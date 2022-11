Anna: Uutisankkuri Marjo Rein jättäytyy pois televisiosta

Marjo Rein sanoo Annan haastattelussa haluavansa ”puhallella ja nauttia parisuhteesta”.

Marjo Rein on tehnyt Yleisradiolla 30 vuoden uran.

Ylen uutisankkuri Marjo Rein kertoo Anna-lehden tuoreessa haastattelussa jäävänsä pois ruudusta.

Reinin ura uutisankkurina tulee ainakin toistaiseksi päätökseen tammikuun alussa.

Rein, 55, on työskennellyt Yleisradiossa yhtäjaksoisesti kolmisenkymmentä vuotta. Viime vuosina hänet on nähty tv:n iltauutisten vakiokasvona. Hänet on nähty myös viittomakielisten uutisten lukijana sekä aamu-tv:ssä.

Hän kertoo Annassa odottavansa sapattivapaaltaan ennen kaikkea yhteistä aikaa puolison kanssa.

– Haluan vähän puhallella ja nauttia parisuhteesta. Ihan aluksi lähdemme varmaan reissuun johonkin lämpimään, hän toteaa.

Rein väläyttää myös mahdollisuutta kirjan kirjoittamisesta.