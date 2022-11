Katsojat huomasivat hauskan yksityiskohdan Tanssii tähtien kanssa -tuomareiden pistelapuissa – Jukka Haapalainen paljastaa erään seikan aiheesta

Kokenut Tanssii tähtien kanssa -tuomari kehuu kauden voittajaa erityisesti yhdestä piirteestä.

Tämän vuoden Tanssii tähtien kanssa -kilpailun finaalia juhlittiin sunnuntaina. Tiukan kilpailun päätteeksi voittoon tanssivat laulaja Benjamin Peltonen tähtiopettaja Saana Akiolan kanssa.

Voittaja ei tullut TTK:n konkarituomari Jukka Haapalaiselle yllätyksenä. Hän kertoo voittajapotentiaalin näkyneen Benjaminissa jo ensimmäisestä viikosta lähtien.

Lahjakkuuden lisäksi hän kehuu erityisesti yhtä piirrettä, mikä tuomarin mukaan pelasi isoa roolia siinä, miksi juuri Benjamin voitti tämän kauden.

– Se on hänen valloittava persoonansa. Hän on varmaan yksi positiivisimmista ja hyväsydämisistä ihmisistä, jonka olen oikeastaan koskaan tavannut, Jukka kertoo IS:n haastattelussa lähetyksen jälkeen.

Benjamin Peltonen ja Saana Akiola kruunattiin sunnuntai-iltana Tanssii tähtien kanssa -voittajiksi.

– Ihailen tuollaista avarakatseisuutta, heittäytymistä ja positiivisuutta. Toivottavasti hän ei koskaan sitä menetä.

Jukan mielestä TTK:n parhaimpiin hetkiin on aina kuulunut se, kun joku kilpailija parantaa tanssiaan ja pystyy tuomaan kilpailun edetessä itsestään uusia puolia esiin. Tällä kaudella hän kehuu tästä ominaisuudesta erityisesti toiseksi sijoittunutta Sonja Kailassaarta.

– Suurinta nousujohteisuutta osoitti Sonja, joka kasvoi kerta kerralta ja jakso jaksolta varmemmaksi ja osoitti tietyistä ongelmista huolimatta koko ajan positiivista ja rehellistä suhtautumistapaa omaan tekemiseensä. Hän vallitsi sympaattisuudellaan ja suoruudellaan.

Tuomarina Jukka on myös iloinen siitä, että kauden aikana kaikki tanssiparit kokivat onnistumisia.

Tuomarikolmikkoon kuuluvat Jukan lisäksi myös Jorma Uotinen ja Helena Ahti-Hallberg. Heidät tunnetaan lennokkaista kommenteistaan, joita he antavat kilpailijoille tanssien jälkeen.

Jukka muistuttaa, ettei tuomareiden ole tarkoitus ohjelmassa koskaan satuttaa ketään. Tarkoituksena on kannustaa ja tuoda iloa.

– Tarkoituksena ei koskaan ole löytää virheitä tai saada jotain kiinni jostakin mokasta, vaan nähdä ja todeta se. Se on osa työtä ja antaa neuvo, miten siitä voisi päästä yli.

Kokenut tuomari paljastaa myös yhden hauskan seikan liittyen tuomareiden antamiin palautteisiin.

– Se mikä on hauskaa, kun meillä on palaveri tuolla ennen lähetystä niin kommentteja täytyy kyllä aina välillä vähän sensuroida tähän lähetykseen, kun on kyse perheohjelmasta. Ehkä sen verran voi paljastaa, Jukka nauraa.

Keskustelusovellus Jodelissa on myös kiinnitetty huomiota tuomareiden pistelappuihin. Osa on humoristisesti ihmetellyt, miksi välillä tuomarit antavat ”laihoja kymppejä” ja välillä taas ”paksuja kymppejä”.

Tarkkasilmäiset katsojat ovat nimittäin huomanneet, kuinka osassa pistelapuista kymppinumeron fontti näyttäisi olevan paksumpi kuin toisissa.

– Onko? En ole ollenkaan huomannut tällaista asiaa, Jukka yllättyy täysin.

Katsojat huomasivat Helena Ahti-Hallbergin kympin fontin olleen muita pisteitä paksumpi.

Tuomari kertoo hilpeästi, kuinka lappuja on todella tehty vuosien varrella välillä uusia, mutta hän ei ole kiinnittänyt niiden fonttiin huomiota.

– Tällainen pieni salaisuus, aina vain tarkistan siitä lapun päästä, kun niissä päädyissä lukee se numero. En ole varmaan ikinä katsonut kunnolla sitä itse numeroa, olen aina vain katsonut sitä päädyssä olevaa numeroa, että tiedän antavani varmasti oikean numeron.

Katsojien tekemä huomio herättää Jukassa hilpeyttä ja tuomarina hän jopa innostuu ideasta.

– Meillä ei ole laihoja kymppejä. Joskus olemme kyllä puhuneet siitä, että olisipa kiva jos meillä olisi voimakas kymppi ja sitten ei niin voimakas kymppi.

Se toisi lisää mahdollisuuksia pisteytyksiin, jos olisi mahdollisuus antaa esimerkiksi puolikkaita pisteitä. Tuomarit pyrkivät myös Jukan mukaan välttämään kaikista alhaisimpien pisteiden antamista, kuten ykkösiä tai kakkosia.

– Joskus on niitäkin varmaan nähty, mutta ei kovin usein. Jos meidän skaala on nelosesta kymppiin, niin siinä välillä loppuu numerot kesken. Sitten voisi ottaa ne puolikkaat tai plussat ja miinukset käyttöön, Jukka pohtii.