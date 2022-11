Laulaja Rita Ora jyrähtää alalla vallitsevasta kaksinaismoralismista – naiset kohtaavat miehiä enemmän kritisointia

Poptähti Rita Ora ei halua kumppaniensa määrittävän omaa uraansa.

Laulaja Rita Ora, 32, rakastaa olla rakastunut. Se on hänen mielestään hauskaa ja ihanaa.

– Elän elämääni täysillä. Suhtaudun rakkauteen erittäin intohimoisesti, mutta en perusta elämääni parisuhteen varaan.

Ora on seurustellut lukuisten tunnettujen henkilöiden kanssa. Nykyisin hän on naimisissa ohjaaja-näyttelijä Taika Waititin, 47, kanssa.

Rita Ora ja Taika Waititi juhlivat häitään elokuussa.

The Sunin mukaan Ora tuo esiin aiheen ympärillä kelluvan kaksinaismoralismin.

– Me olemme naisia. Miehille ei sanota, että sinulla on ollut 100 poikaystävää tai tyttöystävää. Joskus kyllä, mutta yleisesti ottaen ei.

Ora on itse halunnut aina antaa uralleen kaikkensa ja keskittyä itseensä sekä tekemäänsä työhön. Työn lisäksi parrasvaloissa on kuitenkin usein myös hänen henkilökohtaiset suhteensa.

– Se tulee työn mukana ja se on osa tätä maailmaa missä elämme.

Rita Ora on Britanniassa kasvanut poptähti. Kosovolaistaustaisen laulaja tunnetaan muun muassa hiteistä Let You Love Me, How To Be Lonely ja Your Song.

Ora on esiintynyt myös Suomessa. Vuoden 2019 Ruisrockissa yleisön joukosta lavalle päässyt häirikkö aiheutti yllättävän välikohtauksen kesken keikan.

Laulajan turvamies nappasi lavalle tunkeutuneen häirikön nopeasti kiinni ja vei tämän pois lavalta. Yleisössä olleiden mukaan ei kuitenkaan näyttänyt siltä, että laulaja olisi ollut vaarassa tilanteen aikana.

Turvajärjestelyitä parannettiin kuitenkin keikan loppupuoliskoa kohden.

Ora on toiminut myös The X Factor UK -ohjelman tuomarina.