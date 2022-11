Michael J. Fox sai diagnoosin parantumattomasta sairaudesta uransa huipulla – paljastaa salanneensa tilanteen vuosien ajan

Näyttelijätähti Michael J. Fox oli 29-vuotias ja uransa huipulla, kun hänellä diagnosoitiin Parkinsonin tauti.

Michael J. Foxin säätiö on kerännyt yli 1,5 miljardia dollaria Parkinsonin taudin tutkimukseen.

Näyttelijä Michael J. Fox sai viikonloppuna merkittävän tunnustuksen, kun hänet palkittiin Jean Hersholt Humanitarian Award -palkinnolla tähtiä tulvineessa Governors Award -gaalassa.

Fox, 61, on perustanut vuonna 2000 nimeään kantavan säätiön, joka rahoittaa Parkinsonin taudin tutkimusta. Säätiö on antanut tutkimukseen yli 1,5 miljardia dollaria ja säätiö on lahjoittanut rahaa myös Helsingin yliopistolle sekä Itä-Suomen ja THL:n tutkimushankkeelle.

Fox piti tilaisuudessa koskettavan puheen, jossa hän muisteli omaa uraansa ja sitä, miten Parkinsonin tauti on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Michael J. Foxin läheinen ystävä Woody Harrelson ojensi Jean Hersholt Humanitarian Award -palkinnon näyttelijälle.

Fox kertoi puheessaan saaneensa diagnoosin vuonna 1991, kun hän oli 29-vuotias. Niihin aikoihin hänen uransa oli lähtenyt Hollywoodissa valtavaan nousukiitoon. Hänestä oli tullut katsojien lemmikki Perhe on paras -tv-sarjan ansiosta ja Paluu tulevaisuuteen -elokuvat tekivät hänestä supertähden.

– Olin maailman huipulla. Minulla oli suosittu tv-sarja ja kaksi elokuvaa, kaikki oli hyvin, Fox kertoi.

Sitten lääkärin sanat muuttivat hänen elämänsä silmänräpäyksessä.

– Minulle sanottiin, että työuraa on jäljellä enää kymmenen vuotta. Se oli surkeaa.

Michael J. Fox muistetaan etenkin roolistaan 80- ja 90-luvuilla tehdyissä Paluu tulevaisuuteen -elokuvissa.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Michael J. Fox on kertonut haastatteluissa hakeutuneensa lääkäriin Doc Hollywood -elokuvan kuvauksissa, kun hän huomasi pikkusormensa nykivän. Se oli ensimmäinen oire, jonka Parkinsonin tauti hänelle aiheutti.

Fox kertoi Governors Award -gaalan puheessaan diagnoosin tuntuneen musertavalta ja sitä oli vaikea sisäistää.

– Kaikista vaikeinta oli epätietoisuus tilanteestani. Tiesin vain, että asiat muuttuisivat huonompaan suuntaan. Diagnoosi oli tiukka, sairauden eteneminen epävarmaa.

Fox sanoi, ettei hän voinut hyväksyä totuutta, vaan eli vuosikausia sumussa.

– Seitsemän vuoden ajan kielsin totuuden ja yritin ymmärtää, mistä on kyse.

– Kerroin diagnoosista vain parille ihmiselle ja he pitivät salaisuuteni, Fox sanoi.

Paluu tulevaisuuteen -elokuvien Marty McFly ja Doc Brown, eli näyttelijät Michael J. Fox ja Christopher Lloyd.

Salailu loppui kun Fox kertoi diagnoosistaan vuonna 1998. Sen jälkeen Fox on keskittynyt hänen nimeään kantavan säätiön toimintaan.

Fox nähtiin parin jakson verran The Good Fight -sarjassa vuonna 2020. Samana vuonna hän teki pienen cameon Paluu tulevaisuuteen -elokuvien Marty McFlyna räppäri Lil Nas X:n The Origins of Holiday -kappaleen trailerilla.

Fox on sanonut sairauden edenneen nopeammin kuin hän luuli, eikä hän usko enää palaavan näyttelijäntyön pariin.

Fox kertoi People-lehdelle 2020 Parkinsonin taudin vaikuttaneen hänen lähimuistiinsa niin, että vuorosanojen opettelu on vaikeaa. Hän sanoi sairauden vaikeuttaneen myös hänen puhumistaan, joka puolestaan on tehnyt näyttelemisestä entistä haastavampaa.

– Olen aina ollut taitava opettelemaan vuorosanani. Viimeisimmät työni olivat sellaisia, joissa repliikkejä oli paljon. Minulla oli niissä vaikeuksia, Fox totesi.

Michael J. Fox on sanonut vaimonsa Tracy Pollanin olevan hänen suurin tukipilarinsa. Parilla on neljä lasta.

Näyttelijällä on ollut viime vuosina runsaasti vastoinkäymisiä. 2018 häneltä poistettiin kasvain selkärangasta ja kesti kuukausia, ennen kuin Fox pystyi jälleen kävelemään.

Leikkauksen jälkeistä aikaa Fox on kuvaillut elämänsä synkimmäksi. Muutama kuukausi leikkauksen jälkeen Foxin oli tarkoitus tehdä pieni rooli Spike Leen elokuvassa, mutta sitten hän kaatui ja mursi kätensä.

Toipuminen kesti kauan, mutta vähitellen Fox sanoo löytäneensä jälleen sen myönteisen elämänasenteen, joka on auttanut häntä aina eteenpäin. Koettelemukset eivät kuitenkaan loppuneet siihen, sillä viimeisen vuoden aikana Fox on joutunut parantelemaan käsiensä murtumia.

– Tilanne paheni. Mursin poskeni, käteni, olkapääni ja sitten olkapää leikattiin. Sitten mursin toisen käteni ja kyynärpääni, tähti kertoi lokakuussa Peoplelle.

Fox sanoi voivansa nyt hyvin ja tekevän kaikkensa, ettei hän loukkaa itseään.

– Alan vähitellen pysymään taas jaloillani. On siistiä pystyä kävelemään ilman tukea. Se on fantastista, Fox iloitsi Peoplen haastattelussa.