Benjamin Peltonen voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun!

Finaali-ilta päättyi jännittäviin tunnelmiin.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman 15. kausi päättyi sunnuntaina 20. marraskuuta Benjamin Peltosen ja Saana Akiolan voittoon. Voittajapari sai 56 prosenttia äänistä.

Toiselle sijalle tanssivat Sonja Kailassaari ja Matti Puro ja kolmanneksi Jaakko Loikkanen ja Ansku Bergström.

Eniten tuomaripisteitä, peräti 90 pistettä, nappasivat Benjamin ja Saana. Voittaja ratkaistiin yleisöäänten perusteella.

Benjamin Peltonen vuodatti vuolaita kyyneleitä jo finaalin aikana.

– Itkettää ehkä tämä kuplan puhkeaminen, Benjamin sanoi IS:n Katri Utulan haastattelussa.

– Ollaan nähty joka päivä se viidestä kuuteen tuntia päivässä. Tästä on muodostunut sellainen, että tää on nyt se elämä, mitä eletään. Nyt kun tietää, että se loppuu ja että on ollut tosi kivaa, niin tässä tapahtuu tietynlainen ero, hän jatkaa.

Vaikka voittajapari on pisteidensä puolesta ollut kilpailun kärkikahinoissa aivan sen alusta asti, tuli voitto heille yllätyksenä.

– Tässä oli kolme niin kovaa paria, että me sanottiin toisillemme, että tuskin voitetaan. Sitten me kuultiin, että me ei olla kolmansia. Olin, että tää on niin upeeta. Sitten kun sanottiin, että me voitettiin, niin tuli täytenä yllätyksenä, summaa Benjamin haastattelussa.

– Olen luonteeltani vähän pessimisti. Jotenkin pitää tehdä se mielenrauha itsensä kanssa, että se ei haittaa, jos ei voita, Saana kertoo.

Voitto on vielä tuore, mutta parilla on jo juhlasuunnitelmat valmiina. Koko Tanssii tähtien kanssa -poppoo kokoontuu yhteiseen karonkkaan, jossa juhlitaan kulunutta kautta ja parin voittoa.

Benjamin kuvailee, että voitto tuntuu hyvältä, mutta se ei ole asia, jonka takia hän ennen kaikkea lähti kilpailuun mukaan.

– Se, että sai tanssia kaikki tanssit, oli se pääjuttu. Mutta totta kai voitto kruunaa, kiitos siitä, hän jatkoi.

Kukin finalistipari esitti illan aikana kolme tanssia. Tv-lähetyksessä nähtiin myös finalistien läheisiä, sillä illan esityksiin kuuluivat myös finalistien tanssit läheistensä kanssa.

Ensimmäisenä tanssi Benjamin Peltonen veljensä Emilin kanssa Aviciin Hey Brother -kappaleen tahtiin.

Sen jälkeen lavalle asteli Jaakko Loikkanen ystävänsä Vapun eli burleskitaiteilija Stella Polairen kanssa.

Kolmantena parina parketilla nähtiin Sonja Kailassaari ja näyttelijä Aku Hirviniemi, joiden tuomaritanssi sai sekä yleisön että tuomarit haltioitumaan.

– Eka kerta Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja heti kymppirivi, Hirviniemi vitsaili lähetyksen jälkeen.