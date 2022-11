Johnny Deppin tytär Lily-Rose, 23, avautuu poikkeuksellisesta lapsuudestaan – yhtä isänsä kohua hän välttelee tiukasti kommentoimasta

Näyttelijät Johnny Depp ja Vanessa Paradis halusivat pitää lapsensa poissa parrasvaloista. Pariskunnan tytär Lily-Rose Depp on kuitenkin päättänyt jatkaa vanhempiensa jalanjäljissä.

Lily-Rose Depp on ehtinyt nuoresta iästään huolimatta tehdä jo monipuolisesti erilaisia töitä julkisuudessa.

Näyttelijä-malli Lily-Rose Depp, 23, kertoo tuoreessa haastattelussa vanhempiensa suojelleen häntä nuorena mahdollisimman paljon julkisuudelta.

Lily-Rose on näyttelijä Johnny Deppin, 59, ja näyttelijä-laulaja Vanessa Paradisin, 49, tytär. Hänellä on myös veli John Christopher Depp III, 20, jota kutsutaan tuttavallisemmin nimellä Jack.

Johnny Depp ja Vanessa Paradis olivat yhdessä 14 vuoden ajan.

Nuoresta asti mallina työskennellyt Lily-Rose tähdittää Euphoria-sarjan tekijöiden ensi vuonna julkaistavaa The Idol -sarjaa.

Tähti on kuitenkin ollut julkisuudessa koko elämänsä ajan.

– Vanhempani suojelivat minua ja veljeäni julkisuudelta niin paljon kuin mahdollista. Tiedän, ettei lapsuuteni ole näyttänyt samalta kuin muiden, ja se on ollut erityinen, mutta se on myös ainoa, jonka tiedän, Lily-Rose kertoo Elle-lehden haastattelussa.

Kuuluisten vanhempien tytär on myös päättänyt olla kommentoimatta muun muassa isänsä ja tämän ex-vaimo Amber Heardiin liittyviä asioita.

– Kun jokin niin yksityinen ja henkilökohtainen ei yhtäkkiä olekaan henkilökohtaista, ansaitsen mielestäni pitää ajatukseni yksityisinä.

Lue lisää: Johnny Depp selätti jo toisen oikeuskiistan tälle vuodelle – syytettiin pahoinpitelystä rikostrillerin kulisseissa

Näyttelijä-malli myös muistuttaa, ettei hän vastaa kenenkään muun tekemisistä.

– Pitkin uraani ihmiset ovat halunneet määritellä minua elämässäni olevien miehien kautta, oli kyse sitten perheenjäsenestä tai poikaystävistä. Haluaisin jo, että minut määriteltäisiin sen perusteella, mitä itse tuon maailmaan.

Nuori tähti haluaa pitää kiinni yksityisyydestään, sillä niin hänet on kasvatettu. Samalla hän haluaa työnsä kautta antaa ihmisille jotain merkityksellistä, vaikka sen myötä ihmiset kiinnostuvatkin enemmän hänen henkilökohtaisesta elämästään.

– Julkisuuden myötä ihmiset luulevat tuntevansa sinut, mutta oikeasti he eivät tunne. En anna itseäni maailmalle, jotta minut voitaisiin syödä elävältä.

Lily-Rose aloitti muotibrändi Chanelin mallina toimimisen ollessaan vasta 16-vuotias. Johnny Depp ilmaisi silloin huolensa tyttärensä nousemisesta valokeilaan.

– Ollakseni rehellinen, olen aika huolissani. Mitä Lily-Roselle tapahtuu juuri nyt ei ole sitä, mitä odotin. Ei missään nimessä tässä iässä. Mutta nämä ovat hänen intohimojaan ja hän pitää hauskaa, hän sanoi haastattelussa.

Deppin lapsista nuorempi Jack on pysytellyt aikuisenakin poissa parrasvaloista. Isänsä mukaan poika ei ole kiinnostunut näyttelemisestä kuten muu perhe, vaan tämä on keskittynyt enemmän kuvataiteeseen.

– Jack on todella hyvä piirtämään. Hän on myös lahjakas musiikissa. Hän on esiintynyt koulun näytelmissä, mutta ei hän ole muutoin osoittanut mitään kiinnostusta näyttelemistä kohtaan. Onneksi.