Suosikkiartisti Bess avautuu tv:ssä vaikeista ajoistaan ja villeistä tempauksistaan: harrasti seksiä puiston penkillä

Gogin kantabaari -ohjelman uudessa jaksossa hiljennytään vakavien keskusteluaiheiden ääreen.

Juomia, paljastuksia ja naurua on jälleen illan pöytäantimissa Gogin kantabaari -ohjelmassa. Juontaja Constantinos ”Gogi” Mavromichalisin kantabaariin saapuvat Ram Pam Pam -hitillä Suomen soittolistojen kärkeen noussut laulaja Bess ja näyttelijä Mimosa Willamo.

Alkulämmittelyksi vieraat pelaavat peliä, jossa heidän tulee vastata, pitävätkö Gogin kertomat väittämät heidän kohdallaan paikkaansa. Väittämien kautta muun muassa paljastuu, että Bess on humalassa harrastanut seksiä puiston penkillä.

– Mutta siellä ei ollut ketään, koska se ei oo hyvä juttu, oikealta nimeltään Essi Launimo suosikkiartisti painottaa.

Hupaisan lämmittelypelin jälkeen baaripöydän keskusteluaihe siirtyy vakavammaksi, kun Gogi ottaa puheeksi tulevaisuuden suunnitelmat. Gogin kysyessä Bessin tulevaisuuden tavoitteista, laulaja kertoo, että häntä ahdistaa puhua omasta ”viiden vuoden suunnitelmastaan”.

– Jos mulla ois kristallipallo, voisin vastata tuohon. Tietyt elämänvaiheet ovat opettaneet, että jokainen päivä on lahja. Kaikki on mahdollista, voi tapahtua melkein mitä vain, Bess avaa.

Aiheesta kiinnostunut Gogi kysyy Bessiltä, onko hänellä kenties ollut joskus rankkoja elämänvaiheita. Laulaja uskaltaa hieman raottaa Gogille ovea menneisyyteensä.

– Oli semmoinen vaihe, että olin ihan superdiipeissä. Joka aamu, kun en ole muutenkaan aamuihminen, olin silleen, että ”mä vaan haluun kuolla”. Onneksi sain apua silloin, Bess kertoo.

– Silloin ei todellakaan nähnyt eteenpäin. Kaikki oli sumua ja semmoisesta mielentilasta on vaikeaa alkaa plänäilee mitään. Oli myös vaikea uskoa, että jossain vaiheessa tää olotila muuttuu. Mutta ainakin yksi hyvä juttu on, että niin hyvässä kuin pahassa ”this too shall pass” (suom. tämäkin asia menee ohi), Bess lisää.

Bess uskoo, että tuolloin hän ei oikein tiennyt, mitä hänen tulisi tehdä elämällään.

– Se liittyi varmasti semmoiseen etsimiseen. Varmasti sekin pohdiskelu jatkuu koko loppuelämän, että ”kuka mä oon” ja ”mitä tää elämä on”, Bess analysoi.

Bessin hittikappaleita ovat muun muassa UMK-kilpailusta tuttu Ram Pam Pam, Rakastan en rakasta ja uusin kappale Sammumaton.

Jakson aikana Bess myöntää olleensa eksynyt myös aikana, kun hän opiskeli ammattimuusikoksi. Tuolloin Bess kyseenalaisti, miksi hän oli koulunpenkillä lahjakkaiden jazzmuusikoiden kanssa ja eli ikään kuin huijarisyndrooma-aikaa.

Nykyään Suomen huippuartisteihin kuuluvan Bessin tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu. Bess paljastaa ohjelmassa, miten hän selvisi ikävästä vaiheestaan.

– Jossain vaiheessa opin luottamaan elämään. Ihan sama, mitä tulee, aina tavalla tai toisella elämä kantaa. Sillä on paljon annettavaa ja mulla on annettavaa elämälle. Katsotaan, kuinka käy, Bess sanoo.

Viime maaliskuussa Bess avautui nuoruutensa synkistä ajatuksistaan myös Me Naiset -lehdelle. Tuolloin Bess korosti, että hänen lopullinen pelastuksensa oli asiasta puhuminen opettajalle, joka kannusti häntä hakemaan apua.

– Terapiaan hakeutuminen on paras asia, jonka olen itselleni koskaan tehnyt, Bess ylisti.

– Siinä ei pitäisi olla mitään hävettävää, että tutustut itseesi, opit tunnistamaan tarpeitasi ja kommunikoimaan tunteistasi, Bess lisäsi.

Gogin kantabaari Yle Areenassa.