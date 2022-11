Tosi-tv-tähdille napsahti pitkä vankilatuomio – tehtailivat petoksia yli 30 miljoonan dollarin edestä

Pariskunnan lisäksi vankeutta sai myös heidän entinen kirjanpitäjänsä.

Yhdysvaltalaisen Chrisley Knows Best -realitysarjan tähdet Todd ja Julie Chrisley ovat saaneet pitkät vankeustuomiot veronkierrosta ja muista talousrikoksista, People-lehti ja CNN kertovat.

Liittovaltion tuomari tuomitsi maanantaina Todd Chrisleyn 12 vuoden vankeusrangaistukseen, kun taas Julie Chrisley sai seitsemän vuotta vankeutta. Insiderin mukaan vapauduttuaan molempia odottaa lisäksi 16 kuukauden koeaika.

Pariskunnan lisäksi tuomion sai maanantaina myös heidän entinen kirjanpitäjänsä Peter Tarantino, jota odottaa kolmen vuoden vankeusrangaistus.

Ennen tuomion antamista liittovaltion syyttäjät olivat vaatineet Toddille 17–22 vuoden ja Julielle 10–13 vuoden vankeustuomiota. He vaativat myös pariskuntaa luovuttamaan lähes 20 miljoonan dollarin edestä omaisuuttaan.

Toddin asianajajat pyysivät tuolloin rangaistuksen lieventämistä. He huomauttivat, että hänen vankeutensa vaikuttaa ”vakavasti ja kielteisesti ihmisiin”, mukaan lukien hänen äitiinsä sekä niihin, joita perheen televisio-ohjelmien tuotanto ja kuvaus työllistävät.

Chrisleyt todettiin kesäkuussa syyllisiksi yhteensä yli 30 miljoonan dollarin lainapetoksiin, joita he olivat tehtailleet antamalla pankeille väärennettyjä tilinpäätöstietoja, jotka saivat heidät näyttämään merkittävästi varakkaammilta kuin he todellisuudessa olivat.

Syyttäjät osoittivat, että pariskunta osti väärin perustein saamillaan lainoilla muun muassa kalliita autoja ja luksusmatkoja sekä rahoitti ylellistä elämäntyyliään, johon heillä ei olisi ollut varaa. Samaan aikaan he piilottivat varoja Yhdysvaltain verohallinnolta.

Petos paljastui, kun pariskunnan entinen liikekumppani, joka toimi myös rikoskumppanina, paljasti tietonsa veroviranomaisille ja myöhemmin syyttäjille. Hän todisti tapauksessa syytesuojaa vastaan.

Chrisley Knows Best -sarjaa esitettiin ensi kerran vuonna 2014. Uudet jaksot, jotka on kuvattu ennen oikeudenkäyntiä, saanevat ensi-iltansa Yhdysvalloissa ensi vuoden aikana.