Love Is Blind -pari erosi – netissä leviää huhu pettämisestä

Varo juonipaljastuksia! Suositun Love Is Blind -sarjan kolmannella kaudella toisensa tavannut pari on ilmoittanut erostaan sosiaalisessa mediassa.

Love Is Blind -ohjelmassa useat sinkut tapailevat näkemättä toisiaan.

Suoratoistopalvelu Netflixin Love Is Blind -realitysarjassa toisensa löytäneet Raven Ross ja Sikiru ”SK” Alagbada ovat eronneet.

Molemmat jakoivat tiedon erosta omien Instagram-tiliensä tarinat-osiossa. People-lehden siteeraamassa tekstissä kaksikko kertoo jatkaneensa eri teille, mutta käynnissä olevien lakiasioiden vuoksi he eivät voi kommentoida aihetta enempää.

On epäselvää, mihin lakiasioihin he kirjoituksessaan viittaavat.

– Kiitos rakkaustarinamme seuraamisesta ja siitä, että uskoitte meihin. Tämä matka on muuttanut elämäämme pysyvästi ja olemme kiitollisia kaikille, jotka ovat olleet osa sitä, entinen pariskunta kirjoittaa lausunnossaan.

Kuluneen viikon aikana sosiaalisessa mediassa on levinnyt väite, jonka mukaan Alagbada olisi pettänyt kumppaniaan ohjelman kuvausten jälkeen. Sen on epäilty johtaneen pariskunnan eroon, mutta kumpikaan osapuoli ei ole vahvistanut tietoa.

Alagbadan ja Rossin suhde oli ohjelmassa kivikkoinen.

Love Is Blind -ohjelmassa useat sinkut tapailevat näkemättä toisiaan. Lopulta he valitsevat keskustelujen perusteella itselleen kumppanin, jonka kanssa he haluaisivat mahdollisesti mennä naimisiin.

Alagbadan ja Rossin suhde oli ohjelmassa kivikkoinen. He kipuilivat muun muassa erilaisten kulttuuritaustojensa ja perhearvojensa suhteen. Hääpäivänä Ross olisi halunnut mennä naimisiin, mutta yllättäen Alagbada ei tahtonut.

Dramaattisen käänteen jälkeen pari kuitenkin jatkoi toistensa tapailua ohjelman kuvausten jälkeen. Myöhemmin kuvatussa viimeisessä reunion-jaksossa he vahvistivat jatkaneensa tapailua ohjelman kuvausten jälkeen.

