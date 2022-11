Jorma Uotinen paljastaa IS:lle, miksei ex-puoliso Helena Lindgreniä ole koskaan nähty TTK:ssa

Uotinen valmistautuu sunnuntaina nähtävään Tanssii tähtien kanssa -finaaliin ”upeissa tunnelmissa”.

Tanssimaestro Jorma Uotinen oli avoliitossa lähes 18 vuoden ajan Helena Lindgrenin kanssa, kunnes liitto päättyi 1999. Pitkä parisuhde on syynä siihen, ettei Helena Lindgreniä olla nähty ikinä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

– Hän ei voisi olla mukana kilpailemassa, koska minä olen tuomari. Kuten Sirpa Suutari-Jääskökään ei voi olla mukana tanssinopettajana, Jorma Uotinen sanoo.

Suutari-Jääskön aviomies on tanssiohjelman toinen tuomari Jukka Haapalainen.

Uotisen mukaan Lindgren ei ole harmitellut sitä, ettei ole päässyt tanssiohjelman parketille.

– Helena on innostunut tanssista, mutta hän on tiennyt tilanteen.

Paavo Westerberg tulkitsi Ingmar Bergmanin Fanny ja Alexander -elokuvaklassikon Kansallisteatterin lavalle.

Entisen avoparin ystävyys on vankka. He tekevät nyt myös yhteisiä esiintymisiä. Heillä on Kielletyt leikit -niminen konsertti Tampere-talossa marraskuun viimeisenä päivänä.

– Olemme konsertoineet yhdessä aiemminkin vuosien varrella.

Uotinen vietti torstai-iltaa Helsingin kaupunginteatterissa, jossa sai ensi-iltansa syksyn suurtuotanto Fanny ja Alexander. Paavo Westerbergin ohjaama näytelmä perustuu ruotsalaisohjaaja Ingmar Bergmanin osittain omaelämäkerralliseen elokuvaan ja tv-sarjaan.

Ingmar Bergman (1918–2007) on kenties kaikkien aikojen legendaarisin ruotsalainen elokuva- ja teatteriohjaaja.

– Olen katsonut elokuvan ainakin kymmenen kertaa. Se koskettaa minua todella paljon, Jorma myöntää.

Tarinassa on monta mielenkiintoista kerrosta, mutta erityisesti Alexanderin suhde hirviöisään, hän lisää.

Tanssiohjelman finaalilähetys on sunnuntaina.

– Finaaliin mennään upeissa tunnelmissa. Kuten aina, jokainen vuosi on omalla tavallaan erityinen, tanssitaituri tuumii.