Lenni-Kalle Taipale on Masked Singerin voittaja – kertoo tilanteesta, jolloin hän paljastui kesken kauden vanhoille luokkatovereilleen

Pianisti Lenni-Kalle Taipale kertoo Ilta-Sanomille myös pikkulapsiarjestaan, sillä Taipaleelle ja hänen avopuolisolleen syntyi kesällä vauva.

TUNNETTU pianisti ja säestäjä Lenni-Kalle Taipale paljasti kasvonsa MTV:n Masked Singer Suomen finaalissa lauantai-iltana.

Taipale voitti koko kisan Musta-Lammas hahmollaan. Toiseksi tuli Örkki eli Tuure Boelius ja kolmanneksi Hodari eli Nelli Matula.

Taipaleen mukaan esiintyjien henkilöllisyyttä varjeltiin erittäin tarkasti. Vain hänen puolisonsa tiesi Taipaleen osallistumisesta suosikkiohjelmaan.

Hän kertoo Ilta-Sanomille ajaneensa kuvauspäivinä ennalta määrättyyn paikkaan, josta hänet noudettiin toisen auton kyytiin. Taipale puki päälleen suuren hupparin, veti hupun niskaansa ja laittoi kädet taskuihin. Hänen kasvoilleen asetettiin eräänlainen ”pleksi”, joka poistettiin vasta studiolla, kun Taipale oli päässyt katseilta piiloon. Hänet käytännössä talutettiin paikasta toiseen.

Taipale ei edes tiennyt, missä kohtaa jaksoa hän esiintyisi.

– Jossain vaiheessa asuni tultiin pukemaan päälle, hissillä alas ja lavalle. Tämä 100-prosenttinen salailu teki kaikesta juurikin siistiä, Taipale muistelee.

Lenni-Kalle Taipale selviytyi Masked Singer Suomen voittajaksi.

Kauden edetessä yksi ryhmä kuitenkin arvasi tuttunsa olevan maskin takana.

– Olen onnistunut sulkemaan koko asian täysin enkä ole puhunut kenellekään yhtään mitään, Taipale kertoo.

– Luokkakaverit kuitenkin arvasivat, Taipale lisää.

Masked Singerissa hahmot antavat pitkin kautta itsestään salaperäisiä vihjeitä, joista voi päätellä mahdollisia esiintyjiä maskien takana. Eräässä jaksossa Taipale kertoi lyhyen tarinan kouluvuosiltaan.

– Jaksossa oli vihje jälki-istunnosta, minkä koko luokka sai. Meidän piti kirjoittaa sata kertaa, etten koskaan heitä lumipalloja. He tajusivat sen heti ja laittoivat viestiä, ettei tästä voi erehtyä, koska vihje oli sanatarkkaan se, mitä meille tapahtui, Taipale kertoo.

Hahmo pysyi kuitenkin suuremmalta yleisöltä salassa ja Taipale eteni kisan voittoon.

Laulaminen oli Lenni-Kalle Taipaleelle valloittava kokemus. Arvailijat eli Janne Kataja, Jenni Kokander, Cristoffer Strandberg ja Maria Veitola olivat äimistyneitä Mustan-Lampaan henkilöllisyydestä.

Kiireiseen syksyyn muun muassa Ylen Elämäni biisi -kuvausten oheen saapui jo muutama kuukausi sitten myös uutta iloa.

Lenni-Kalle Taipale sai viime kesänä Anna-puolisonsa kanssa lapsen. Taipaleella on aikaisemmasta suhteestaan kolme lasta.

Pikkulapsiarki tuntuu Taipaleesta jälleen ihanalta.

– Olen osannut nauttia joka päivästä. Olin viime yönäkin syöttövuorossa, ja vaikka se on raskasta niin se on tosi kivaa. Nyt kun olen vanhempi, olen paljon rauhallisempi kaikesta. Sisarukset ovat mahtavasti ottaneet hänet mukaan ja haluavat koko ajan lirkutella hänelle. Sydän on rakkautta täynnä, Taipale summaa.