Anna: Satu Taiveaho hakeutui eroseminaariin ymmärtääkseen monia tarpeitaan – liittyi lopulta Tinderiin ja tapasi kiinnostavan miehen

Satu Taiveaho kertoo Anna-lehdelle viihtyvänsä hyvin uudessa kodissaan Riihimäellä. Myös rakkausrintamalla on valonpilkahduksia.

Entinen kansanedustaja Satu Taiveaho kertoo Anna-lehden haastattelussa uudesta elämästään kotikonnuillaan Riihimäellä. Taiveaho ja hänen ex-puolisonsa Ville Virtanen jättivät avioerohakemuksen elokuussa. Samoihin aikoihin uutisoitiin, että Taiveaho on muuttanut Riihimäelle ollakseen lähempänä vanhempiaan.

Taiveaho kertoo Anna-lehdelle pohtineensa paljon omia tarpeitaan viime kuukausina. Hän kertoo hakeutuneensa eroseminaariin, jossa hän on käsitellyt edellisiä erojaan ja sitä, mitä hän haluaa ihmissuhteelta.

– Minulle on vihdoin selkiytynyt, mitä haluan ihmissuhteelta. Kaipaan hellyyttä ja läheisyyttä. Myös seksuaalisuuden yhteinen kieli on tärkeää – se että, se toimii ja on rikasta, Taiveaho sanoo Annalle.

Hän kertoo lehdelle arjen asettuneen uomiinsa Riihimäellä, jonka hän sanoo olevan nyt hänen ja lasten pysyvä koti.

Valoa elämään on vaikeiden aikojen jälkeen tuonut myös uusi, orastava ihmissuhde. Taiveaho sanoo Anna-lehdelle liittyneensä hiljattain Tinderiin. Siellä hän tapasi kiinnostavan miehen, jonka Taiveaho sanoo olleen hänelle tuttu myös toista kautta.

– Pientä valoa on ilmassa tällä rintamalla. Etenemme varovaisin mielin päivä kerrallaan ja katsomme kaikessa rauhassa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Taiveaho kertoo lehdelle.

Satu Taiveaho oli vuosina 2003–2011 Sdp:n kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä.

Satu Taiveahon ja hänen ex-miehensä Ville Virtasen salamasuhteeseen mahtui paljon vaiheita. Pari haki avioeroa ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021, mutta perui hakemuksen yhdessä viime syksynä.

He tapasivat syksyllä 2019, kun Virtanen pyysi Taiveahoa hiihtämään kanssaan. Hän oli ehdottanut treffejä Taiveaholle jo aiemmin, mutta tämä oli kieltäytynyt.

Syksyllä 2019 Taiveaho kuitenkin suostui hiihtolenkille ja pari alkoi nopeasti seurustella. Taiveaho kertoi aiemmin Eeva-lehdelle, että hän soitti heti ensitapaamisen jälkeen parhaalle ystävälleen ja kertoi löytäneensä hyvän miehen.

Pian seurustelun alettua Taiveaho sai Virtaselta viestin, josta paljastui, että tämä oli tatuoinut käteensä Taiveahon etunimet.

– Villen ottama tatuointi oli voimakas merkki siitä, että hän on kanssani tosissaan ja valmis sitoutumaan. Teko oli mielettömän ihana ja kaunis, vaikka se tulikin minulle yllätyksenä, Taiveaho sanoi Eevan haastattelussa pari vuotta sitten.

Taiveaho ja Virtanen kihlautuivat joulukuussa 2019 ja menivät naimisiin seuraavana kesänä. Heidät vihittiin avioliittoon Vivan-nimisellä purjelaivalla Haminan saaristossa Kuorsalon edustalla. Paikalla oli noin 60 vierasta ja tunnelma oli heidän mukaansa hyvä.

Samaisena kesänä Taiveaho muutti asumaan Virtasen luokse Haminaan.

Rakkaus alkoi kuitenkin rakoilla jo seuraavana keväänä. Seiska uutisoi tuolloin, että Taiveaho oli muuttanut pois Haminasta. IS:lle vahvistettiin osoitepalvelusta, että Taiveaho oli muuttanut Kuusankoskelle. Pari ehti olla vain alle vuoden naimisissa ennen ensimmäistä avioerohakemustaan.