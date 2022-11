Pääministeri kertoi Joonas Nordmanin keskusteluohjelmassa MTV:llä, millaista liikuntaa hän tällä hetkellä ehtii harrastaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli lauantaina vieraana MTV:n Joonas Nordman Show’ssa.

Juontaja Joonas Nordman ja Marin jutustelivat keskusteluohjelman aluksi kuulumisistaan, ja Nordman onnitteli juuri 37 vuotta täyttänyttä pääministeriä. Keskustelu siirtyi urheiluun, sillä Marin on julkisuudessakin kertonut olevansa aktiivinen liikkuja.

– Se, mitä olen ihailulla seurannut, on liikuntaharrastuksesi. Miten ehdit ja pystyt pitämään sitä yllä? Nordman aloitti.

– Hyvin vaihtelevasti. En aina ehdi. Nyt on tullut itse asiassa liikuttua aika vähän, koska on niin paljon kokouksia ja töitä. Yritän kävellä työmatkoja, ja se on ainoa tämänhetkinen säännöllinen liikuntaharrastus. Kävellä valtioneuvoston linnasta eduskuntaan ja Kesärantaan, Marin vastasi.

– Kuulostaa eläkeläisen päivälenkiltä, Nordman vitsaili.

Joonas Nordman ja pääministeri Sanna Marin keskustelivat ohjelmassa muun muassa urheilusta.

Nordman tiedusteli Marinilta tämän urheilutavoitteista.

– Minulla on tavoitteita, mutta ne eivät ikinä toteudu, koska minulla ei ole ikinä aikaa treenata niin kuin haluaisin, Marin aloitti.

Marin kertoo, että hänellä on pitkään ollut tavoite juosta Cooperin testissä 3 000 metriä.

– Kävin viime kesänä juoksemassa kaverin kanssa. Meni 2 800, Marin totesi saaden yleisön taputtamaan.

Marin lisäsi, että juoksun jälkeen hänen piti jatkaa treenaamista, mutta aika päivissä ei riittänyt.

– Se kymmenen leukaa on edelleen tavoitteena, mutta kahdeksan menee.

Nordman jatkoi, että myös hän sai vedettyä kahdeksan leukaa kesällä.

– Vau, meidän pitää sopia leuanvetotreffit, Marin totesi nopeasti, ja Nordman myötäili.

Pääministeri Marin julkaisi viime keväänä videon, jossa hän vetää leukoja.

Suoritusta kommentoitiin paljon Twitterissä myös ulkomailla. Instagramin Tarinat-osiossa vuorokauden nähtävillä olleella videolla Marin nosti leukansa tangon päälle neljästi.

– Olisi pitänyt kuvata ne ensimmäiset 5. Nämä menikin jo raskaammin, tekstityksessä luki.