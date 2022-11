Margot Robbie jännitti kuuluisaa seksikohtausta Leonardo DiCaprion kanssa – rohkaisi itseään ”perinteisellä kikalla”

Margot Robbie ei osannut kuvitella, miten suuresti The Wolf of Wall Street -elokuva vaikuttaisi hänen näyttelijänuraansa.

Liki 10 vuotta sitten valkokankaille ympäri maailman saapui tositapahtumiin perustava elokuva The Wolf of Wall Street, jossa on kuuluisaksi noussut seksikohtaus. Tuota seksikohtausta tähdittivät Leonardo DiCaprio sekä Margot Robbie, joka oli tuolloin vasta 22-vuotias.

Kohtauksessa Robbien hahmo Naomi Lapaglia kävelee alastomana asuntonsa makuuhuoneessa pelkissä korkokengissä ja yrittää vietellä menestyneen liikemiehen Jordan Belfortin.

Ladbible-, Cosmopolitan- ja Evening Standard -lehtien mukaan Robbie, 32, kertoi hiljattain olleensa kohtausta varten niin hermostunut, että hän joutui rohkaisemaan itseään nopealla kikalla.

– En aio valehdella, otin muutaman tequila-shotin ennen kohtauksen kuvausta, koska olin niin hermostunut. Tarkoitan todella hermostunut, Robbie tunnustaa.

– Tiedän, että nykyään se kuulostaa hassulta ottaen huomioon, miten suosittu elokuvasta tuli, Robbie lisää.

Kuva elokuvan kuuluisasta seksikohtauksesta.

Robbie kertoo elokuvan suursuosion tulleen täysin yllätyksenä, eikä hän osannut kuvitella, millainen ponnahduslauta se olisi hänen näyttelijänuralleen.

– Luulin silloin, ettei kukaan tulisi huomaamaan minua elokuvassa. Ajattelin, ettei sillä tavallaan olisi merkitystä, mitä tekisin elokuvassa, koska kaikki keskittyisivät vain Leoon, Robbie perustelee rohkaisuryyppyään.

Robbien luulot osoittautuivat vääriksi, sillä hänen ensimmäinen amerikkalainen elokuva osoittautui näyttelijän läpimurroksi. Robbie nousi pikavauhtia huipulle ja on siitä asti saanut merkittäviä rooleja muun muassa Suicide Squad -elokuvien Harley Quinninä sekä tähdittänyt esimerkiksi Bombshell - ja I, Tonya -elokuvia. Rooleistaan Robbie on saanut kaksi Oscar-ehdokkuutta.

Elokuvan toinen seksikohtaus.

The Wolf of Wall Street -elokuvan ilmestymisen jälkeen Robbie antoi haastattelun, jossa hän avasi tarkemmin sen aikaisia tunnelmiaan seksikohtauksen tekemisestä. Robbie kertoi suhtautuneensa alastomuuteen epäröivästi, mutta ohjaaja Martin Scorsesen tarjoutuessa lieventämään kohtausta, tähti kieltäytyi.

Robbie perusteli lopulta nakuna esiintymisensä sillä, että elokuvan kovassa maailmassa hänen hahmonsa Naomin ainut valuutta on tämän ruumis, minkä vuoksi hänen kuuluisikin olla kohtauksessa alasti.

– Marty ehdotti, että voisin pukeutua viettelykohtauksessa aamutakkiin. Mutta minusta hänen tuli sittenkin olla alasti. Naomin on tarkoituskin pelata kaikki korttinsa, Robbie pohjusti.

Toisessa elokuvan kohtauksessa Naomi kiusoittelee aviomiestään Belfortia koskettelemalla itseään heidän tyttärensä makuuhuoneessa. Kohtauksen kuvaaminen oli Robbielle haastavaa, kun hänen piti 17 tunnin ajan kosketella intiimialueitaan 30 miehen edessä. Robbiesta se oli outoa.

– Mutta kaikki se nolous ja absurdius on vain haudattava. Rooliin pitää omistautua täysin, Robbie totesi.

The Wolf of Wall Street -elokuva kertoo tarinan Jordan Belfortista, amerikkalaisesta pörssimeklarista, jonka elämä luistuu kohti korruptiota, huumeita, perheväkivaltaa ja muuta rappiota. Elokuvan trailerin voit katsoa alta.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Margot Robbie kuvasi 17 tuntia alastonkohtausta 30 miehen ympäröimänä – näin hän perusteli työtehtävän itselleen

Lue lisää: Näyttelijä Margot Robbien kylkiluut Vanity Fairin kannessa olivat liikaa – somessa ärähdettiin huolestuttavan trendin paluusta