuonna Mikael hakee ensimmäistä kertaa kuusen myös omaan kotiinsa ja koristelee sen.

Mikkoset viettävät perinteisen joulun, johon kuuluu haudoilla vierailu aattona ja perinteinen joulupuuro Mikaelin kummivanhempien luona Mäntsälässä.

– Aattona rakas veljeni perheineen tulee meille joulun viettoon. Perinteisiimme kuuluu myös, että Mikael ja Matias lukevat vuoro jouluina Jouluevankeliumin. Tänä vuonna on Matiaksen vuoro.

– Joulupöydässämme on perinteisiä jouluruokia, kuten kinkku, kalaa, mätiä, laatikoita, pipareita, kakkua ja torttuja, joulukonvehteja. Jouluaamuna menemme perinteisesti joulukirkkoon.

Mikkosten elämää voi seurata myös YouTubesta, perheen omalta kanavalta.

Mediapersoona Timo T.A. Mikkonen sai vuonna 2011 massiivisen kallonpohjavaltimotukoksen, jonka seurauksena hän sokeutui sekä halvaantui. Nina Mikkonen ehti toimia omaishoitajana aviomiehensä kuolemaan saakka vuonna 2017.

Mikkonen aloitti toimittajauransa 1960-luvulla Uusi Suomi -sanomalehdessä ja Yleisradion radiouutisten avustajana. Televisiourallaan Mikkonen isännöi MTV3:lla muun muassa M-Show-keskusteluohjelmaa 1970-luvulla sekä Tänään, tässä ja nyt -makasiiniohjelmaa 1980-luvulla.

Hän isännöi myös PTV4-kanavalla Illan päätteeksi Timo T.A. -keskusteluohjelmaa 1990-luvulla.