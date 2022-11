Selkäänpuukotus paljastuu Selviytyjät Suomessa karulla hetkellä – ilme näkemisen arvoinen

Selviytyjät Suomesta on pudonnut 11. kilpailija.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia, lopeta lukeminen tähän.

Heimoneuvoston jälkeen pudonneiden huvilalle kävelee hämmentynyt kilpailija.

Kisasta pudotettu Helmeri Pirinen tajusi kohtalonsa samalla hetkellä, kun sai ensimmäisen äänensä.

– Ai meitsi lähtee vai? Helmeri kuiskasi epäuskoisen näköisenä Tommille.

Pudotus tuli hänelle täytenä yllätyksenä.

– En yhtään osannut odottaa, että meitsi lähtee tänään. Luotin liittoihin, mitä oltiin solmittu. Oliko se sitten Sami ja Virpi, jotka laittoivat puukkoa selkään. Yllättävä twisti omissa liitoissa. En olisi koskaan uskonut, Helmeri avautuu Pudonneen tilityksessä.

Helmeri joutui lähtemään kotimatkalle Selviytyjistä.

Pudonneiden huvilalla tuomariston jäsenet tenttaavat Helmeriä tapahtuneesta.

– Kuka sut jätti? Wallu kysyy.

– Virpi ja Sami puukottivat selkään, Helmeri uskoo.

Karoliinaa kiinnostaa, kuinka varma Helmeri oli heimoneuvostoon mentäessä siitä, että liitot kestävät.

– Tosi varma, Helmeri sanoo.

– Koska sä näytit tosi yllättyneeltä, Karoliina jatkaa viitaten pudotukseen.

– Tiesin heti ekasta äänestä, kun näin sen, Helmeri sanoo.

Helmeri epäili Virpin olevan yksi häntä selkään puukottaneista.

Helmeri tunnustaa olleensa ”aika varma”, että Virpi äänestettäisiin illan heimoneuvostossa ulos.

– Mutta kun Selviytyjissä on turvallinen olla, se on yleensä paha, silloin yleensä lähdet. Mulla on ollut aika turvallinen olo aika monessa muussakin neuvostossa aikaisemmin, ja käynyt ihan hyvin ja mennyt niin kuin ollaan suunniteltu, mutta nyt oli niin hyvä peliliike muilta, etten osannut yhtään odottaa”, Helmeri sanoo.

