Simpsonit-sarjassa kuultiin jälleen Suomi-viittaus.

Suomalaisyhtye Nightwish on parhaillaan Europan kiertueellaan. Kesken kiertueen yhtye kertoo saaneensa miellyttäviä uutisia: heidän musiikkiaan on kuultu tuoreessa Simpsonit-tv-sarjan jaksossa.

– Yksi hulluimmista kunnianosoituksista tapahtui tällä viikolla, yhtye kirjoittaa sosiaalisessa mediassa julkaistun kuvan yhteydessä.

Yhtye kertoo heidän Yours Is An Empty Hope -kappaleensa soineen Simpsoneissa. Nightwishin somekanavissa julkaistussa kuvassa näkyy suihkussa oleva sarjan hahmo Homer Simpson, joka on säikähtänyt sinne ilmestynyttä krokotiilia.

– Mikä mahtava yllätys kesken kiertueen! Tykkäättekö Simpsoneista? yhtye kysyy seuraajiltaan.

Aiheesta tulleen tiedotteen mukaan kyseinen jakso olisi 34. tuotantokauden 8. jakso, joka on esitetty Yhdysvalloissa. Suomessa jakso tulee tiedotteen mukaan katsottavaksi myöhemmin Disney+ -palveluun.

Kunnianosoitus on saanut yhtyeen jäsenet ja seuraajat innostumaan. Nightwishin laulaja Floor Jansen on myös jättänyt yhtyeen somepäivityksen alle kommentin D'oh, joka on toiminut läpi vuosien Homerin tunnistettavana lausahduksena.

– Vau, olette virallisesti osa pop-kulttuuria, eräs yhtyeen seuraaja kommentoi.

Osa seuraajista on rynnännyt heti katsomaan kyseistä jaksoa kuullakseen yhtyeen musiikkia suositussa sarjassa. Joillekin uutinen on hämmentävä, mutta he ovat silti onnellisia yhtyeen puolesta.

– Nuo ovat sellaisia sanoja, joita en ikinä ajatellut kuulevani. Onnittelut!

– Onnittelut tyypit! Näin jakson ja nauroin. Olen niin ylpeä teistä, kommentoi eräs seuraaja.

Simpsonit on pyörinyt televisiossa jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Suomi-viittauksia on näkynyt kuuluisassa yhdysvaltalaissarjassa myös aiemmin.

Sarjassa on muun muassa käyty usein saunassa ja pelattu suomalaisia mobiilipelejä kuten Angry Birds ja Clash of Clans. Sarjassa on nähty myös viittaus Tom of Finlandin piirrokseen, saamelaispukuja ja Nokian puhelimia.

Suomalaista musiikkiakin sarjassa on kuultu aiemmin, kun Simpsonin perheen onnellisuuden tunnetta kuvattiin Finlandia-hymnin soidessa.

Sarjan tuottajana pitkään toimineella Bonita Pietilalla on sukujuuria Suomessa, mikä osaltaan selittää, miksi suomalaisia asioita on päätynyt suosikkisarjaan.

– Bonita Pietila on epäilemättä vaikuttanut siihen, että sarjassa on niin paljon Suomi-viittauksia, sarjan pääkäsikirjoittaja Al Jean on vahvistanut aiemmin Ilta-Sanomille.