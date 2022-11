Benjamin Peltonen myöntää juhlineensa riehakkaasti aamuun asti – paljastaa innostuneen reaktion, jonka sai Sanna Marinilta kameroiden sammuttua

Benjamin Peltonen ja Saana Akiola juhlivat Tanssii tähtien kanssa -kisan voittoaan riehakkaasti aamuun asti.

Laulaja Benjamin Peltosen ja Saana Akiolan taival Tanssii tähtien kanssa -kisassa huipentui sunnuntaina tanssikilpailun voittoon. Peltonen ja Akiola saivat sunnuntain ratkaisevassa finaalissa 56 prosenttia yleisöäänistä. Toiselle sijalle tanssivat Sonja Kailassaari ja Matti Puro ja kolmanneksi Jaakko Loikkanen ja Ansku Bergström.

– Voitto tuntuu ihan utopistiselta vieläkin. Päällimmäisenä fiiliksenä on kiitollisuus, ihan hiton hyvä fiilis! Benjamin Peltonen kertoo IS:lle tunnelmistaan.

Peltonen sanoo nähneensä finaaliviikolla unia siitä, että he voittavat TTK:n. Akiola naurahtaa olevansa sen verran pessimisti, ettei hän uskaltanut haaveilla voitosta edes finaalipäivänä.

– Sanoin koko sunnuntaipäivänkin Benkulle, ettei me voiteta. Halusin rauhoittaa Benkun ja halusin hänen valmistautuvan siihen, jos me ei voitetakaan. Vaikkei voitettaisi, niin meiltä ei ole viety mitään pois ja me ollaan silti tehty hieno urakka, Akiola kertoo.

Benjamin Peltonen ja Saana Akiola eivät olleet uskoa korviaan kun heidät julistettiin TTK-voittajiksi.

Benjamin Peltosella ja Saana Akiolalla oli finaalissa arvovaltainen yleisö. Parin tanssimenestystä olivat todistamassa muun muassa entinen tasavallan presidentti Tarja Halonen sekä pääministeri Sanna Marin (sd).

Finaalin ratkettua pääministeri Marin onnitteli Peltosta ja halasi häntä.

– Hän sanoi, että kyllä hän tän niin tiesi ja onnitteli meitä. Kysyin, että ai mistä hän sen tiesi? Hänellä oli kuulemma vain sellainen fiilis. Sanoin, että ihana kuulla ja kiitos paljon, Sanna! Hän lähti siitä sitten aika nopeasti, Peltonen kertoo.

Pääministeri Sanna Marin onnitteli Benjamin Peltosta ja Saana Akiolaa voitosta.

Finaalin jälkeen Tanssii tähtien kanssa -tiimi suuntasi jatkoille studion läheisyydessä sijaitsevaan juhlatilaan. Peltonen ja Akiola kertovat illan jatkuneen riehakkaissa tunnelmissa hyvä ruoan ja juoman parissa.

– Oli ihan superkiva juhlia koko tuotantoryhmän kanssa ja fiilistellä tätä kokemusta, Peltonen sanoo.

– Oli ihana fiilis, kaikki nautti ja tämä on ollut todella pitkä työrupeama kaikille työryhmässä oleville. Kiitettiin toisiamme, tanssittiin, juteltiin ja naurettiin, Akiola komppaa.

Parivaljakko juhli voittoaan pitkän kaavan mukaan aamuun asti.

– Ajattelin jatkoilla, että hitto vie, onkohan tässä juhlittu tarpeeksi? Mikä on se tuntimäärä, että voi sanoa juhlineensa kunnolla? Sitten katsoin kelloa, joka oli puoli kuusi aamulla. En ole teinivuosien jälkeen ollut näin pitkään hereillä, että eiköhän tässä tullut juhlatunnit täyteen, Peltonen naurahtaa.