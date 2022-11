Diivailiko Adele Las Vegasissa? Luksushotellin tarjoama majoitus ei tyydyttänyt, joten laulajatähti lähti lätkimään

Adelen Las Vegasin -konsertit eivät alkaneet ongelmitta, sillä laulajan väitetään käyneen kädenvääntöä siitä, missä hän majoittuu konserttiviikonloppuina.

Laulajatähti Adele nousi perjantaina viimein lavalle Las Vegasissa ja aloitti mittavat Weekends With Adele -konserttinsa. Fanit ovat odottaneen laulajan Las Vegasin -konsertteja pitkään ja hartaasti, sillä tammikuussa konsertit peruttiin aivan viime tipassa. Tuolloin Adele sanoi joutuvansa siirtämään keikkoja koronan ja lavan rakentamiseen liittyvien ongelmien takia.

– Show ei ollut tarpeeksi hyvä. Lava ei ollut oikeanlainen, Adele perusteli päätöstään- Elle-lehden haastattelussa.

Nyt vastoinkäymiset on selätetty ja laulaja asteli yleisön eteen Caesars Palace's Colosseum -näyttämöllä.

Aivan mutkitta konsertit eivät kuitenkaan pyörähtäneet käyntiin, kertoo Daily Mail.

Brittilehden tietojen mukaan Caesars Palace oli varannut konserttien ajaksi Adelen käyttöön Rio Casinon hulppean Palazzo Suites -sviitin, jossa tähteä olisi palvellut oma hovimestari. Daily Mailille kuitenkin kerrotaan, että Adele kieltäytyi majoituksesta.

– Ei ole täysin selvää, miksi hän kieltäytyi, mutta on outoa, ettei Adele majoitu Caesars Palacessa ja asiasta liikkuu huhuja, sisäpiirilähteet Vegasista kertovat brittilehdelle.

Adele haluttiin majoittaa Rio Casinon sviittiin, mutta tähti ei suostunut järjestelyyn.

– Vegasissa on totuttu diivoihin ja järjestäjä on valmis tekemään kaikkensa Adelen mukavuuden vuoksi, mutta tämä on noloa Caesars Palacelle.

Adele esiintyy maineikkaassa Caesars Palacessa.

Daily Mailin tietojen mukaan Adele ja konserttien järjestäjä ottivat yhteen majoituspaikasta ennen konserttien alkua. Adelen väitetään halunneen majoittua Caesars Palacen luksusta tihkuvassa Agustus Towerissa, mutta syystä tai toisesta se ei onnistunut.

Adelen kerrotaan tyrmistyneen, kun hänelle ehdotettiin majoittumista Rio Casinossa Augustus Towerin sijaan.

– Adele kilahti, sisäpiirilähteet kuvailevat.

Daily Mailille väitetään, että Caesars Palacen pomot eivät halunneet Adelen majoittuvan heidän laskuunsa Augustus Towerin sviiteissä, vaan huoneet haluttiin antaa maksavien vieraiden käyttöön.

Adele teki lähteiden mukaan majoitussotkusta oman ratkaisunsa ja varasi käyttöönsä huvilan kilpailevan Wynn-hotellin tiluksilta.

Adele majoittuu Daily Mailin tietojen mukaan hotelli Wynnin huviloilla.

Daily Mailin mukaan Adele majoittuu Wynn Resortin Fairway Villas -huviloilla, jossa hänellä on käytössään oma hovimestari ja hieroja. Lehti kertoo, ettei huviloilla yöpyminen ole halpaa puuhaa, sillä esimerkiksi majoittuminen kahden hengen villalla maksaa yli 3700 euroa per yö.