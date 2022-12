Hengenvaarallisesti eläneellä Ville "Viki" Eerikkilällä, 37, oli kolminkertainen infarktivaara – Pippa Laukan yllätys saa miehen herkistymään

Radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä, 37, hätkähti Pippa Laukan listaamista terveysriskeistä, joita Eerikkilän elintavat hänelle aiheuttivat.

Urheilulääkäri ja hyvinvointivalmentaja Pippa Laukka laittaa radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilän elämäntavat kuntoon MTV:n uudella Olet mitä syöt -kaudella.

Eerikkilällä on ylipainoa ja erityisesti sisäelinrasvaa. Ennen elämäntapamuutoksen aloittamista Eerikkilän painoksi mitataan 124 kiloa ja vyötärön ympärysmittaa löytyy 130 senttiä.

Hänen rasvaprosenttinsa on 37,6, kun Laukan mukaan jo 25 prosenttia on merkittävästi liikaa. Eerikkilällä on myös korkea herkkä CRP-arvo, mikä lisää hänen riskiään saada sydäninfarkti jopa kolminkertaiseksi.

Ville Eerikkilän keskivartalorasvan määrä on ennen elämäntapamuutosta Pippa Laukan mukaan liian suuri.

Eerikkilä ja Laukka tutkivat tutun ruokapöydän avulla, mitä Eerikkilän viikon ruokavalioon kuuluu. Ruoan määrä on hätkähdyttävä. Pöydältä löytyy paljon energiarikasta ruokaa, kuten pastaa, tacoja, sipsiä, juustoja, kinkkua ja runsaasti leipää.

– Ehkä Olet mitä syöt -ohjelman historian isoin satsi, Pippa Laukka toteaa saaden Eerikkilän hämmästymään.

Laukka ja Eerikkilä ryhtyvät kuitenkin yhteistuumin toimeen elämäntapojen parantamiseksi. Laukka heittää jaksossa tuolloin vielä aamuradiota tehneelle Eerikkilälle erikoisen haasteen työmatkapyöräilystä.

– Huh. Pyöräily ei kuulosta hullummalta, mutta se, että pyöräilisin aamulla töihin, on aika villi ehdotus, Eerikkilä naurahtaa jaksossa.

Eerikkilä noudattaa Laukan ohjeita säännöllisestä ja terveellisestä syömisestä ja erityisesti sen suunnittelusta ja kauppalistojen tekemisestä. Myös tuoteselosteiden lukemisesta tulee Eerikkilälle rutiinia, kuten Laukka ohjeisti.

Yksi kuoppa matkan varrelle kuitenkin tulee. Eerikkilä sairastuu koronaan, mikä estää häntä liikkumasta.

– Syön pieneen vitutukseen sitten hampurilaisaterian, Eerikkilä toteaa.

Juontaja kuitenkin toipuu taudista, ja lopputapaamisessa odottaa palkinto.

– Onko tämä todella se sama mies, jonka tapasin pari kuukautta sitten, Laukka pohtii tavatessaan Eerikkilän kahdeksan viikon jälkeen.

Pippa Laukka ja Ville Eerikkilä yrittävät etsiä radiojuontajalle mieluisia tapoja liikkua.

Askelmäärätavoitteet onnistuvat loistavasti.

– Kyllä ne ovat 8 000–10 000 hujakoilla pysyneet. Tavoitteeseen on päästy, eilen tuli 17 000, Eerikkilä kertoo.

Paras oppi muutoksesta Eerikkilän mukaan on se, että he tekevät perheenä kanssa yhdessä enemmän, ja arkeen on tullut säännöllisyyttä. Hän saavuttaa myös terveydellisiä virstanpylväitä. Ennen matkan aloittamista erityisesti Eerikkilän herkän CRP:n arvo huolestutti Laukkaa.

– Viki, se on selvästi laskenut, Laukka toteaa iloisesti viitaten arvon laskemiseen ja sydäninfarktiriskin vähenemiseen.

Vyötärönympärys on tippunut kuusi senttiä. Painoa Eerikkilältä on tippunut reilu viisi kiloa.

– Kehosta on lähtenyt elämäntaparemontin aikana 5,8 kiloa rasvaa. Vau, huikeaa duunia, Laukka kehuu.

Laukalla on lopuksi vielä yksi yllätys Eerikkilälle. Hän sitoo juontajan silmät.

– Tämä yhteinen matka on ollut elämäntapaprojekti, mutta Viki, olen huomannut, että sulle se on ollut paljon suurempaa. Voit poistaa huivin silmiltä, Laukka pohjustaa yllätystä.

Eerikkilän edessä on yllättäen hänen Kiia-vaimonsa.

– Mä olen Viki susta tosi ylpeä. Olen iloinen, että lähdit tähän. Olemme perheenä saaneet tästä tosi paljon yhdessä, Kiia toteaa saaden molemmat herkistymään.

– Mä olin ihan varma, että Pippa roudaa jonkun pyörän nenän eteeni, että pääsen pyöräilemään työmatkoja, mutta tämä oli huomattavasti kivempi yllätys, Eerikkilä toteaa viitaten siihen, ettei hänellä käynyt mielessäkään herätä aamuneljältä ja pyöräillä töihin.