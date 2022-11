Erika Helin julkaisi kannanoton vaietusta aiheesta – kertoo suoran mielipiteensä juomiseen painostavasta kulttuurista

Erika Helin kertoo Instagramissa, että on joutunut juomaan niin kavereiden kuin töidenkin painostuksesta.

MISS SUOMI -kilpailusta tutuksi tullut OnlyFans-malli Erika Helin kertoo tuoreessa Instagram-julkaisussaan siitä, miten hänen oma alkoholin käyttönsä ja alkoholiin liittyvä kulttuuri ahdistavat häntä.

Julkaisussa Helin kertoo, että alkuun kova biletys oli alkanut vaikean eron seurauksena: kaveri raahasi mallin juhlimaan, jotta sydänsurut unohtuisivat.

Tilanne sai kuitenkin käänteen pahempaan suuntaan, kun Helin sai kivalta kuulostavan työtarjouksen. Hän tekisi edustustehtäviä hotellille, ja asiakkaiden tarjoamista juomista ei tulisi kieltäytyä. Homma ei kuitenkaan ollut ollut niin hauskaa, kuin Helin oli ajatellut.

– Tyhjensin tuhansien eurojen edestä shamppanjaa vessareissuilla lavuaariin.

Helin kertoo syksyn myötä huomanneensa, että alkoholin käyttöön liittyy paljon oletuksia ja jopa painostusta. Juhlimaan oli ikävä lähteä kun tiesi, että juomattomuudesta tulee sanomista. Lopulta Helin huomasi, ettei tällaisissa tilanteissa oikeastaan juoda omasta tahdosta.

– Oon tajunnut, että silloinhan se juoma tulee otettua ahdistukseen, eikä hauskanpitoon, ja sillon kyseessä on ongelmallinen suhde alkoholiin.

– Sille jopa naureskellaan jos sanon etten juo, koska ”ainahan sä niin sanot ja kohta varmaan kuitenkin”. Ja helposti sitä tulee juotuakin tottumuksesta, tai jotta tilanteesta tulisi rennompi.

Helin osallistui Miss Suomi -kilpailuun vuonna 2018.

Tekstissään Helin kertoo, että on jännittävää puhua näin arasta asiasta, mutta hän uskoo, että monet kamppailevat samanlaisten tunteiden kanssa. Hän toivookin, että alkoholin käyttöön liittyvissä asenteissa tapahtuisi muutosta.

– Haluaisin voida nauttia ulkona käymisestä ja alkoholista ilman ahdistusta tai övereitä. Haluaisin, että voin kieltäytyä juomasta ilman raskausepäilyjä. Ois siistiä ottaa kohtuudella ja lähteä kotiin ilman painostusta, että pitää jäädä.

Helinin avautuminen on saanut paljon tukea kommenteissa.

– Erittäin hyvä teksti, Miss Suomi Alina Voronkova kehuu.

– Hyvä kirjoitus. Joillain tuntuu olevan edelleen myös ajatus, että jos et juo niin on jotain salattavaa ja eihän sellaisiin ihmisiin voi luottaa jotka ei vedä kännejä muun porukan kanssa. Uskon, että aika moni juo nimenomaan ahdistukseen - onneksi tilanne on muuttumassa parempaan suuntaan, elokuva-alan moniosaaja Sami Kieksi muistuttaa.

Myös muut seuraajat kiittelivät ulostulosta.

– Täyttä asiaa, kommenteissa myötäiltiin.

– Tuo oli hyvä pointti! kommentoijat sanoivat.

