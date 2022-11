Finneas Eilish tekee runsaasti musiikillista yhteistyötä pikkusiskonsa kanssa.

Laulaja Billie Eilish, 20, vahvisti lokakuussa seurustelevansa rock-muusikko Jesse Rutherfordin, 31, kanssa. Huhut kaksikon suhteesta lähtivät kiertämään jo viikkoja aiemmin, kun heidät bongattiin läheisistä tunnelmista Los Angelesin kaduilta.

Marraskuun alussa pariskunta edusti ensimmäistä kertaa yhdessä punaisella matolla. He olivat sonnustautuneet Los Angelesissa järjestettyä gaalaa varten yhteensopiviin asuihin, ja heidän tyylinsä viimeisteli peitto, jonka sisään pari oli yhdessä sulloutunut.

E! News -sivusto tiedusteli nyt Eilishin 25-vuotiaalta isoveljeltä Finneas Eilishilta mielipidettä pikkusiskonsa uudesta kumppanista.

– Kuulkaa, olen tyytyväinen niin kauan kuin hän on onnellinen, vanhempi Eilish kuittasi torstaina.

Billie ja Finneas Eilishin kappale No time to die voitti parhaan elokuvakappaleen Oscarin maaliskuussa 2022.

Myös Finneas Eilish on luonut uraa sekä musiikin että näyttelemisen parissa. Hän on kirjoittanut ja tuottanut kappaleita useille artisteille, mukaan lukien pikkusisarelleen Billie Eilishille sekä Selena Gomezille.

Viime syksynä ilmestyneen James Bond -elokuvan tunnuskappale No time to die oli Finneas Eilishin käsialaa. Mies on voittanut urallaan kahdeksan Grammy-palkintoa

Pikkusisar Billie Eilish on yksi tämän hetken suosituimmista poptähdistä. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleista Bad guy, Bored ja Everything I wanted.