Tom Hanksin Chet-poika paljasti vanhempiensa karun päätöksen – ”Vaikein asia, jonka olen ikinä käynyt elämässäni läpi”

Chet Hanksin näyttelijävanhemmat Tom Hanks ja Rita Wilson puuttuivat poikansa huolestuttavaan tilanteeseen erikoisella tavalla.

Näyttelijäpariskunta Tom Hanksin, 66, ja Rita Wilsonin, 66, poika Chet Hanks, 32, muistelee nuoruutensa pahinta aikaa Ivan Paychecks -podcastissa. Vierailunsa aikana räppäri ja näyttelijä palasi lukioaikoihinsa, jolloin hän kärsi päihderiippuvuudesta.

Hanks paljastaa, että vuonna 2008 tilanne eskaloitui niin pahaksi, että hänen vanhempansa päättivät puuttua asiaan tavalla, joka säikäytti lukioikäisen teinin täysin.

– Se oli lukion alkuaikaa, kun riitelyt ja valtataistelut vanhempieni kanssa olivat huippupisteessä. Eräänä aamuna huoneeni valot syttyivät neljältä ja näin sänkyni jalkopäässä kaksi miestä seisomassa. He olivat kaljuja ja muistuttivat hieman sotilaita tai portsareita. Ihmettelin, että ”mitä v***a on tekeillä”, johon he vastasivat, että ”tulet mukaamme joko helpon tai vaikean kaavan kautta”, Hanks muistelee.

Kun vaihtoehtoja ei ollut, Hanks matkusti miesten kanssa yhdeksän tuntia Etelä-Utahiin, jossa häntä odotti ”erämaaterapiaohjelma” ongelmaisille nuorille. Hanksin vanhemmat olivat lähettäneet poikansa syrjäseudulle leirille, jossa tavoitteena oli korjata hänen huolestuttava käytöksensä.

Independent-, Page Six - ja Daily Mail -lehtien mukaan Hanks kuvailee joutuneensa osallistumaan leirillä fyysisiin työhommiin ja elämään pelkkä taivas kattonaan. Leirin johtajat eivät pelkästään pistäneet nuoria tekemään raskasta työtä, vaan myös analysoivat heidän mieliään.

– Se oli vaikein asia, jonka olen ikinä käynyt elämässäni läpi. Se oli äärimmäisen epämukavaa eikä ollenkaan kuten leirillä. Se oli ikään kuin suunniteltu olemaan niin rankkaa kuin v***u mahdollista, Hanks kuvailee.

– He kävelyttivät meitä noin 36 kiloa painavien reppujen kanssa. Silloin mielessäsi pyörii monia ajatuksia, Hanks lisää.

Hanks uskoo, että hänen vanhempiaan manipuloitiin terapiaohjelman suhteen ja että heitä huijattiin maksamaan kalliita osallistumismaksuja.

– He tiesivät, että vanhemmillani oli varaa pitää minut siellä v***n pitkään, ja juuri niin tapahtui. Olin siellä pidempään kuin kukaan muu, lukuun ottamatta lasta, joka oli siellä puoli vuotta, Hanks pohtii.

Uskomuksestaan huolimatta Hanks myöntää, että kokemus auttoi häntä löytämään rauhan yksinolemisesta ja vahvistamaan suhdettaan Jumalaan. Opit auttoivat räppäriä vain hetkeksi, sillä Hanks päätyi hakemaan itselleen apua 24-vuotiaana.

Hanksin mukaan hänen lopullinen pelastuksensa oli isäksi tuleminen. Hanks sai tyttärensä Michaiah’n huhtikuussa 2016 silloisen tyttöystävänsä Tiffany Milesin kanssa.

– Jos tyttäreni ei olisi syntynyt, en usko, että välttämättä olisin muuttunut. Hän rehellisesti sanoen pelasti henkeni, Hanks kertoi Access Live -ohjelmassa vuonna 2018.

Hanksin taistelu päihderiippuvuutensa kanssa on ollut pitkä ja kivinen, mutta lopulta kannattava. Viime syyskuussa Hanks juhlisti Instagram-tilillään vuoden päihteettömyyttään.

– Kaikki peliin. Päätökseni on lopullinen: en enää ikinä aio palata siihen p**kaan. Tämä on vasta alkua. Tämä voi olla päivä, joka muuttaa sinun päiväsi ikuisesti, Hanks kirjoitti julkaisussaan.