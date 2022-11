Tv:n suosikkilääkäri Kiminkinen äimistyi Alfa-tv:n loppumista – palasi vartin päästä ja selvitti ohjelmiensa kohtaloa

Alfa-tv:n ruutukasvot kertovat tuntemuksiaan kanavan lopettamisesta.

Alfa-tv:n toiminta loppuu sen taloustilanteen takia. Muun muassa uutis- ja ajankohtaisohjelmista koostuva kanava uutisoi, että sen omistajan Brilliance Communications Oy:n hallitus on perjantaina päättänyt hakea emoyhtiön konkurssiin. Konkurssihakemus on jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Alfa-tv:n tunnetut ruutukasvot kertoivat Ilta-Sanomille tuntemuksiaan uutisesta. Uutisesta yllättyi täysin tv:n suosikkilääkäri Tapani Kiminkinen, 68. Maalaislääkäri Kiminkinen -ohjelman tohtorilta oli jäänyt sähköpostiviesti huomaamatta ja henkilöstölle järjestetty infotilaisuus välistä.

Kiminkisen mukaan Alfa-tv:n taloudelliset ongelmat eivät ole näkyneet millään tavalla. Hän oli juuri ollut tiiminsä kanssa kuvaamassa sarjaa, eikä hänen tiimissään tai talouspuolella näkynyt yrityksen tilanne millään lailla.

– Tiedämme kyllä taloustilanteen, mutta ei siitä ole henkilökunnalle tiedotettu sen enempää, että mikä tilanne mahtaa olla, Kiminkinen kertoo.

Kuvassa Tapani ja Ulla Kiminkinen.

Kiminkiseltä pitäisi tulla uusi tuotantokausi keväällä 2023. IS:n ottaessa yhteyttä Kiminkiseen tämä vaikutti erittäin hämmentyneeltä ja soitti noin 15 minuutin päästä takaisin. Muutaman puhelun ja pienen selvittelyn jälkeen Kiminkinen tietää, miten hänen ohjelmilleen käy tulevaisuudessa.

– Käsittääkseni tieto on tullut konkurssin asettamisesta, mutta mitään muuta tietoa ei varmaan kenelläkään ole, Kiminkinen avaa.

– Ymmärtääkseni tekijöillä on sellainen käsitys, että kyllä tässä jatketaan. Eihän sitä tiedä, että kuinka kauan sitä jatketaan, kun asiasta ei ole mitään muuta tietoa. Siinä mielessä en siis voi ottaa asiaan kantaa, Kiminkinen lisää.

Ikävästä tilanteesta huolimatta Kiminkinen korostaa, ettei hänellä sinällään ole syytä huoleen.

– Tämähän on iso asia kaikille työntekijöille, mutta ei minulla ole tässä mitään hätää. Toivotaan parasta niiden ihmisten puolesta, jotka ovat siellä töissä. Ja tietysti, että katsojakunta odottaisi, että saisimme jatkaa, Kiminkinen lisää.

Alfa-tv ehti pyöriä Suomen televisioruudussa 10 vuoden ajan.

Kiminkiselle tieto kanavan loppumisesta on hyvin ikävä, koska hänen mielestään Alfa-tv:n kaltaiselle kanavalle on paljon kysyntää.

– Selvästi on tarvetta tällaiselle kanavalle, joka perustuu suomalaiseen ohjelmaan, oikeaan tietoon, kulttuuriin, musiikkiin ja näiden tyyppiseen.

Samanlainen mielipide tulee myös kanavalla kolme vuotta työskennelleeltä Sanna Ukkolalta, 47. Ukkola näkee Alfa-tv:n kaltaisen kanavan erittäin potentiaalisena Suomen televisiolle.

– Minusta Alfa-tv on ollut todella tärkeä suomalaisen mediakentän kannalta. Suomalainen mediamaisema on hyvin keskittynyttä ja siksi on hyvä, että Alfa-tv on tuonut omanlaista ääntä kuuluviin.

Ukkola kertoo olevansa hyvin surullinen Alfa-tv:n uutisesta, muttei ole kovinkaan yllättynyt.

– Tosi surullinen uutinen. Tietysti on ollut jo pidempään tiedossa, että tilanne on heikko, ettei tämä sinällään yllätyksenä tullut, Ukkola toteaa.

– Olen viihtynyt Alfa-tv:llä tosi hyvin ja olen saanut siellä aikalailla vapaat kädet tehdä omannäköistä ohjelmaa, Ukkola lisää.

Sanna Ukkola Live -ohjelma on viihdyttänyt monia Alfa tv:n katsojia.

Ukkola vihjaa aavistaneensa Alfa-tv:n tilanteesta etukäteen, mutta sai siihen varmistuksen vasta tänään torstaina 25. marraskuuta yrityksen henkilöstöinfossa.

– Alfa-tv:n talousvaikeuksista on aikaisemmin uutisoitu, eli kyllähän se on ollut henkilöstön tiedossa. Alfallahan alkoi hiljattain yt-neuvottelut ja taloudellinen tilanne on ollut kaikkien tiedossa, Ukkola kommentoi.

– Mutta toki olin toivonut, että yritys olisi päässyt tilanteestaan yli. Mutta television tekeminen on tosi kallista ja kriisiaikana todella vaikeaa, Ukkola painottaa.

Miss Suomi -kilpailujen järjestäjänä tunnettu Finnartist Oy.n toimitusjohtaja Sunneva Sjögren kertoo, ettei ole saanut minkäänlaista ilmoitusta Alfa-tv-kanavalta. Syynä on Sjögrenin mukaan todennäköisesti se, ettei hän ole osa henkilökuntaa.

– On meillä siis tiedossa ollut heidän ongelmansa, mutta hyvin surulliseltahan se tuntuu, jos toiminta loppuu. Kovasti he ovat tehneet töitä ja hyviä ohjelmia, Sjögren harmittelee.

Alfa-tv on toiminut Miss Suomi -kilpailujen esityskanavana viime vuosina, mutta Sjögren ei toistaiseksi osaa sanoa, miten televisioinnin nyt käy. Hänen mukaansa Miss Suomi -kilpailu tulee joka tapauksessa jatkumaan normaalisti ja ensi vuonna on järjestyksessä sen 92. vuosi.

– Meillä katsotaan joka vuosi, että mihin mennään tv-lähetyksen suhteen. Ilmoitamme asiasta sitten, kun tiedämme enemmän, Sjögren lupaa.

Sunneva Sjögren kantaa työnsä puolesta titteliä ”missikeisarinna”.

Alfa-tv ehti viihdyttää katsojiaan yli 10 vuotta. Kanava aloitti toimintansa vuoden 2012 loppupuolella nimellä BC-TV ja vaihtoi nimensä Alfa-tv:ksi seuraavana vuonna.

Jo viime keväänä kerrottiin, että Brilliance Communicationsin rahat ovat loppuneet. Tuolloin Alfa-tv:n operatiivinen johtaja Vesa Halonen sanoi kanavan uutissivuilla, että toiminta jatkuu normaalisti ja keskustelut rahoitusratkaisuista ovat hyvässä vauhdissa.

Tarvittavia sijoituksia tai muuta rahoitusta ei kuitenkaan onnistuttu saamaan ja yhtiön hallitus on todennut sen taloustilanteen kestämättömäksi. Lisäksi yhtiön pääoma on menetetty ja se on maksukyvytön. Näistä syistä hallitus on arvioinut, ettei yhtiöllä ole edellytyksiä hakeutua yrityssaneeraukseen.