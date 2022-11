Oskari Katajisto on laittanut useasti elämäntapojaan remonttiin tv:ssä – terveyshuolista avautuminen poiki erikoisen seurauksen

Oskari Katajistolle tv:n elämäntapamuutosohjelmat ovat olleet positiivisia kokemuksia haasteista huolimatta. Vuodenvaihteessa hän aikoo ryhtyä jälleen ”laiharille”, ja arkea vaivanneen kihdinkin suhteen luvassa saattaa olla merkittävä muutos parempaan.

Suomen tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Oskari Katajisto, 56, on ollut nuoresta saakka urheilullinen mies, mutta iän myötä elämään on ehtinyt astua myös epäterveellisiä tottumuksia ja terveysvaivoja. Terveellisempää elämäntapaa Katajisto on tavoitellut tv:ssä Olet mitä syöt -ohjelmassa (2019) sekä Suurimmassa pudottajassa (2020).

Katajistolle on aina ollut selvää, että hän haluaa haastaa itseään ja hypätä syvään päätyyn. Eikä hän myöskään viitsi murehtia, mitä muut hänestä ajattelevat.

Siksi Katajiston oli helppo lähteä Pippa Laukan luotsaamaan Olet mitä syöt -ohjelmaan.

– Minulla oli paljon tuttuja tuotantopuolella, joten olin helppo saalis. He olivat nähneet, että Oskarilla on elämäntavat hunningolla. Suostuin enempää miettimättä, kun apua oli tarjolla.

Monen katsojan mieleen on jäänyt esimerkiksi Katajiston tunnustus siitä, että hän söi ”suklaata kuin näkkileipää”.

– Näin se oli. Vedin Fazerin isoja levyjä, pähkinärusinaa tai hasselpähkinää. Edelleen suklaa on hyvä ystäväni, mutta ei onneksi enää niin paljon. Jos syön sitä iltaherkkuna, saan pahan närästyksen eikä nukkumisesta tule mitään.

Oskari Katajistolle Olet mitä syöt oli ohjelma, joka toi hänelle takaisin liikunnan ilon.

Kiloja Olet mitä syöt -ohjelmassa ei lähtenyt, sillä Katajiston lähtöpaino oli tuolloin 106,5 kiloa ja lopputulema 106 kiloa. Vyötärönympärys sen sijaan kaventui liki kymmenen senttiä.

Kokemus oli mullistava siinä mielessä, että se palautti Katajiston arkeen liikunnan ilon.

– Aloitin reippaan kävelemisen ja luontoon tutustumisen. Asuin silloin Espoossa ja kaupunki tuli todella tutuksi. Pistelin töppöstä toisen eteen sen mitä ison mahani kanssa siihen aikaan pystyin.

– Tulimme myös Pipan kanssa todella hyvin toimeen. Muistelen erittäin lämmöllä ohjelmaa.

Oskari Katajisto kertoo tulleensa Pippa Laukan kanssa mainiosti toimeen.

Taustalla vaivasi kuitenkin kivulias kihti. Reumaliiton mukaan kihti on niveltulehdus, joka aiheutuu virtsahapon kiteytymisestä nivelessä, ja voi ilmetä äkillisenä niveltulehduksena tai pitkäaikaisena niveltautina.

Katajiston elämässä Kihti on näyttäytynyt paikoin hyvin rajuna.

– Niveliä ja luita kolottaa, jomottaa ja särkee. Joskus käveleminen on täysin mahdotonta.

Siitä huolimatta Katajisto päätti lähteä mukaan myös Suurimpaan pudottajaan, jota hän kuvailee unohtumattomaksi kokemukseksi.

– Tiesin, että ohjelmassa on kovaa rääkkiä, ja halusin nimenomaan sitä. Olen aina ollut kova liikkumaan. Se oli ihan paratiisi, kun pääsi keskittymään vain liikkumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin.

” Tiesin, että ohjelmassa on kovaa rääkkiä, ja halusin nimenomaan sitä.

– Tästä ohjelmasta oli minulle enemmän hyötyä siinä mielessä, että näin, että pystyn yhä koviin tuloksiin. Olin useasti viikon suurin pudottaja ja kiloja lähti lopulta 13,3 kiloa reilussa kolmessa viikossa.

Kihtiin käytetään lääkkeenä kortisonia, joka kerää kehoon nestettä. Suurimman pudottajan ajaksi lääkityksestä oli luovuttava. Sen seurauksena kivut yltyivät niin pahoiksi, ettei liikkumisesta tullut enää mitään. Katajiston oli lopetettava ohjelma kesken.

Katajisto joutui jättämään Suurimman pudottajan kesken, mutta saapui hyvinvoivan näköisenä ohjelman finaalilähetykseen.

Kihdistään Katajisto puhui avoimesti molemmissa tv-ohjelmissa. Sillä oli merkittäviä seurauksia. Katajisto kertoo nauraen, että hän tuli jo Olet mitä syöt -ohjelman jälkeen puolivahingossa antaneeksi kasvot kihdille.

