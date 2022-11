Antti Tuisku valmistui uuteen ammattiin – julkaisi Instagramissa tunteikkaan yksinpuhelun

– Antti, olen hämmentynyt siitä, miten tässäkin asiassa sinä lopulta pääsit maalin asti, poppari kirjoittaa itse itselleen.

Poptähti Antti Tuisku on valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Hän tiedottaa ilouutisesta Instagram-tilillään.

38-vuotias Tuisku kertoi alkuvuodesta aloittaneensa koronan aikana opinnot uutta ammattia varten. Hän lupasi aikovansa valmistua tämän vuoden aikana.

Lupaus piti.

Valmistumisensa kunniaksi Tuisku on julkaissut Instagramissa pitkän tekstin, jossa puhuttelee itse itseään. Päivityksen on allekirjoittanut nimimerkki Totuutesi.

Yksinpuhelussa poppari kuvailee opintietään vaikeuksien kautta voittoon -tarinaksi.

– Antti, olen hämmentynyt siitä, miten tässäkin asiassa sinä lopulta pääsit maalin asti. Olen seurannut sivusta, miten oman jaksamisen kustannuksella et kykene ajattelemaankaan vaihtoehtoa, missä voisit jättää jotain kesken, hän aloittaa juhlavasti.

On ollut väsymystä, alakuloa, itkua.

Mutta paperi on kädessä. On syytä riemuita, Tuisku muistuttaa itseään.

– Nauti siitä, että nyt tämä koulumatka on todella taputeltu ja seuraavaksi sinulla on tie auki kohti uusia unelmia ja työkuvioita.

Mutta vielä ei ole uuden suunnittelemisen aika.

– Kun joku kysyy sinulta, mitä olet Antti ajatellut, voit ihan rohkeasti vastata, että en juuri nyt tiedä. Voit myös rohkeasti vastata, että juuri nyt en edes halua ajatella sitä.

Nyt on aika nauttia. On aika myös kiittää luokkatovereita ja opettajia, Tuisku kirjoittaa.

Yksi kansakunnan suurimmista poptähdistä on ollut yksi muista – statuksella ei ole ollut väliä. On ollut turvallinen olo. Se on tärkeää, Tuisku muistuttaa.

– Vaikka he ehkä tietävätkin sen, miten kiitollinen heistä olet, tiedät itsekin, ettei sitä voi toistaa liikaa.

Yhden neuvon Tuisku tosin antaa itselleen.

– Pyydän, että osaisit seuraavalla kerralla, mihin tahansa ryhdytkään, olemaan itsekkäämpi ja viisaampi omista voimistasi ja siitä, mihin kaikkeen sinun ihan oikeasti tarvitsee kyetä.

Opintojensa ohessa Antti Tuisku muun muassa esiintyi Olympiastadionilla.

Vastavalmistuneen terapeutin Instagram-päivityksen kommenttikentässä vilisee sydämiä kuin askarteluliikkeessä ystävänpäivän alla.

Iloa on jakamassa yksitelitteisillä onnitteluilla koko suomalaisen viihdejulkisuuden kerma: Paula Vesala, Anna Puu, Tommi Läntinen, Krista Siegfrids, Karita Tykkä, HP Parviainen, Chisu, Ellen Jokikunnas, Jannika B, Janita Autio – ja muita.

Muutamat muut Tuiskun seuraajat ilmaisevat myötäiloaan laveammin.

– Onnittelut etenkin siitä kuinka hienosti osaat asioita pohtia, olet siirtymässä oikealle alalle (myös oikealta alalta), eräs seuraaja toivottaa.

– Tuut vielä tekemään tosi merkityksellisiä asioita, mihin ikinä uudet tuulet sut viekään, toinen hehkuttaa.

Antti Tuisku kertoi aiemmin tänä vuonna lopettavansa laulajanuransa.

Hän kertoi syyskuussa Helsingin Sanomissa jäävänsä ”kokonaan pois näistä hommista”. Kesän 2023 jälkeen Tuiskulla ei ole minkäänlaisia musiikillisia suunnitelmia.

Suomipopin kuningas nähdään viimeistä kertaa lavalla Ruisrockissa heinäkuun 2023 toisella viikolla.

Tuisku kertoi Apu-lehdelle opiskelukuulumisistaan elokuussa. Hän kertoi jo tuolloin ottavansa vastaan terapia-asiakkaita ”säännöllisen epäsäännöllisesti”.

– Minua jännittävät asiakastapaamiset ja olen siinä vielä heikoilla jäillä, koska en ole valmis terapeutti. Sen jälkeen esiintyminen tuhansien ihmisten edessä tuntuu jopa helpolta, hän kertoi Apu-lehdelle.

