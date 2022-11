HBO:n yksi scifi-suosikkisarja päättyy sen tekijöiden mielestä ennenaikaisesti.

Suoratoistopalvelu HBO on päättänyt peruuttaa yhden suosikkisarjansa viidennen tuotantokauden.

Scifi-sarja Westworld lopetetaan sen neljänteen tuotantokauteen, vaikka sarjan tekijät olisivat toivoneet vielä yhtä kautta sarjan juonen päätökseen saamiseksi, uutisoi Hollywood Reporter.

Päätös on odottamaton ohjelmalle, joka on nähty yhtenä HBO:n suosituimpana tv-sarjana. Westworld on saanut vuosien aikana kymmeniä Emmy-palkintoja ja -ehdokkuuksia.

Westworldin luojat olisivat toivoneet sarjalle vielä viidennettä kautta, joka olisi päättänyt juonen.

Sarjan luojat, Jonathan Nolan ja Lisa Joy kertoivat kuukausi sitten olevansa keskellä neuvotteluja HBO:n kanssa. He kertoivat aina suunnitelleensa viidennen tuotanto­kauden olevan viimeinen.

– Jonahilla ja minulla on aina ollut mielessämme tietty päätös sarjalle. Emme ole siellä vielä, Joy kertoi tuolloin.

Kallis sarja on taistellut parin viime kautensa aikana huonommista arvosteluista ja katsojien kiinnostuksen laskemisesta sarjaa kohtaan. Fanien mukaan sarjasta on tullut liian monimutkainen ja jäljellä oleviin hahmoihin oli vaikeaa enää sitoutua.

Hollywood Reporterin mukaan HBO, kuten muutkin suoratoistopalvelut, usein silti antavat sarjojensa viedä juonensa päätökseen, sillä se myös estää sarjan katsojien suuttumisen. Valmiiksi saatu tuote, eli tässä tapauksessa tv-sarja, on myös parempi kuin kesken jäänyt.

Westworld-sarjassa on nähty liuta eturivin näyttelijöitä.

Westworldin neljäs kausi ei Hollywood Reporterin mukaan jäänyt erityisen kutkuttavaan kohtaan eli ”cliffhangeriin”, mikä vaatisi uutta kautta. Lopun nähdään olleen enemmänkin tulkinnanvarainen, joten HBO on arvioinut sen voivan olla sarjan päätös.

– Viimeisen neljän kauden aikana Lisa ja Jonathan ovat vieneet katsojat uskomattomalle matkalle nostaen rimaa jatkuvasti. Olemme erittäin kiitollisia heille ja sarjan äärettömän lahjakkaille näyttelijöille, tuottajille ja muulle työryhmälle. Kiitämme myös kaikkia kumppaneitamme Kilter Filmsistä, Bad Robotsista ja Warner Bros. Televisionista. On ollut jännittävää olla mukana tällä matkalla, HBO:n tiedotteessa todetaan.

Westworld on sci-fi-sarja, mikä perustuu vuoden 1973 elokuvaan Tappokone.

Vuonna 2016 alkanut Westworld on ollut HBO:n yksi suosituimmista sarjoista. Se perustuu Michael Crichtonin ohjaamaan ja käsikirjoittamaan elokuvaan Tappokone vuodelta 1973.

Sarja sijoittuu futuristiseen western-tyyliseen teemapuistoon Westworldiin. Puiston asukkaat ovat androideja, joita kutsutaan ”isänniksi”. Westworld tarjoaa sen varakkaille vierailijoille mahdollisuuden tehdä, mitä he ikinä haluavatkaan ilman pelkoa loukkaantumisesta tai kuolemisesta.

Androidit on ohjelmoitu niin pitkälle, että joukko niitä alkaa ymmärtää ohjelmoijien luoneen ne vain vierailijoiden huvitukseksi. Vierailijat saavat halutessaan vahingoittaa, tappaa tai vaikka raiskata länkkärihahmoiksi luotuja androideja. Sarjassa osa androideista eli ”isännistä” ryhtyy toimimaan ohjelmoijien luomien sääntöjen vastaisesti.

Sarjaa tähdittivät muun muassa Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Evan Rachel Woods, Ed Harris, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan ja Aaron Paul.