Quentin Tarantino ei vielä tiedä, millainen hänen viimeinen elokuvansa tulee olemaan.

jopa kulttimaineeseen nousseiden elokuvien, kuten Pulp Fiction – Tarinoita väkivallasta (1994), Kill Bill (2003 & 2004) ja Kunniattomat paskiaiset (2009), ohjaaja, Quentin Tarantino, 59, on vahvistanut CNN:lle lopettavansa uransa elokuvaohjaajana seuraavan elokuvansa jälkeen, uutisoi People-lehti.

Tarantino on ohjannut lukuisia hittielokuvia viimeksi kuluneiden kolmenkymmenen vuoden aikana.

– Olen tehnyt tätä kauan, ja on aika paketoida show. Olen viihdyttäjä, ja haluan, että ihmiset jäävät janoamaan uutta, Tarantino perustelee päätöstään.

Tarantino on vihjaillut jo aiemmin lopettavansa uransa kymmenenteen elokuvaansa. Ohjaaja kuitenkin vitsaili ennen viimeisimmän elokuvansa, Once Upon A Time In Hollywood (2019), ensi-iltaa, että mikäli elokuva saisi hyvän vastaanoton, hän voisi lopettaa uransa yhdeksänteen tuotokseensa.

Ohjaaja on kuitenkin päättänyt pitäytyä aiemmassa lupauksessaan ja tekee vielä yhden elokuvan.

Tarantinon läpimurto valkokankaille tapahtui vuonna 1992 elokuvalla Reservoir Dogs. Viimeisimmän elokuvansa, hän ohjasi vuonna 2019. Muita hänen tunnettuja elokuviaan yllämainittujen rinnalla ovat Jackie Brown (1997), Django Unchained (2012) ja The Hateful Eight (2015).

Tarantino on voittanut uransa aikana kaksi Oscar-palkintoa elokuvistaan Pulp Fiction ja Django Unchained.

Quentin Tarantino vaimonsa Daniella Pickin kanssa vuonna 2021.

Tarantino kertoo CNN:n haastattelussa, ettei hän halua enää työskennellä paljon saadakseen itselleen entistä vähemmän. Ohjaaja myös toteaa, ettei halua huomata olevansa vanha mies, joka ei ymmärrä, mitä elokuvamaailmassa tapahtuu.

– Vaikka koen jo nyt olevani hieman vanha mies, joka ei oikein ymmärrä esimerkiksi tämänhetkisiä elokuvia, Tarantino vihjasi.

Tarantino sivalsi elokuvamaailmaa Peoplen mukaan jo aiemmin Video Archives Podcastissa. Hänen mielestään Hollywoodin tämänhetkinen elokuvatarjonta on yhtä huonolla tasolla kuin amerikkalaisen elokuvahistorian surkeimpina vuosikymmeninä, joihin Tarantino lukee 1950- ja 1980-luvut.

– Vaikka 1980-luku oli aikaa, jolloin näin todennäköisesti eniten elokuvia elämäni aikana, se oli Hollywoodin historian kauhein vuosikymmen elokuvien suhteen 1950-luvun lisäksi, Tarantino analysoi.

Quentin Tarantino ei pidä nykyelokuvia kovinkaan hyvinä.

Tarantino ei osannut vielä kertoa CNN:lle, mikä hänen viimeisin elokuvansa tulee olemaan.

– Minulla ei ole suurta kiirettä tehdä viimeistä elokuvaani. Tällä hetkellä en edes tiedä, mikä elokuva on. Onko se jotain, mikä pyörii Netflixissä tai Amazonissa, ja ihmiset katsovat sitä kotisohviltaan perheineen? Onko se elokuva? Sillä minun viimeisin elokuvani näytettiin yli 3 000 teatterissa usean kuukauden ajan, Tarantino pohtii.

Tarantino kertoi jo aiemmin GQ Australialle, että aikoo jatkossa keskittyä kirjoittamiseen.

– Näen itseni kirjoittamassa kirjoja ja teatteria. Olen antanut kaikkeni jo elokuville, Tarantino tiivisti.