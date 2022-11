Tämä Linnan juhlista nyt tiedetään – kättelyyn tulossa merkittävä muutos, Vesa-Matti Loirille suuri kunnianosoitus

Linnan koristeet hehkuvat valkoisen, kultaisen ja sinisen sävyissä. Juhlavieraat pääsevät herkuttelemaan luomutuotteilla.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vastaanotto on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään tänä vuonna Presidentinlinnassa tutulla kaavalla, mutta pienin uudistuksin.

Koronavuosien jälkeen terveysturvallisuus otetaan huomioon normaalia pienemmän vierasmäärän lisäksi vastaanoton muissa järjestelyissä.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Linnassa järjestetään perinteinen kättely. Itsenäisyyspäivän vastaanotolle saapuvat juhlavieraat voivat kuitenkin halutessaan jättää kättelyn välistä.

– On päädytty siihen järjestelyyn, että olemme valmiita kättelemään. Jos joku vieraista haluaa korvata kättelyn nyökkäämällä, niin se on aivan yhtä kohteliasta, presidentti Niinistö sanoi.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vastaanotto on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Vieraita kutsutaan noin 1 300 eri puolilta Suomea. Merkittävä osa vieraista on ensikertalaisia, perinteisesti virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän.

Presidentinlinnassa järjestetään itsenäisyyspäivä vastaanotto tuttuun tapaan koronavuosien jälkeen.

Itsenäisyyspäivän ohjelma käynnistyy 6.12. klo 10.30, kun seppeleet lasketaan sankariristille Hietaniemen hautausmaalla. Juhlajumalanpalvelus järjestetään klo 12.

Ohjelma jatkuu klo 17.30, kun presidenttipari seuraa ylioppilaiden soihtukulkuetta Presidentinlinnan parvekkeelta.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto alkaa klo 19 Jääkärimarssin siivittämänä, jolloin alkaa Mariankadun puolelta tulevien kättely. Sen jälkeen myös Esplanadin puoleiset ovet avautuvat perinteisesti.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kuvattuna itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa 2021.

Itsenäisyyspäivän kunniavieraita, Suomen sotien veteraaneja ja lottia, presidenttipari on kutsunut omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla. Juhla järjestetään 1.12. Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, että oma tilaisuus tarjoaa presidenttiparille tilaisuuden keskustella rauhallisesti veteraanien kanssa ja kunnioittaa heidän korkeaa ikäänsä.

Torstaina järjestetyn tiedotustilaisuuden jälkeen Tasavallan presidentin kanslia kertoi lisää yksityiskohtia Linnan juhlien musiikkivalinnoista, menusta ja koristeluista.

Edellisen kerran kutsuvieraat juhlivat Linnassa vuonna 2019.

Linnan parketilla pyörähdellään suomalaisia perinteitä ja suomalaista sielunmaisemaa korostavan musiikin tahdissa. Musiikkivalinnat ovat suomalaisten säveltäjien, solistina kuullaan Maria Lundia.

Illan aikana Linnassa kuullaan myös taiteilija Vesa-Matti Loirin musiikkia, jota esitetään instrumentaaliversiona.

Linnassa kuullaan illan aikana Vesa-Matti Loirin musiikkia.

Juhlissa herkutellaan kotimaisilla luomutuotteilla, kalalla ja riistalla. Linnan juhlien tarjoilussa korostuu kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys. Makeissa tuotteissa käytetään Kultarannan vadelmia ja marjoja.

Vastaanotolla jatketaan oppilaitosyhteistyötä, eli mukana on Turun ammatti-instituutin kokkiopiskelijoita.

Koristeiden värimaailmassa hehkuvat valkoinen, sininen ja kultainen. Presidentinlinna on koristeltu kukkasin ja koristeina nähdään muun muassa ruusuja, joulutähtiä, heinää ja maitohorsmaa.