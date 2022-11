Chris Hemsworth sai tietää Alzheimerille altistavista geeneistään omassa Limitless-ohjelmassaan.

Supersankarielokuvista tutulle Chris Hemsworthille paljastui uudessa Limitless with Chris Hemsworth -ohjelmassa, että näyttelijällä on kohonnut riski sairastua kohtalokkaaseen ja surulliseen sairauteen.

Hemsworthille kerrottiin, että hänellä on poikkeuksellinen riski sairastua Alzheimerin tautiin. Terveyskirjaston mukaan Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä.

Hemsworth käy ohjelmassa kattavissa laboratoriokokeissa, joissa selviää, että Thor-näyttelijä kantaa sekä äitinsä että isänsä puolelta Alzheimerille altistavaa geeniä. Hänellä on kaksi kopiota geenistä APOE4, mikä National Institute of Aging -järjestön mukaan on suurin riski muistisairauden puhkeamiselle. Vain 2–3 prosentilla väestöstä on geenistä molemmat kopiot.

National Institute of Aging -sivuston mukaan geenitulokset eivät kuitenkaan suoraan tarkoita, että geeniä kantava sairastuisi Alzheimerin tautiin, minkä vuoksi järjestö ei suosittele geenitestausta laajemmin. Yleinen geenitestaaminen saattaa näin aiheuttaa turhaa huolta ja stressiä.

Hemsworthin tapauksessa molempien kopioiden löytyminen on pysäyttävä tieto.

– Sinulla on kahdeksan tai kymmenkertainen riski sairastua Alzheimeriin verrattuna suurimpaan osaan väestöstä, lääkäri Peter Attia kertoo näyttelijälle ohjelmassa.

– Ajatus siitä, että en voisi muistaa elettyä elämääni, vaimoani tai lapsiani on todennäköisesti suurin pelkoni, näyttelijä sanoo Limitless-ohjelmassa.

Hemsworthin isoisä sairastaa parhaillaan tautia.

– Hän ei muista meitä lapsenlapsiaan, mutta ei myöskään omia lapsiaan. Se on sydäntä särkevää.

Saatuaan tietää tilanteestaan Hemsworth päätti tehdä kaikkensa sen eteen, ettei sairaus puhkeaisi. Alzheimeria ehkäisevät muun muassa terveelliset elämäntavat. Näihin kuuluvat esimerkiksi terveellisen painon ylläpitäminen, verensokerin tarkkaileminen ja säännöllinen liikunta.

– Kaikki keinot, joilla suojelen aivojeni terveyttä, parantavat myös muuta terveyttäni ja hyvinvointiani, Hemsworth totesi Good Morning America -ohjelmassa.

Disney+-palvelussa nähtävässä National Geographyn Limitless with Chris Hemsworth -ohjelmassa Hemsworth taistelee ikääntymistä vastaan ja yrittää löytää ihmiskehon täydellisen potentiaalin.

Hän aloittaa henkilökohtaisen prosessin löytääkseen keinoja parantaa terveyttään, voimiaan ja älykkyyttään. Ohjelmassa näyttelijä ottaa vastaan haasteita ja vie kehonsa ja mielensä äärirajoille oppiakseen lisää itsestään ja terveydestään.