Podcast: Maailmantähtien kanssa bileisiin päätynyt Jukka Hildén todisti erikoista tilannetta hotellietkoilla – Britney Spearsin lemmenhetket kummastuttivat

Hildénin mukaan näyttelijä Lindsay Lohan hyppi alusvaatteisillaan sängyllä samalla, kun Britney Spears vietti kiihkeitä hetkiä italialaisen muotiperheen pojan kanssa sviitin vessassa.

Duudsoneista tutuksi tullut Jukka Hildén vierailee tällä viikolla toimittaja Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastissa.

Hildén puhuu jaksossa avoimesti seksuaalisuudesta ja paljastaa myös päätyneensä seksin värittämiin juhliin Hollywood-vuosinaan.

– Tätähän ei kukaan usko, mutta en ole tullut tänne valehtelemaan, Hildén sanoo Mikkolalle aloittaessaan kertomuksensa.

Hildén kertoo tutustuneensa Jackass-tähti Steve-On kautta näyttelijä Lindsay Lohaniin, hotelliperijätär Paris Hiltoniin ja laulaja Britney Spearsiin ja päätyneensä naiskolmikon kanssa hotellibileisiin.

Mukana oli myös eräs italialaisen muotiperheen poika ja kreikkalainen laivavarustamon perijä Stavros Niarchos, johon sekä Hilton että Lohan olivat ihastuneita.

– Olimme Losissa Chateau Marmont -hotellin sviitissä johonkin juhliin menossa ja vähän aloittelemassa. Siellä oli Stavros Niarchosia ja muita ja siellä oli myös Lindsay Lohan, joka lapsen lailla hyppii alusvaatteissaan sviitin sängyllä, siellä on Paris Hilton ja siellä on Britney Spears. Tämä oli just sitä aikaa ennen kuin se ajeli tukkansa pois, Hildén muistelee.

Duudsonit-tähti kuvailee, että Spears viihtyi bileiden aikana hyvin läheisissä tunnelmissa italialaismiehen kanssa.

– Britney Spears ja tämä italialaisen muotiperheen poika sattuivat olemaan siellä vessassa erittäin kuumissa, kiihkeissä tunnelmissa, Hildén väittää.

The Dudesons -sarjan myötä Yhdysvaltoihin päätynyt nuori Hildén kummasteli seurapiiritähtien etkobileiden meininkiä.

– 25-vuotias härmäläinen oli vähän ihmeissään, että mitä, toi on tuolla Britney Spearsin kanssa, toinen hyppii tuossa alusvaatteillaan sängyllä ja Paris Hilton heiluu täällä, että mitä täällä tapahtuu, Hildén kuvailee.

– Pääsin todistamaan tuon kolmikon ystävyyden alusta loppuun. Kaikki päättyi aika surullisesti Britney Spearsiin, kun sillä meni liian lujaa ja ajeli tukkansa tietyistä syistä, Hildén sanoo.

Jukka Hildén julkaisi lokakuussa Kivun perintö -elämäkertakirjansa, jossa hän kertasi Duudsonien maailmanvalloitusta.

Hollywoodissa luodaan välillä niin sanottuja PR-suhteita, eli julkkikset esittävät tapailevansa mediahuomion vuoksi. Hildén paljasti, että myös häntä yritettiin houkutella käyttämään kyseistä taktiikkaa suosion kasvattamiseen.

– Olin nuori ja tarvitsin mainetta. Silti tuntuu erityisen hullulta, että Viacomin omistaman Spike TV:n markkinointi-ihminen ehdotti minulle, että pyytäisin Paris Hiltonia tai Lindsay Lohania kävelemään kanssani käsi kädessä Sunset Boulevardilla Coffee Bean -kahvilasta Standard Hotelille, Hildén sanoi kirjassa.

Markkinointitiimi olisi kutsunut paikalle paparazzit, jotta aiheesta olisi saatu aikaan kohua.

– En lähtenyt heilastelemaan kenenkään kanssa bisneksen takia.