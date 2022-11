Jamie, Jared ja Damian Harris kertovat isästään tuoreessa The Ghost of Richard Harris -dokumentissa. Harris eli myrskyisää elämäänsä alkoholin, kokaiinin ja naisten ympäröimänä.

Edesmenneen näyttelijän Richard Harrisin pojat kertovat The Ghost Of Richard Harris -uutuusdokumentissa isänsä synkästä puolesta, The Sun ja The Guardian uutisoivat.

Vuonna 2002 kuollut näyttelijä muistetaan erityisesti roolistaan Harry Potter -elokuvien Tylypahkan velhokoulun rehtorina Albus Dumbledorena. Ennen kuolemaansa hän ehti esittää Dumbledorea elokuvasarjan kahdessa ensimmäisessä osassa, minkä jälkeen hänet korvasi näyttelijä Michael Gambon.

Richard Harris oli poikiensa mukaan ristiriitainen henkilö.

Richard Harris muistetaan erityisesti kahden ensimmäisen Harry Potter -elokuvan rehtorina Albus Dumbledorena.

Harrisilla on kolme poikaa, Jamie, 59, Jared, 61, ja Damian, 64. Miljoonille Potter-faneille Harris näyttäytyi viisaana ja lempeänä velhorehtorina, mutta Harrisin pojilla on dokumentin mukaan hyvin erilainen näkemys isästään.

Pojat muistelevat isänsä ottaneen heidän edessään runsaita määriä kokaiinia ja joutuneensa baaritappeluihin vielä 70-vuotiaana. Nuorempi Richard Harris oli tunnettu siitä, että alkoholi maistui ja naiset kiinnostivat, mutta samalla miehen pinna lyheni. Tarinoiden mukaan Harrisille oli tyypillistä tapella ystäviensä kanssa ja ajautua riitoihin ohjaajien ja kollegojen kesken.

Richard Harrisin keskimmäinen poika, Jared Harris, muistelee isässään kyteneen tietynlaista vihaa loppuun saakka.

Richard Harris syntyi Irlannissa rikkaaseen perheeseen. Hän näytteli pienissä tuotannoissa The Sunin mukaan lähes vuosikymmenen ennen läpimurtoaan vuoden 1963 elokuvassa Miehen hinta. Harris sai elokuvasta Oscar-ehdokkuuden.

Miehen hinta -elokuvan jälkeen Harris nähtiin nykyään klassikkoelokuvina tunnetuissa teoksissa, kuten Telemarkin sankarit (1965), Camelot (1967) ja Mies hevosena (1970).

Richard Harris oli moniosaaja. Hän näytteli, lauloi ja kirjoitti runoja. Hänelle maistui myös monien muiden taiteilijoiden tapaan alkoholi ja huumeet.

Kuvausten ohella Harris vietti paljon aikaa ryypiskellen ystäviensä, jalkapalloilija George Bestin ja näyttelijöiden Richard Burtonin ja Peter O’Toolen kanssa sekä viettäen öitä useiden eri naisten kanssa.

– Olen ihminen, jonka on vaikea määrittää rajoja itselleen. Pystyn vastustamaan ensimmäistä juomaa, en toista, Harris kerran totesi The Sunin mukaan.

Richard Harris voitti Euroopan elokuvapalkinnon vuonna 2000 elämäntyöstään näyttelijänä.

The Sunin mukaan Harris lenteli yksityiskoneellaan ja juhli seitsemän päivää ympäri Eurooppaa erottuaan ensimmäisestä vaimostaan Elizabeth Rees-Williamsista 12 vuoden avioliiton jälkeen vuonna 1969. Harris oli pyytänyt reissuun mukaan lehdistökuvaajan tallentamaan juhlimista. Matkaan kuului muun muassa pysähdys hampurilaisessa bordellissa.

