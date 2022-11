Laulaja yritti pitää tosi-tv-tähti-rakkaansa uskollisena erikoisella tavalla – ero myrkyllisestä suhteesta johti kolmen vuoden selibaattiin

Aubrey O’Day väittää hänen eksänsä DJ Pauly D:n olleen pettäjä ja manipuloija.

Laulaja Aubrey O’Day, 38, haluaa uudella Couple Goals -kappaleellaan tiedottaa koko maailmalle, että hän oli myrkyllisessä parisuhteessa Jersey Shore -tosi-tv-tähti Paul ”Pauly D” DelVecchio Jr.:in, 42, kanssa. O’Day ja nykyään dj:nä tunnettu Pauly D seurustelivat vuosina 2015–2018.

Danity Kane -tyttöbändistä soolouralle lähtenyt laulaja O’Day kertoo In Touch Weekly -lehdelle, että hän puhuu kappaleellaan ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti heidän parisuhteestaan.

– Haluan kaikkien tietävän, että suhteemme oli myrkyllinen ja silti rakastin häntä syvästi. Todennäköisesti rakastin myös pinnallista ajattelutapaa, jossa halusin ihmisten näkevän minut täydellisessä parisuhteessa. Suunnilleen niihin aikoihin niin sanottu ”unelmapari” oli trendikäs hashtagi (suom. avainsana), O’Day paljastaa.

– En harrastanut seksiä kolmeen vuoteen, kun erosin Paulysta, O’Day lisää.

O’Day väittää, että Pauly D:n jatkuva pettäminen ja tämän tapa peitellä tekonsa manipuloinnin avulla vaikuttivat heidän suhteensa huonolaatuisuuteen. O’Dayn mukaan Pauly D keskittyi viettämään enemmän aikaa muiden naisten kanssa kuin antamaan hänelle huomiota. O’Day nostaa esimerkiksi erään ystävänpäivän, jolloin hän osti itselleen ilmapalloja ja esitti Instagramissaan, että kyseinen lahja olisi tullut hänen kumppaniltaan.

– Ihmiset kertoivat kadehtivansa minua, mutta todellisuudessa hän oli pettämässä minua eikä tehnyt mitään hyväkseni, O’Day muistelee.

Epätoivoinen tilanne sai laulajan keksimään poikkeuksellisen keinon estääkseen kumppaniaan pettämästä.

– Käytin seksiä välineenä. Suhteemme aikana halusin paljon seksiä, jotta hänen pippelinsä väsyisi, eikä hän kykenisi panemaan muita naisia ollessaan tapahtumissa viikonloppuisin. En halunnut hänen pettävän minua, O’Day kertoo.

Pauly D ja Aubrey O’Day kävelivät vielä käsikkäin Kalifornian kaduilla vuonna 2016.

Erikoinen taktiikka ei auttanut. O’Day väittää, että Pauly D petti häntä useiden eri naisten kanssa, kun he olivat vielä parisuhteessa. O’Day kertoo vahvistaneensa epäilyksensä heräämällä joka aamu aikaisin, jotta hän näkisi, siistikö Pauly D intiimialuettaan suihkussa.

– Tiesin hänen pettävän minua, jos hän siisti pippeliään jotakin toista henkilöä varten, joka en olisi minä. Niin pahaksi tilanne eskaloitui, O’Day kuvailee.

Laulajan mukaan hän otti epäilyksensä monesti puheeksi Pauly D:n kanssa, mutta tuloksetta. O’Dayn mukaan Pauly D yritti manipuloida häntä ajattelemaan, että hän kuvitteli omiaan, ja ettei minkäänlaista pettämiskuviota ollut.

– Joka viikonloppu kävimme saman keskustelun. Pohdin, että ”jos kerta et ole syyllinen, miksi pyydät aina bileissä tyttöjen puhelinnumeroita”? Puhelimessa ei ollut koskaan minkäänlaisia todisteita, mutta kohtasin aina jonkinlaisia merkkejä pettämisestä. En ole koskaan ollut vastaavanlaisessa parisuhteessa, O’Day pohtii.

Aubrey O’Day kuvailee hänen uuden kappaleensa kertovan hänen ja Pauly D:n myrskyisästä parisuhteesta.

Dj-tähti ei ole toistaiseksi kommentoinut O’Dayn tuoreita pettämisväitteitä. Pauly D on aikaisemmin kiistänyt pettäneensä O’Daytä esimerkiksi vuoden 2019 Jersey Shore -tosi-tv-ohjelman jaksossa. Tuolloin Pauly D sanoi, että hän on ainoastaan ollut muiden naisten kanssa intiimisti, kun hän ja O’Day eivät virallisesti olleet parisuhteessa.

– En helvetissä ole pettäjä. Olimme on-off-suhteessa. Kun olimme off-tilassa, hän teki omia juttujaan. Kun minä olin off-tilassa, tein omia juttujani. En ikinä pettäisi, koska siinä ei ole mitään järkeä. En ole koskaan pettänyt yhtäkään tyttöystävääni koko elämäni aikana, Pauly D korosti Page Six -lehden mukaan.

O’Day julkaisi Couple Goals -kappaleensa maanantaina 21. marraskuuta. Kappaleella on myös OnlyFans-musiikkivideo, joka sisältää alastomuutta ja on siksi nähtävissä vain kyseisessä sovelluksessa.

O’Day oli Danity Kane -yhtyeessä noin kolmen vuoden ajan, kunnes hänet erotettiin bändistä vuonna 2008. O’Day lähti soolouralle vuonna 2011, mutta palasi hetkeksi takaisin tyttöbändiin vuonna 2018, kunnes hänet taas potkittiin pihalle yhtyeestä. Musiikkinsa lisäksi O’Day tunnetaan muun muassa Ex on the Beach -tosi-tv-tähtenä ja Playboy-mallina.