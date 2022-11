Jaajo Linnonmaa jättää Aamulypsyn – kertoo nyt, miksi

Perhesyyt saivat Linnonmaan jättämään aamuradion 16 vuoden jälkeen.

RADIO SUOMIPOPIN aamujuontaja Jari ”Jaajo” Linnonmaa, 44, avaa oven Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevassa ravintola Briccossa. Linnonmaa on saapunut lounasaikaan suljettuna olevaan ravintolaansa haastattelua varten ja hääräilee tiskin takana kahvikoneen kimpussa.

– Saisinko tarjoilla kupin kahvia? Tästä tulee tällainen cappuccinon ja americanon sekoitus, Linnonmaa huikkaa.

Linnonmaa kantaa kupin pöytään ja pahoittelee, ettei maitovaahdon päälle ole taiteiltu koristeellisia kuvioita. Nyt ei kuitenkaan puhuta enempää kahvista tai ravintolabisneksestä, sillä Linnonmaalla on muuta kerrottavaa: hän jättää suositun Aamulypsy-ohjelman joulukuun lopussa.

Lopettamispäätös alkoi kyteä mielessä alkuvuodesta, kun Linnonmaa jäi kolmeksi kuukaudeksi isyysvapaalle. Neljän lapsen isä ei ollut pitänyt yhdenkään lapsen kohdalla pidempää vapaata, mutta kuopuksensa kohdalla hän päätti toimia toisin.

– Olin onnellinen ja iloinen, mutta samalla olin vähän surullinen huomattuani, että pääsin mukaan lasteni elämään ihan eri tavalla saadessani jakaa arkiaamut heidän kanssaan, hän muistelee.

– Yhtäkkiä huomasin, että vau, täällähän me syödään aamiaista yhdessä. Sitten vein heidät kouluun, tapasin luokkakavereita, opettajia, luokkakaverien vanhempia ja pääsin ikään kuin kokonaan uuteen maailmaan mukaan, Linnonmaa kertoo.

Isyysvapaan aikana Linnonmaa totesi, että haluaa olla mukana lasten arkiaamuissa jatkossakin.

Tokaluokkalaisten kaksosten lisäksi Linnonmaalla on vaimonsa Maijan kanssa 6-vuotias tytär ja 2-vuotias poika. Isyysvapaan loppuessa lasten suusta kuultu kommentti oli lopulta seikka, joka sinetöi lopettamispäätöksen.

– He kysyivät, että miksi sinun pitää mennä takaisin radioon, etkö voisi olla aamuisin täällä meidän kanssamme. Se oli oikeastaan vihonviimeinen niitti, Linnonmaa sanoo.

Linnonmaa ei keksinyt yhtään syytä, miksei hän voisi jäädä aamuisin lastensa kanssa kotiin. Suru, joka häivähti isyysvapaan aikana, alkoi muuttua selkeydeksi. Linnonmaa kertoo kokeneensa valaistuksen hetken, jolloin hän tajusi, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä: keskittyä yhä enemmän perhe-elämään.

– Huhtikuussa palatessani töihin kerroin Suomipopin pomoille tehneeni tällaisen havainnon, että haluaisin lopettaa radion kokonaan. Sovimme, että syksyllä teen töitä neljä päivää viikossa ja vuodenvaihteessa jään pois, Linnonmaa kertoo.

– Huomasin, että aamuradion tekeminen on perheen näkökulmasta aika itsekästäkin. Vaimo oli pitkään kotona ja palasi juuri takaisin työelämään. Haluan antaa oman panokseni kotiin. Tälläkin viikolla olin kaksi päivää hoitamassa lapsia kotona, kun lapsenvahti oli kipeänä. Ennen se tilanne olisi ollut toinen. On helpottavaa, että tilanne on nyt näin.

Radioaallot jättävä Jaajo Linnonmaa haluaa kiittää kuulijoita kuluneista vuosista. – Tämä on ollut ikimuistoinen matka. Toivottavasti ihmiset ymmärtävät sen, etten koe tätä hirveän surullisena asiana, sillä syy on hyvä.

LINNONMAA on työskennellyt radiossa vuodesta 2004 lähtien ja hänet on palkittu yksitoista kertaa peräkkäin vuoden radiojuontajana. Aamulypsy on voittanut parhaan valtakunnallisen radio-ohjelman pystin kymmenen kertaa.

– Olen saavuttanut aika lailla kaiken, mitä Suomessa voi radiossa saavuttaa. Ei minulla ole tässä hirveästi paineita. Olisin aika katkera, jos vasta viiden vuoden kuluttua ymmärtäisin, että hetkinen: en ollut mukana lasteni arjessa heidän lapsuudessaan ollenkaan.

