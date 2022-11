New York Postin mukaan Ice Cube on luopunut hiljattain myös toisesta elokuvaprojektista.

Yhdysvaltalainen räppäri-näyttelijä Ice Cube väittää menettäneensä 9 miljoonan dollarin elokuvadiilin koronavirus­rokotteesta kieltäytymisensä vuoksi, muun muassa The Hollywood Reporter uutisoi.

Ice Cube kertoi asiasta aiemmin tällä viikolla Million Dollaz Worth of Game -podcastissa vieraillessaan.

– Kieltäydyin elokuvasta, koska en halunnut saada sitä helvetin pistosta. Hylkäsin 9 miljoonaa dollaria, koska en halunnut pistosta, räppäri sanoi.

Myöhemmin Ice Cube selvensi, ettei hän varsinaisesti ”hylännyt” roolia.

– Ne paskiaiset eivät antaneet sitä [roolia] minulle, koska en ottanut rokotetta. En kieltäytynyt siitä [roolista]. He eivät vain antaneet sitä minulle.

Ice Cube ei täsmentänyt, miksi hän kieltäytyi rokotteesta. Tutkijat ovat arvioineet, että koronarokotteet säästivät pelkästään ensimmäisen vuotensa aikana liki 20 miljoonaa ihmishenkeä.

Hollywood Reporter kertoi jo lokakuussa, että Ice Cube jättäytyi pois Oh Hell No -komediasta kieltäydyttyään tuottajien pyynnöstä rokottautua. Räppäri olisi näytellyt elokuvassa yhdessä Jack Blackin kanssa.

New York Postin mukaan Ice Cube on luopunut hiljattain myös toisesta elokuvaprojektista, Universalin Flint Strong -nyrkkeilyelokuvasta. Päätöksen syistä ei ole toistaiseksi tietoa.

Koronapandemian aikana Ice Cube pyrki aktiivisesti auttamaan taudin leviämisen estämisessä ja kannatti voimakkaasti kasvomaskien käyttöä. Toukokuussa 2020 hän järjesti jopa hyväntekeväisyys­tempauksen ja keräsi varoja hoitotyöntekijöiden tukemiseksi vaikeassa tilanteessa.

Räppäri myi sarjan kuvallaan varustettuja t-paitoja, joihin oli kirjoitettu hänen kappaleestaan Check Yo Self tuttu värssy: ”Check Yo Self Before You Wreck Yo Self”.

– He ovat todellisia sankareita, jotka laittavat itsensä likoon eivätkä saa paljoa tunnustusta, Ice Cube kommentoi tuolloin.

Seuraavassa kuussa räppäri kuitenkin julkaisi omituisen twiitin koronaviruksesta ja syytti lääkäreitä valheista sen suhteen. Hän ei tarkentanut, mistä lääkärit hänen mukaansa valehtelivat.

Rokotteista kieltäytyminen ei kuitenkaan ilmeisesti tarkoittanut räppärin muuttaneen suhtautumistaan itse koronapandemiaan. Rolling Stonen mukaan Ice Cube lahjoitti vielä elokuussa 2021 Oklahoman yliopistolle 2 000 kasvomaskia. Hänen nähtiin samoihin aikoihin useaan otteeseen myös käyttävän kasvomaskia.