– Ihmiset ottivat minuun yhteyttä Facebookissa ja joka paikassa ja kyselivät, että voisikohan heilläkin olla kihti. Sanoin, että mene verikokeisiin, siellä se selviää.

Jopa sukulaisetkin alkoivat ottaa yhteyttä Katajistoon.

– He sanoivat, että ai, sinullakin on nyt puhjennut tämä, että täällä meitä on kohtalotovereita useampi. Ei vain ollut tullut aiemmin puheeksi. Kihtiä jotenkin häpeillään edelleen.

Suvun rasitteita Katajisto on joutunut miettimään paljon. Isä kuoli sydänkohtaukseen 57-vuotiaana suorilta jaloilta, samoin kävi myös isänisälle.

Katajisto onkin halunnut tutkituttaa itseään säännöllisesti muun muassa sydäntutkimuksissa.

– Sydämeni voi tutkimusten mukaan hyvin. Kaikki on näyttänyt puhtaalta, mutta täytän helmikuussa itsekin 57. Katsotaan, miten minulle käy.

Katajisto myöntää, että isän kohtalo kummittelee välillä mielessä.

– Kyllä totta kai sitä mietin, mutta elämä on elämää. Jos naula isketään arkkuun, niin sitten isketään. Olemme kaikki kuolevaisia.

Oskari Katajisto saattaa olla terveyshuolista vapaa mies ensi vuoden alusta alkaen, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan.

Tällä hetkellä Katajistolla on iloisia uutisia: Olet mitä syöt -ohjelman terveystarkastuksessa ilmennyt kakkostyypin diabetes on kukistettu ja saatu myös pysymään poissa.

Suurin ilonaihe on kuitenkin se, että Katajistolla on nyt mahdollisuus päästä kokonaan eroon arkea erittäin merkittävästi vaikeuttavasta kihdistä. Katajisto kertoo, että hänellä on tällä hetkellä puolen vuoden mittainen hoitokuuri päällä.

– Kihti yritetään tappaa loppuelämäksi pois. Tämä päättyy alkuvuodesta, olen jo puolisen vuotta syönyt tippuvalla tahdilla kortisonia, Katajisto kertoo.

– Kerrankin tuli vastaan lääkäri, joka halusi tehdä jotain. Minun kohdallani ollaan tosin oltu kahta mieltä siitä, että onko minulla kihti vai monilihasreuma.

Monilihasreuma eli polymyalgia on Hyvä terveys -lehden mukaan hankalasti tunnistettava sairaus. Reumaliiton mukaan sairauteen kuuluu muun muassa molemmin puoleista lihaskipua ja jäykkyyttä.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyse olisi kuitenkin sitten monilihasreumasta. Se on mystinen sairaus, joka on todella hankala tunnistaa. Edesmennyt äitinikin sairasti reumaa.

Nykyään Katajisto huolehtii itsestään terveellisellä kotiruualla, jota hän kokkaa paljon. Aktiivisesta liikkumisesta pitävät huolen muun muassa perheen koirat ja Katajiston vilkas arki.

– Eineksiä en juurikaan syö. Panostan kotiruokaan. Suklaan kanssa tosin myönnän meneväni hautaan asti, mutta nyt vähemmissä määrin.

Tilanne on kuitenkin se, että vuodenvaihteessa Katajisto aikoo ryhtyä jälleen laihdutuskuurille.

– Teen sellaisen uudenvuodenlupauksen, että alan jälleen laiharille. Sellainen tilanne on tällä hetkellä. Haluan voida paremmin, laihtua ja lähteä jälleen liikkumaan.

Kuntokuurille Katajisto aikoo lähteä omin voimin.

– Olen niin paljon liikkunut elämäni aikana, että en tarvitse perusasioihin apua. Aion laittaa itseni timmiin kuntoon, koska syksyllä on luvassa teatteriprojekteja, joissa täytyy pystyä juoksemaan puuskuttamatta.

Näyttelijän työ voi olla paikoin ulkonäkökeskeistäkin. Katajisto ajattelee, että hän on nuorena ja timminä saanut jo kukoistaa: enää ei tarvitse.

– Olen saanut nuorena tulla nähdyksi ja kuulluksi. Aikansa kutakin. Nykyään olen armollinen itselleni.

Katajisto voisi kuvitella lähtevänsä vielä uudelleenkin mukaan elämäntapamuutosohjelmiin.

Elämäntapamuutosten tekeminen julkisessa valokeilassa on ollut Katajiston mielestä tärkeä, jopa tietyllä tapaa yhteiskunnallinen tehtävä. Katajisto voisi lähteä mukaan vielä vastaaviin ohjelmiin.

– Lähtisin, jos saadaan lisää kierroksia ja olisi tosiaan niin sanottu ”läskileiri”, missä laitetaan fysiikka ja henkinen puoli koville valvotuissa olosuhteissa.

– Ajattelen, että on tärkeää, että julkiset henkilöt uskaltavat näyttää läskimakkaransa paitansa alta. Se antaa esimerkkiä ja on samastuttavaa. Ihmisiähän tässä kaikki ollaan.