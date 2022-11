Pop-musiikkia-hittibiisistä tutulta Neljä Baritonia -yhtyeeltä uutta musiikkia

Neljä Baritonia versioi albumilla Popmuseo-kappaleen.

Kotimaisen popmusiikin kestosuosikki Neljä Ruusua julkaisee 2.12. yhtyeen 40-vuotista uraa kunnioittavan juhlalevyn nimeltään 40.

Albumilla yhtye on tehnyt uusia versioita tunnetuista kappaleistaan yhdessä maamme ykkösartistien ja tuottajien kanssa.

Yksi vieraileva artisti löytyi aivan läheltä. Ilkka Alangon, Ismo Alangon, Kalle Aholan ja A.W. Yrjänän muodostama Neljä Baritonia -kokoonpano versioi Ruusujen Popmuseo-kappaleen.

Edellisen kerran Neljä Baritonia levytti 25 vuotta sitten. Silloin ilmestyi ensimmäinen ja ainoa single, Pop-musiikkia.

– Kun mietittiin artisteja, jostain syystä Ismo Alanko tuli melko alkumetreillä mieleen, ja siitä aasinsiltana Neljä Baritonia. Edellisestä Baritonijulkaisusta onkin jo vierähtänyt 25 vuotta, jotenka olisikohan korkea aika julkaista jotain? Ilkka Alanko kertoo.

Aiemmin tänä vuonna kuudennentoista studioalbumin 1000X julkaissut Neljä Ruusua on parhaillaan 40-vuotisjuhlakiertueella, jolla yhtye nähdään mm. Jyväskylässä, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Helsingissä, Espoossa ja Turussa.

Neljä Ruusua on Joensuussa vuonna 1982 perustettu bändi, joka on julkaissut 16 studioalbumia sekä kolme kokoelmaa, joita on myyty fyysisinä tallenteina yhteensä yli 400 000 kappaletta. Streameja kappaleille on kertynyt suoratoistopalveluissa yli 30 miljoonaa.

Ruusuilla on ollut uransa aikana huikeat 27 top20-radiohittiä, joihin kuuluvat mm. klassikot Juppihippipunkkari, Poplaulajan vapaapäivä, Hunningolla ja Popmuseo.

Yhtye on edelleen alkuperäiskokoonpanossaan; Ilkka Alanko (laulu, kitara), Petteri ”Kode” Koistinen (kitara), Jari ”Lade” Laakkonen (basso), Kari ”Kämy” Kämäräinen (rummut).