Sanna Marin teki viihdeohjelmassa vaikean valinnan – Mika Ihamuotila närkästyi

Arska vai Marski, kysyi Joonas Nordman pääministeriltä.

Pääministeri Sanna Marin vieraili keskusteluohjelma Joonas Nordman Show’n syyskauden viimeisessä jaksossa.

MTV Katsomossa nähtävissä olevassa ohjelmassa pääministeri keskustelee koomikko Joonas Nordmanin kanssa muun muassa Cooperin testin juoksemisesta, leukojen vetämisestä ja Tampereesta.

Lue lisää: Sanna Marin kertoi urheilu­tavoitteistaan Joonas Nordman Show’ssa – paljasti, millaisen tuloksen juoksi Cooperin testissä kesällä

Lisäksi Marin osallistuu pariinkin erilaiseen leikkiin. Toinen niistä oli klassinen ”kumman kaa” -kysely, jossa Marinin tulee valita kahden henkilön väliltä.

Ensimmäinen kysymys on lämmittelyä.

– Kumman kaa sä lähtisit mökille, Nordman kysyy.

Ruutuun ilmestyvät oppositiokärkien, kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kasvot.

Marin valitsee enempiä empimättä Purran.

– Musta tuntuu, että me löydettäisiin tällaista tervehenkistä tekemistä. Ehkä liikuntaa ja terveellistä ruuanlaittoa ja kaikkea tällaista, pääministeri perustelee.

Seuraavaksi Marin joutuukin jo tosipaikan eteen. Nordman kysyy:

– Kumpi on kovempi: Arska vai Mannerheim?

Ruudussa ovat vierekkäin itävaltalaissyntyinen kehonrakentaja, toimintaelokuvatähti ja Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger, 75, sekä Suomen marsalkka, sotien aikainen puolustusvoimien ylipäällikkö, itsenäisen Suomen toinen valtionhoitaja ja Suomen tasavallan kuudes presidentti Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951).

Yleisö rävähtää remakkaan nauruun.

Marin huokaisee syvään. Todella syvään.

– Mä en tiiä kuka nää on keksiny siis, Nordman ihmettelee ilmeisen viattomana.

Pääministeri pudistaa päätään. Sitten hän aloittaa.

– Mä... mä vastaan nyt, niinku, intuitiolla, joka itselleni tuli, mut tiedän, että voin saada tästä niinkun...

Pääministeri huokaisee uudestaan ja jatkaa sitten.

– ...po-poliittisesti turpaani, mutta sanon silti: Arska!

Hän korostaa vastaustaan heilauttamalla kättään eteenpäin kuin heittäisi noppaa. Antaa mennä.

Sanna Marin perustelee Joonas Nordmanille pitävänsä Arskaa Marskia kovempana, koska hän teki Terminatorin.

Oikeassahan pääministeri oli.

Tai ainakin Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila tarjoili Marinille Twitterissä täyslaidallisen.

– Pitääkö paikkaansa, että Sanna Marin vastasi eilen Joonas Nordman showssa ”Schwartzenegger” kysymykseen ”Kumpi on kovempi: Mannerheim vai Schwartzenegger”? Toinen pelasti Suomen Neuvostovallalta, toinen on näyttelijä. Eihän Suomen pääministeri voi vastata niin, Ihamuotila puhisi.

Marimekon entinen toimitusjohtaja lisäsi, ettei ollut nähnyt ohjelmaa.

Mika Ihamuotilan närkästykseen saattaa vaikuttaa se, että hän toimii Mannerheim-säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Sitä hän ei tosin muistanut, ettei ”Arskan” sukunimessä ole t-kirjainta.

Vaan sattuuhan noita: myös esimerkiksi nimet Ben Zyskowicz ja Friedrich Nietzsche ovat monine vieraine konsonantteineen useille vaikeita kirjoitettavia.

Ihamuotila on sittemmin poistanut twiittinsä. Sivumaku-ruokabloggari Jani Kinnunen on tosin jakanut päivityksestä kuvankaappauksen. Saatteessa hän sanoo olevansa pettynyt Ihamuotilan ulostuloon.

Toisaalta Ihamuotilan kommenttia voi ymmärtää ainakin sitä kautta, että hän toimii myös Mannerheim-säätiön hallituksen puheenjohtajana. Mikseipä hän siis asemassaan marsalkan kunniaa puolustaisi.

Sanna Marinin muotokuva paljastettiin eilen Tampereella. Kuvan on tehnyt valokuvataiteilija Meeri Koutaniemi.

Myös Mannerheimista on vuosien saatossa maalattu monia tauluja. Mannerheim-muotokuvia tulee usein vastaan myös kirpputoreilla. Marin-taulut eivät ole ainakaan vielä saavuttaneet samanlaista suosiota.

Muita merkittävämpiä soraääniä ei pääministerin valinta näytä herättäneen – ainakaan toistaiseksi.

Esimerkiksi keskustelu Jani Kinnusen jakaman kuvankaappauksen alla on siirtynyt pohtimaan, miten Ihamuotilan twiittailu vaikuttaa Marimekon brändiin. Stand up -koomikko Tomi Walamies on taasen jakanut Twitterissä kuvaparin alasti ratsastavasta Marskista sekä niin ikään aatamin asussa pullistelevasta Arskasta.

– Siis joku on kysynyt pääministeriltä tämän kysymyksen, hän kysyy kuvien yhteydessä.

Marinin Facebook- ja Instagram-tileillä tätä nimenomaista valintaa ei näytä sen kummemmin ruoditun.

Päinvastoin monet ovat kehuneet pääministerin esiintymistä, ja osa on pitänyt hänen esiintymistään jopa hauskempana kuin illan toista tähtivierasta, Yhdysvalloissa asuvaa stand up -koomikko Ismo Leikolaa.

Myös stand up -koomikko Ismo Leikola vieraili Joonas Nordman Show’n syyskauden päätösjaksossa.

Isänmaallisesti orientoituneilla katsojilla olisi potentiaalisesti voinut olla myös toinen syy närkästyä Marinin vierailusta.

Myöhemmin ohjelmassa Marin ja Nordman arvuuttelevat sanoja. Heidän tulee keksiä jostakin aihealueesta ensimmäisenä mieleen tuleva sana ja sanoa se ääneen yhtä aikaa. Jos molemmat sanovat saman sanan, ovat juontaja ja vieras niin sanottuja ”sanasamiksia”.

Yksi tällainen aihe on ”suomalainen elokuva”. Kolmen sekunnin miettimisen jälkeen molemmat huudahtavat ensimmäisen assosiaation.

Joonas Nordmanille se on – mikäpä muukaan kuin Tuntematon sotilas.

Sen sijaan Marin sanoo Supermarsu 2:n.

– Se on viimeisin leffa, jonka Emma on nähnyt, Marin perusteli tarkoittaen 4-vuotiasta tytärtään.

Vielä toistaiseksi ei pääministerin leffavalinta ole aiheuttanut internetissä paheksuntaa. Toisaalta Supermarsukin on merkittävää suomalaista kulttuuria: sen lisäksi että kyseessä on Paula Norosen laaja kirjasarja, käsittelee tuore Supermarsu-elokuva tärkeitä ympäristöaiheita, kuten mehiläisten suojelua.

Joonas Nordman Show on katsottavissa MTV Katsomo -palvelussa.