Suhdehuhut käyvät kuumina: Brad Pitt yhdistettiin lähes 30 vuotta nuorempaan korutaiteilijaan – näin he tapasivat toisensa

Brad Pittin huhutaan tapailevan 29-vuotiasta korutaiteilijaa Ines de Ramonia.

Syyskuussa Suomessa kuvanveistäjänä debytoinut näyttelijä Brad Pitt, 58, on ehtinyt näyttäytymään kuluvana syksynä siellä sun täällä.

Tampereella sijaitsevan Sara Hildénin taidemuseon lisäksi Pitt on bongattu muun muassa nauttimassa Formula 1 -humusta Texasin Austinissa, jossa ajettiin GP lokakuun loppupuolella.

Nyt miehellä näyttäisi olevan sutinaa myös parisuhderintamalla.

Muun muassa People-lehti on uutisoinut, että 58-vuotias Hollywood-tähti on tapaillut 30 vuotta nuorempaa korutaiteilijaa Ines de Ramonia, 29, jo useamman kuukauden.

Brad Pitt vieraili Suomessa yhdessä rocklegenda Nick Caven ja kuvanveistäjä Thomas Houseagon kanssa.

Lehden tavoittama lähde kertoo parin tavanneen yhteisen tutun kautta.

– Ines on söpö, hauska ja energinen. Hänellä on upea luonne ja Brad viihtyy hänen seurassaan, lähde kertoo.

Seurustelua ei voi toistaiseksi kuitenkaan kutsua ”vakavaksi”, lähde sanoo.

Lehti kertoo, että pari bongattiin viime sunnuntaina U2-yhtyeen nokkamiehen Bonon soolokonsertista Los Angelesista. Myös Daily Mail kertoo, että pari nähtiin konsertissa yhdessä.

Ines de Ramon oli aiemmin yhdessä näyttelijä Paul Wesleyn kanssa.

29-vuotias de Ramon on työskennellyt korualalla kymmenen vuotta.

Hän oli aikaisemmin naimisissa näyttelijä Paul Wesleyn kanssa. 40-vuotias Wesley tunnetaan muun muassa tv-sarjasta Vampyyripäiväkirjat. Pari astui avioon vuonna 2019 mutta erosi kaikessa hiljaisuudessa tänä vuonna.

Brad Pitt on ehtinyt olemaan naimisissa kahdesti: Frendeistä tutun Jennifer Anistonin kanssa vuodet 2000–2005 ja muun muassa Tomb Raider -elokuvien Lara Croftina nähdyn Angelina Jolien kanssa vuodet 2014–2019.

Jolien ja Pittin ero on ollut riitaisa, ja Jolie on muun muassa syyttänyt Pittiä pahoinpitelystä. Pittin edustaja on torpannut syytökset valheina.

Ines de Ramon ei ole ainut Pittin seurassa nähty nuori nainen. Aiemmin syksyllä Pitt bongattiin näyttelijä-malli Emily Ratajkowskin, 31, seurassa. Medialähteet kertoivat parin ”viihtyvän paljon yhdessä”, mutta suhde ei kuulemma ollut kummankaan puolelta erityisen vakavamielinen.

Tällä hetkellä Ratajkowski puolestaan seurustelee seurapiiritähti Kim Kardashianista hiljattain eronneen koomikko Pete Davidsonin, 29, kanssa.