– Ensimmäiseksi hän yritti vikitellä amerikkalaisen nunnan mukaansa, matkaa kuvannut valokuvaaja Bill Rowntree on kertonut Harrisin avioeron jälkeisen reissunsa Pariisin pysähdyksestä.

Richard Harris ja Elizabeth Rees-Williams olivat naimisissa 12 vuotta. Eron jälkeen he antoivat toisilleen huvittavat ”erolahjat”.

– Äitini näki kaiken lehdestä ja järkyttyi varmasti syvästi, Jared Harris, joka on tunnettu esimerkiksi Mad Men -sarjasta ja Sherlock Holmes -elokuvista, toteaa dokumentissa.

The Sunin mukaan pariskunnalla oli kuitenkin hyvää huumoria toisiaan kohtaan jopa avioeronsa jälkeen. He esimerkiksi vaihtoivat keskenään erolahjat. Harris antoi ex-vaimolleen lehmänkellon, jotta Harris kuulisi, kun Elizabeth olisi lähellä. Rees-Williams sen sijaan antoi Harrisille lintuhäkin, jonne Harris voisi sulkea seuraavan vaimonsa.

Harrisin vanhin poika Damian muistelee dokumentissa isänsä seuraavaa vaimoa.

Harris meni uudelleen naimisiin näyttelijä Ann Turkelin kanssa, joka oli Harrisia 16 vuotta nuorempi.

– He tapasivat toisensa elokuvan kuvauksissa. Isäni auttoi Turkelia roolien saamisessa ja käytti itseään ikään kuin syöttinä. Hän sanoi tekevänsä elokuvan, jos Ann otetaan mukaan. Ne olivat kamalia elokuvia, Damian Harris toteaa.

Suhde Ann Turkelin kanssa päätyi Harrisin myrskyisän elämän johdosta eroon kahdeksan vuoden suhteen jälkeen.

Harris ja Turkel erosivat kahdeksan vuoden avioliiton jälkeen vuonna 1982. Heidän avioeronsa oli seurausta Harrisin syöksykierteisestä elämästä.

– Levottomuuteni oli liian vaikeaa, Harris totesi erosta tuolloin.

Harris käytti 1970-luvun näytellen huonosti arvioiduissa toimintaelokuvissa. Päihteet olivat Harrisin elämässä vahvasti läsnä, ja The Sunin mukaan näyttelijä haastettiin jopa oikeuteen vuoden 1977 trillerin, Golden Rendezvousin, viivästyttämisestä juomisen vuoksi.

Lopulta Harris lopetti työt hetkeksi Hollywoodissa. Näyttelijä meni vanhan ystävänsä, Malachy McCourtin, 91, baariin töihin New Yorkissa.

Richard Harris kuvaili elämäänsä ”levottomaksi” ja itseään ihmiseksi, joka ei osannut asettaa itselleen rajoja.

McCourtin kertoo, että Harris oli naisten mielestä loistava baarimikko, sillä hän tarjosi naisasiakkaille runsaasti ilmaisia juomia.

– Löysimme 3 000 dollarin sekin kassalta. Sen vieressä oli lappu, jossa luki ”Tässä on korvaus kaikesta siitä, jonka annoin ilmaiseksi”, McCourtin muistelee hetkeä, kun Harris lähti lätkimään myös baarimikon hommista.

Alkoholia suurempi ongelma Harrisille oli dokumentin mukaan kokaiini. Harrisin nuorin poika Jamie Harris on tuttu kasvo Steven Spielbergin tuoreesta uudelleenfilmatisoinnista, West Side Storysta (2021).

Hän muistaa löytäneensä kerran isänsä 1970-luvulla pää pienen muovipussin päällä. Muovipussissa oli tuttua valkoista jauhetta.

Richard Harrisin nuorin poika Jamie Harris muistelee tuoreessa dokumentissa isänsä kokaiinin käyttöä.

