Varo juonipaljastusta! Selviytyjät-kilpailijan viaton heitto viidakossa kääntää pelin yllättäen päälaelleen

Varo juonipaljastuksia! Tilanne kärjistyy viidakossa.

Valta-asetelma Selviytyjät Suomen sunnuntain jaksossa vaikuttaa keikahtavan aivan uuteen uskoon, kun Virpi ja Julia jäävät juttelemaan rannalle kahdestaan.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia, lopeta lukeminen tähän.

Julia heittää Virpille, onko tämä huomannut, että Helmeri ja Tommi ovat toistensa pahimmat vastustajat.

– Helmeri ja Tommi tajuavat kyllä, että ovat toistensa pahimmat kilpailijat ja haluavat toisensa eliminoida.

– Meinaatko? Virpi tarttuu ajatukseen.

– Se ois fiksuinta! Ne on molemmat fiksuja pelaajia. Se, että seuraavaksi sä lähtisit, ei siinä olisi mitään järkeä, Julia heittää.

– Tai sinä… Jos miettisi pelin kannalta, ehdottomasti kaikkien niitten kannattaisi pelata meidän kanssa, Virpi innostuu viitaten pelissä jäljellä oleviin miehiin Tommiin, Helmeriin ja Samiin.

Julia ja Virpi tietävät molemmat, että Helmerillä ja Tommilla on liitto keskenään. Myös Sami on todennäköisesti mukana liitossa.

– Mulla ei ollut suunnitelmaa jutella Virpin kanssa tuosta aiheesta. Mä tyhmästi oletin, että Virpi on tajunnut, että me ollaan vahvoille pelaajille ihanteellisia kilpakumppaneita, koska meidät on helppo päihittää, mikä taas meinaa, että me päästään eteenpäin pelissä. Hyvä, että avasin suuni, koska Virpi innostui, Julia hihkuu.

Julia ja Virpi suunnittelevat houkuttelevansa Samin liittoon heidän kanssaan, ja sen jälkeen he pudottaisivat kolmikkona toisen vahvoista kisaajista pois.

– Se on meidän peli, jos mietitään se noin ja Sami on meidän kanssa, koska Samillekin ne on isompia uhkia kuin me, Julia sanoo.

– Nyt pelataan kovaa peliä, meitä on viisi jäljellä, Julia jatkaa.

– Hyvä Julia, sä laitoit blondille ajattelunaihetta. Tästä alkoi meidän peli, kato en mä oo tajunnut, Virpi nauraa.

– Tämä oli niin hurja käänne, että tätä ei usko kukaan! Ei kukaan usko tätä, en mä meinaa itsekään uskoa tätä, jos tää juttu menee läpi. Tää on huikee, Virpi tuulettaa.

Selviytyjät-kilpailijat jaksavat yhä innostua palkintokisasta ja tehtävistä, vaikka ovat olleet viidakossa jo pitkään.

Kuluneen kauden aikana on nähty lukuisia dramaattisia pudotuksia, kun kilpailijoita on yksi toisensa jälkeen äänestetty kotiin heimoneuvostoissa.

Eräs yllättävistä pudotuksista oli, kun 9. jakson heimoneuvostossa äänestettiin ulos thainyrkkeilijä Pok Biil. Hän sanoo tienneensä joutuneensa lähtemään, kun kuuli nimensä ensimmäistä kertaa. Sitä hän ei olisi uskonut, ketkä äänten takana olivat.

Kauden kilpailuissa todella hyvin pärjännyttä Pokia äänestivät Sami, Tommi, Karoliina ja Virpi. Erityisesti Samin vedätys sai mietteliääksi.

– En ikinä olisi uskonut, että Sami keksi tämän. Tai en mä tiedä, oliko se Sami vai Tommi, mutta Sami vedätti mut ihan täysin. Se vähän järkytti, mutta otin sen like a champ ja jatkan elämää, Pok totesi.

– Ne pelasi aika rumasti mut ulos. Mä en keskustellut kenenkään kanssa, oli niin huono olo, kun ei saanut ruokaa.

Kilpailijoita ilahdutettiin myös kirjeillä läheisiltään. Sami Helenius kyynelehti esitellessään kuvaa lapsenlapsestaan. Kirje tuli hänen vaimoltaan Stinalta.

