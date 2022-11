TTK-voittaja Benjamin Peltonen paljasti ”rapsakat” tunnelmansa finaalin jälkeisenä aamuna – nosti yhden tv:ssä näkyneen seikan esiin

Voitonjuhlat sujuivat mitä ilmeisimmin riemukkaissa tunnelmissa.

Sunnuntaina Tanssii tähtien kanssa -ohjelman 15. kauden yhdessä parinsa Saana Akiolan kanssa voittanut Benjamin Peltonen kertoi maanantaina Instagramissa tunnelmistaan voiton jälkeen.

Peltonen ja Akiola saivat sunnuntain ratkaisevassa finaalissa 56 prosenttia yleisöäänistä. Toiselle sijalle tanssivat Sonja Kailassaari ja Matti Puro ja kolmanneksi Jaakko Loikkanen ja Ansku Bergström.

– Mä pelkäsin, että kun tänään herään niin kaikki oliskin ollut vaan unta. MUT MITÄ HITTOO!! EI OLLU!!! ME TEHTIIN SE! Peltonen iloitsi.

Vaikka voittajapari oli pisteidensä puolesta ollut kilpailun kärkikahinoissa aivan alusta asti, tuli voitto heille yllätyksenä. Peltonen kommentoi myös tv:ssä nähtyä ”huutoitkuaan”.

– En osaa yhtään sisäistää tätä, enkä myöskään kestä, että huutoitkin eilen telkkarissa... nyt tuli sekin koettua.

Peltonen kiitti seuraajiaan ja katsojia kilpailun aikana saamista äänistä ja tsemppausviesteistä.

– En osaa sanoa tällä hetkellä mitään enempää kun että KIITOS. Nyt huilaan pari päivää ja sit torstaina juhlitaan mun Tavastian keikalla!

Voitonjuhlat sujuivat mitä ilmeisimmin riemukkaissa tunnelmissa. Peltonen julkaisi Instagramin tarinat-osiossa illalla Akiolan kanssa otetun kuvan kuohuvan äärellä.

Alkuiltapäivästä maanantaina tarinoihin ilmestyi videopätkä väsyneestä juhlijasta.

– Nyt on aika rapsakka olo, Peltonen totesi videon tekstissä.

Kaksikko sai viimeisillä tansseillaan täyden kymppirivin, joka oli heille tällä kaudella seitsemäs. Pisteet nostavat parin koko ohjelman historian kärkisijoille. Yhtä moneen kymppiriviin ovat yltäneet ainoastaan Krista Siegfrids yhdessä parinsa Anssi Heikkilän kanssa.

– Tässä oli kolme niin kovaa paria, että me sanottiin toisillemme, että tuskin voitetaan. Sitten me kuultiin, että me ei olla kolmansia. Olin, että tää on niin upeeta. Sitten kun sanottiin, että me voitettiin, niin tuli täytenä yllätyksenä, Peltonen summasi sunnuntaina IS:n Katri Utulan haastattelussa.

Lue lisää: Benjamin Peltonen voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun!

Peltonen kuvaili, että voitto tuntuu hyvältä, mutta se ei ole asia, jonka takia hän ennen kaikkea lähti kilpailuun mukaan.

– Se, että sai tanssia kaikki tanssit, oli se pääjuttu. Mutta totta kai voitto kruunaa, kiitos siitä, hän jatkoi.

Finaalia seurasivat paikan päällä muun muassa presidentti Tarja Halonen sekä pääministeri Sanna Marin (sd). Marin onnitteli Peltosta henkilökohtaisesti voiton jälkeen.