– Kävelin hänen huoneeseensa ja tilanne oli kuin Scarface – Arpinaama -elokuvasta. Hän oli pudottanut kokaiinipussin lattialle ja makasi kasvot sen päällä. Hän oli arvaamaton, Jamie Harris kertoo dokumentissa.

– Melkein kuolin pari kertaa, Harris myös itse myönsi aiemmin.

Vuonna 1978 Harris pääsi päihdehoitoon ja sai lopetettua huumeiden käytön.

Vaikka useimmat kuuluisuuksien lapset saattavat hopeareunustaa vanhempiensa elämänvaiheita, Harrisin pojat ovat sangen rehellisiä kertoessaan isänsä vaikeuksista. Kun Harris pääsi irti päihteistä, hän vietti enemmän aikaa poikiensa kanssa, jotka kaikki seurasivat isänsä jalanjäljissä ja päätyivät elokuva-alalle.

Jared Harris on kertonut The Guardianille, että hän joutuu usein vastaamaan haastatteluissa kysymyksiin isästään.

– Hän teki sen itse itselleen hankkimalla palstatilaa lehdistä, jotta saisi mainostettua työprojektejaan. Halusin kuitenkin tietää, millainen isäni todella oli. Kerran riitamme aikana hän huusi minulle kiroillen: ”Lopeta analysoimiseni, et ole tarpeeksi viisas”. Totta puhuen, hän ei halunnut, että ihmiset saisivat tietää hänen sisimpänsä, Jared Harris perustelee dokumentin tekoa.

Damian Harris muistaa isänsä joutuneen vielä 70-vuotiaanakin baaritappeluihin.

Päihteiden lopettamisesta huolimatta lyhyt pinna ja viha jäivät Harrisin piirteeksi.

– Hänessä oli vihaa, joka ei koskaan mennyt pois, Jared Harris toteaa dokumentissa.

Damian Harris muistelee, että vielä 70-vuotiaana Harris tyrmäsi pubissa erään nuoren miehen. Mies kaatui maahan, ja hänen tyttöystävänsä kauhistui huutaen Harrisin tappaneen miehen.

– Isä heitti Guinnessinsa miehen naamaan. Kun mies alkoi herätä, isä tajusi ettei voittaisi kakkoserää, ja riensi ulos pubista, Damian Harris kertoo dokumentissa.

Richard Harris vuonna 2001 vuosi ennen kuolemaansa.

Tapahtuma ajoittuu suurin piirtein ajalle, kun Harris valittiin näyttelemään kuuluisaa Albus Dumbledorea Harry Potteriin.

Myöhemmin on arveltu, että Harrisin nuorena sairastama tuberkuloosi olisi estänyt Harrisin kovasti unelmoiman uran rugbyn parissa, ja näyttelijän loppumaton viha olisi kummunnut tästä.

Dokumentin ohjaajan Adrian Sibleyn mukaan Richard Harris on unohdettu brittinäyttelijä.

Jared Harrisin mukaan hänen isällään oli melko negatiivinen mielikuva elämästä yleensä, vaikka samanaikaisesti hän rakasti sitä ja halusi ottaa siitä kaiken irti.

– Hänen maailmankuvansa mukaan jokainen eli itseään varten, mutta hänellä oli ydinsanomansa: ”Tiedän, että elämä on hirveää, mutta yritä silti parhaasi ja ota elämästä kaikki irti. Elä elämääsi äläkä anna ajan valua hukkaan”, Jared Harris toteaa Guardianille.

Dokumentin ohjaaja Adrian Sibley toteaa samalle lehdelle, että Harris oli itseasiassa hyvin aliarvostettu taiteilija. Richard Harris oli lahjakas elokuva- ja teatterinäyttelijä, mutta myös runoilija sekä tarinankertoja ja jopa taitava laulaja.

– Minusta tuntuu, että kaikista Britannian 1960-luvun näyttelijätähdistä hän on se, joka on unohdettu, Sibley tiivistää.