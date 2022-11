Podcast: Rosanna Kulju hankki silikonirinnat 21-vuotiaana – havahtui karuun asiaan vuosia myöhemmin

Ihannekehon tavoitteleminen sai vaikuttaja Rosanna Kuljun hakeutumaan nuorena rintojen suurennusleikkaukseen.

Somepersoona Rosanna Kulju, 31, kertoo Piritta Hagmanin kanssa luotsaamassa Pimppiheimo-podcastissa kehonkuvastaan.

Kulju kävi silikonirintaleikkauksessa ollessaan 21-vuotias. Hän myöntää, ettei enää tekisi samaa valintaa silikoni-implanttien suhteen kuin tuolloin.

– Jos nyt saisin päättää, en laittaisi. En todellakaan, Kulju vannoo.

Hagman tiedustelee, liittyykö mielen muuttuminen kehoihanteen muuttumiseen.

– Se varmaan liittyy vahvasti siihen ja totta kai siihen, että luuli, että pitää olla jotain, mitä ei pitäisi oikeasti ikinä edes havitella. Nimenomaan sitä ihannekehoa, Kulju vastaa.

Kuljun rintaleikkaus ajoittui vuosille 2011–2012.

– Ideaalikroppa on ollut todella laiha, isot tissit. Se oli se juttu. Ei silloin kurvikkaat naiset ollut se juttu, vaan yks kaks yhtäkkiä pienellä rasvattomalla ihmisellä piti olla jäätävän kokoiset tissit, Kulju kuvailee.

– Nimenomaan se feikki edellä. Se ajatus, että se saa näkyä, että se on feikkiä, hän jatkaa.

Kulju on aiemmin kertonut haaveilevansa perheestä ja miettineensä lapsen hankkimista yksin. Ajatukset silikonirinnoista alkoivat muuttua pari vuotta sitten, sillä rintaleikkauksen aikaan Kulju ei miettinyt lainkaan silikoni-implanttien vaikutusta esimerkiksi imettämiseen.

– Tässä vaiheessa tuntuu, oliko se sen arvoista, että laitoin ne rinnat. Kukaan ei voi luvata, että voin imettää, vaikka ei olisi ollutkaan näitä implantteja, mutta nyt ehdottomasti olen tehnyt siitä haastavampaa, Kulju kertoo podcastissa.

MISS HELSINKI -kisasta julkisuuteen singahtanut Kulju kertoi lapsihaaveistaan GRL GANG -podcastissaan vuonna 2020. Tuolloin hän myönsi halunneensa jo pitkään tulla äidiksi.

– Olen aina ajatellut, että minusta olisi tullut äiti tosi nuorena. Oma äitini oli 23, kun hän sai minut, Kulju kertoi.

Kulju kertoi jo pidemmän aikaa ajatelleensa, että sitten, kun hän joskus saa lapsen, hän on lapsen kanssa kahden.

– Näen sen, miten olen töissä ja tapahtumissa ja lapsi on minulla mukana ja hän kasvaa siinä. En osaa nähdä, että siinä on minä, se lapsi ja mies ja että me tehdään tämä asia yhdessä, Kulju sanoi podcastissaan.

– Olen niin kauan aikaa halunnut lasta, että olen jopa varannut lääkärille ajan keskustelemaan lapsen yksin hankkimisesta. Toivon toki, että minua vastaan kävelisi mies, joka haluaa sitä kaikkea, mitä itsekin haluan. Mikäli sitä ei parin vuoden sisään ei tule, niin uskon olevani valmis tekemään sen matkan itse.