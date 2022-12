Ville "Viki" Eerikkilän, 37, ruokamäärä järkyttää Pippa Laukan kameroiden edessä: ”Ehkä ohjelman historian isoin satsi...”

Radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä, 37, parantaa elintapojaan Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella. Pippa Laukka hätkähdyttää juontajaa kertomalla, että elintavoillaan Eerikkilällä on kolminkertainen riski saada sydäninfarkti.

Radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä ryhtyy elämäntapamuutokseen urheilulääkäri Pippa Laukan johdolla Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella.

Eerikkilä kuvailee, kuinka hän syö mielestään arkisin suhteellisen terveellisesti, mutta viikonloppuisin herkuttelu lähtee käsistä. Pippa Laukka kaivaakin Eerikkilän jääkaapista, pakastimesta ja kuivakaapista runsaasti herkkuja ja tuotteita, jotka sisältävät paljon piilorasvaa ja suolaa.

– Arjen tasapaino puuttuu kokonaan. Yleisvaikutelma Vikin ruokavaliosta on se, että arkiruoat ovat samanlaisia ja tylsiä, ja sitten herkutellaan ja napostellaan erilaisia epäterveellisiä suolaisia ja makeita herkkuja vastapainoksi, Pippa Laukka arvioi.

Ennen elämäntapamuutoksen aloittamista Eerikkilän painoksi mitataan 124 kiloa ja vyötärön ympärysmittaa löytyy 130 senttiä.

– Se on aika paljon terveyden näkökulmasta. Tarkoittaa sitä, että sisäelinrasvaa on kertynyt reippaasti. Se on vaarallista, Pippa Laukka tiivistää Eerikkilälle kehon mittauksen jälkeen.

Kehon mittauksista selviää, että ennen elämäntapamuutosmatkaansa Ville Eerikkilällä on runsaasti sisäelinrasvaa.

Eerikkilä ja Laukka tutkivat seuraavaksi tutun ruokapöydän avulla, mitä Eerikkilän viikon ruokavalioon kuuluu. Ruoan määrä on hätkähdyttävä. Pöydältä löytyy paljon energiarikasta ruokaa, kuten pastaa, tacoja, sipsiä, juustoja, kinkkua ja runsaasti leipää.

– Ehkä Olet mitä syöt -ohjelman historian isoin satsi, Pippa Laukka toteaa saaden Eerikkilän hämmästymään.

Laukka kuitenkin lisää, että pöydältä löytyy myös hyviä asioita, kuten kasviksia ja muutenkin monipuolista ruokaa. Annoskoot ovat silti liian suuria. Yksi huolestuttava asia Eerikkilän ruokavaliossa on suolan määrä.

– Ihmisen tulisi saada maksimissaan 35 grammaa suolaa viikossa ja se ylittyy reippaasti, Laukka painottaa jatkaen, että Eerikkilän viikossa tulisi olla kahdeksan päivää, jotta suolan määrä jakautuisi tasaisesti.

– Kyllä tällaisen satsin näkeminen jossain määrin shokeeraa, mutta olen sellainen ihminen, joka tarvitsee konkreettisen esimerkin siitä, että tämä on mitä syöt, Eerikkilä summaa tuntemuksiaan.

Pippa Laukka auttaa Ville Eerikkilää muuttamaan ruokailutottumuksiaan.

Eerikkilää tutkitaan laboratoriotutkimuksissa myös tarkemmin. Tuloksista selviää, että hänen kehossaan kytee jatkuva, pieni ja hiljainen tulehdustila.

– Se on riski sydän- ja verisuonitaudeille, kakkostyypin diabetekselle ja Alzheimerin tautiin, Laukka listaa.

Myös Eerikkilän rasvaprosentti hätkähdyttää juontajaa.

– Jos puhtaasti katsotaan tilastojen perusteella, rasvaprosentti on normaali tuolla pituudella ja painolla, eli 20 prosenttia. Kun tarkemmin katsotaan, minkä verran on rasvaa ja minkä verran lihasta, rasvaprosentti nousee erittäin korkeaksi, Laukka selittää.

– Rasvaprosentti on 37,6. Yli 25 on jo erittäin korkea. Se on huimasti korkeampi kuin tilastollinen tulos, Laukka toteaa.

Huolestuttavin löydös on herkän CRP:n tulos.

– Herkkä CRP-arvo ennustaa kolme kertaa suurempaa sydäninfarktin riskiä. Sun herkkä CRP-arvo on selvästi koholla, Laukka toteaa.

– No sehän ei ole hyvä juttu. Toki tiesin, etten missään olympiaurheilijan kunnossa ole, mutta ei 36–37-vuotiaana kuulosta kovin kivalta, että tällainen sydänriski on isompi kuin se normaalisti olisi tämän ikäisellä, Eerikkilä pohtii.

Laukka ja Eerikkilä pohtivat yhteistuumin, ettei peliä ole kuitenkaan menetetty ja he lähtevät muuttamaan Eerikkilän elintapoja. Tärkeintä Laukan mukaan on saada Eerikkilän arkeen syömisen suunnittelua ja rutiinia tuoteselosteiden lukemiseen.

Laukka heittää Eerikkilälle myös kunnianhimoisen haasteen.

– Mitäs sanoisit työmatkapyöräilystä?

– Huh. Pyöräily ei kuulosta hullummalta, mutta se, että pyöräilisin aamulla töihin, on aika villi ehdotus, Eerikkilä naurahtaa viitaten aikaisiin aamuherätyksiinsä, sillä hän työskenteli tuolloin vielä aamuradiossa YleX:llä ja heräsi joka aamu 5:20.