Linnonmaa aloitti Aamulypsyn lähetykset 16 vuotta sitten yhdessä Anni Ihamäen (ent. Hautala) kanssa. Nyt Suomipopin aamuja luotsaavat Tuukka Ritokoski ja Janni Hussi. Linnonmaa on tyytyväinen siitä, että vuosien varrella vaihtuneista juontajista huolimatta Aamulypsy kuulostaa siltä, miltä pitääkin.

– Vaikka tästä lähdenkin, niin kyllä sinne studioon Aamulypsyn henki jää, Linnonmaa uskoo.

Viimeiselle kuukaudelleen Aamulypsyssä Linnonmaa lupaa kuulijoille kunnon läksiäiset.

– Joulukuussa ohjelmaa tulevat tekemään kaikki vanhat juontajakaverini. Anni Ihamäki, Juha Perälä ja Juha Vuorinen tulevat tekemään lähetyksiä.

Linnonmaa on jättänyt Aamulypsyn aiemminkin. Vuonna 2012 hän muutti Lappiin Ounasvaaralle vuodeksi, mutta palasi takaisin ja yhdessä muiden juontajien kanssa nosti ohjelman entistä suositummaksi.

– Silloin viimeisessä lähetyksessä itkin ihan hirveästi, koska en ollut varma, oliko se hyvä päätös. Nyt ei ole surullinen tai haikea olo, vaan ajattelen, että hienosti tulee päätettyä tämä matka.

Bricco-viinibaareja pyörittävä Linnonmaa aikoo jatkossa keskittyä yhä enemmän yrittäjyyteen.

Linnonmaa jättää lopettamispäätöksen myötä radioaallot toistaiseksi, mutta lopullisista jäähyväisistä ei välttämättä ole kyse. Jossain vaiheessa, kun lapset ovat kasvaneet ja arki rauhoittunut, voi olla paluun aika.

– En voi sanoa, että milloin tulen takaisin, mutta radio on niin hieno juttu, etten halua sulkea sitä ovea koko loppuelämäkseni. Katsotaan, kun muksut kasvavat ja himaan löytyy uusi arki, hän miettii.

– Kyllä varmaan joskus haluan palata takaisin. Ajattelen, että jos juonnan tv-ohjelmaa, se on lauantai-iltojen Haluatko miljonääriksi? -ohjelma tai Diili, ja jos tehdään radio-ohjelmaa, niin sitä tehdään radion prime timessä eli aamussa, hän pyörittelee.

Siitä huolimatta, että Linnonmaa sanoo aamulähetysten olevan ”radion ykköslaji”, tulevaisuudessa hänen tavoitteensa saattavat olla jossain muualla. Aamuradion luotsaaminen on nimittäin tekijöilleen huomattavan raskasta aikaisten herätysten takia.

– Tänäkin aamuna olen herännyt kello 5.20 hirveällä stressillä, että onnistuuko nousemaan ylös niin, etteivät lapset herää ja ehtiikö kuudeksi duuniin. Minulla on firmoja pitkä liuta ja paljon työntekijöitä, niin päivän paras energia tulee aina jätettyä sinne radiostudioon, Linnonmaa sanoo.

Syksyn aikana Linnonmaa on ollut mukana keskusteluissa Aamulypsyn tulevaisuudesta ja juontajavalinnoista. Linnonmaa on mielissään siitä, että Hussi ja Ritokoski jatkavat ohjelmassa tuttuun tapaan.

Linnonmaalla on selvät suunnitelmat alkuvuodelle, kun uusi arki koittaa tammikuussa. Lomailulle ei ole aikaa, sillä aamut kuluvat lasten kanssa. Sen jälkeen Linnonmaa aloittaa työt yritystensä parissa.

– Joululoman jälkeen ryhdyn viemään lapsia aamuisin kouluun. Siinä on kaksi koululaista ja yksi päiväkotilainen. Aamu hujahtaa neljän lapsen kanssa nopeasti, hän sanoo.

Hän aikoo panostaa enemmän myös hyvinvointiinsa. Kalenteriin on merkattu viikoittainen vakivuoro tenniksessä ja tiedossa on myös treenejä personal trainerin kanssa.

– Enkä ole jäämässä työelämästä pois, vaan nyt pystyn panostamaan bisneksiin. Esimerkiksi tähän paikkaan, missä nyt istumme, Linnonmaa sanoo.