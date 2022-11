Tunnistaisitko? Visailuohjelmasta koko Suomen julkkikseksi noussut näyttelijä muuntautui karskiksi vankilakundiksi uutuuselokuvassa

Jukka-Pekka Palon näyttelemä Mato on rosoinen hahmo.

Näyttelijä Jukka-Pekka Palo, 68, näyttelee Hetki lyö -elokuvassa tuomittua rikollista. Mato on istunut Suomessa vankilassa ja palaa nyt Espanjan Aurinkorannikolle, jossa asuu myös hänen ex-puolisonsa Marjaleena (Outi Mäenpää).

J-P Valkeapään ohjaamassa elokuvassa Palo nähdään karskissa tyylissä.

– Olin avoin pukusuunnittelijan, maskeeraajan ja ohjaajan ehdotuksille Madon ulkonäöstä. Ne antoivat vinkkejä myös omaan ajatteluun, Jukka-Pekka Palo kertoo.

– Mato on vanheneva mies, joka haluaa näyttää nuorekkaammalta. Hän on selvästi värjännyt sellissä itse hiuksensa ja partansa. Sen verran turhamaisuutta siis löytyy, mutta avain koko roolihahmossa on loppujen lopuksi kontrollin tarve. Mato haluaa pitää kaikki maailman asiat omissa näpeissään. Hän haluaa hallita sekä ympäristöään että itseään, Palo kuvailee.

Jukka-Pekka Palo ja Outi Mäenpää tähdittävät uutuuselokuvaa, joka sijoittuu Espanjan Aurinkorannikolle.

Madon rooliin solahtaminen kävi näyttelijältä helposti.

– Kun istuu maskituoliin, niin se hetki ajaa jo itsestään rooliin sisään. Katsot peiliin, ja siellä se tyyppi sitten on. Rooliin voi lähteä sekä ulkoa päin että sisältä ulospäin.

– Minulle toimii roolista riippuen kumpikin tapa, ja Hetki lyö -elokuvan tapauksessa oli niin, että ulkoiset syötöt eli Madon ulkonäkö oli niin vahva, että se auttoi minua menemään tämän nahkoihin.

Jukka-Pekka Palo C Moren Kämppikset-sarjan toisen tuotantokauden kuvauksissa Helsingissä 8. marraskuuta 2022.

J-P Valkeapään Hetki lyö sai ensi-iltansa Suomessa 11. marraskuuta.

Jukka-Pekka Palo muistetaan legendaarisesta Megavisa-ohjelmasta, jota esitettiin 1990-luvulla. Palon juontama ohjelma keräsi parhaimmillaan yli miljoona katsojaa ja oli aikanaan yksi kanavansa katsotuimmista ohjelmista.