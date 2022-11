Suositun radiojuontajan viekkaat myyntipuheet hämmentävät Huutokauppakeisaria – väittää kynttilänjalkaansa ”sokeiden nunnien tekemäksi”

Radiojuontaja Juho Keskitalo yrittää kaupata Suomen Huutokauppakeisari -ohjelmassa muun muassa esineen, jolla on hänen mukaansa ”surmattu yksi ruhtinas”.

Uudessa Suomen Huutokauppakeisarin jaksossa Aki Palsanmäki, 53, innostuu pukeutumaan lentäjänlakkiseksi radiojuontajaksi, kun vieraaksi saapuu itse alan ammattilainen Juho Keskitalo, 32. Punaiseen nahkatakkiin pukeutunut Keskitalo on valmis myymään Palsanmäille esineitä, joista osa on hänen mukaansa kulkenut suvussa jonkin aikaa ja loput ovat tulleet tutuilta.

Keskitalo levittää pöytään muun muassa kupariesineitä, kahvipurkkeja, vanhoja lehtiä ja leipälapion. Vaikka Keskitalon esineet vaikuttavat ulospäin tavalliselta roinalta, radiojuontajalla on monelle esineelle omanlaisensa tarina. Keskitalo yrittää esimerkiksi myydä Palsanmäille puuhevosen, jonka hän väittää aikoinaan varastaneen lapselta.

– Epävirallinen tarina puuhevosesta on se, että näin sen jollain lapsella koulunpihalla ja kävin varastamassa sen häneltä. Lapsi jäi sinne itkemään, eli esineellä täytyy olla todella paljon tunnearvoa ja mahdollisesti myös rahallista arvoa, Keskitalo avaa.

Heli Palsanmäki epäilee esineen mallin perusteella, että se olisi taalainmaanhevonen. Keskitalo yrittää epätoivoisesti vakuutella, että puuhevonen olisi 300-luvulta, ja että sen kaltaisia esineitä on myyty netissä 50 000 eurolla. Keskitalon väitteet saavat Palsanmäet nauramaan.

Radiojuontajan korkealentoiset myyntipuheet eivät suinkaan pääty siihen. Seuraavaksi Aki ryhtyy tutkimaan hopealeimalla varustettuja kynttilänjalkoja, joille Keskitalolla on myös erikoinen tarina.

– Nämä ovat huhujen mukaan sokeiden nunnien käsityötä 1400-luvulta ja pyhässä vedessä kastettu, Keskitalo laskettelee.

– Sen takia ne ovat varmaan vähän tummuneet, Aki vitsailee Keskitalon väittämälle.

Keskitalo yrittää selittää tarkemmin kynttiläjalkojen todellisen alkuperän.

– Nämä kynttiläjalat ovat olleet ensimmäinen tilastoitu merkintä Dubaista, jossa he (nunnat) ovat olleet valaisemassa erilaisia aavikkokeitaita kuninkaitten ja ruhtinaiden toimesta, Keskitalo kertoo.

– En ole ihan varma, mutta yhdellä näistä on jopa surmattu yksi ruhtinas. Silleen niin kuin takaraivoon lyöty. Eli siinä on silläkin tavalla historiallista havinaa. Sieltä ne ovat sitten Waterloon taistelun kautta löytäneet tiensä Suomeen, Keskitalo lisää viitaten Belgian alueella käytyyn Napoleon I:n viimeiseen taistoon.

Juha Keskitalo antaa tavaroilleen hinnaksi 400 euroa, jolloin Aki alkaa leikkisästi pakkaamaan esineitä laatikkoon. Teko oli Akin mukaan tarkoitettu vitsiksi.

Pienen tinkimisen jälkeen Palsanmäet saavat Keskitalon tavarat ostettua 172 eurolla. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä kaupankäynnin lopputulokseen.

Jakson lopussa ilmenee, että varastettu puuhevonen saa ostohinnakseen 25 euroa ja villillä tarinalla varustetut kynttiläjalat ostetaan 40 eurolla. Kaikista Keskitalolta saaduista esineistä tulee myyntiä yhteensä 380 eurolla, josta voittoa Palsanmäille tulee 213 euroa.

– Kaikista höpötyksistä ja naururemakoista huolimatta rahaa tuli juuri sen verran kuin pitikin, Aki toteaa.

Juho Keskitalo tunnetaan parhaiten Suomipop-radiokanavan iltajuontajana.

Suomen huutokauppakeisari Ruudussa ja Nelosella maanantaisin klo 20.

