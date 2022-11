Seksistä tunnetun OnlyFansin pomot Suomessa – puhuivat Slushissa palvelunsa pimeistä puolista kieli keskellä suuta

”Tärkeintä on sisällöntuottajien turvallisuus”, vakuuttivat OnlyFansin johtajat Helsingissä.

– Kyllä, meillä on aikuissisältöä. Mutta sen lisäksi meillä on paljon muuta, kuten urheilua ja komediaa. Ajatuksemme on antaa sisällöntuottajille tuloja materiaalista, jota he julkaisisivat ilmaiseksi muualla.

Näin muotoilee ensisijaisesti seksuaalisesta sisällöstä tunnetuksi tulleen OnlyFansin kaksi vuotta sitten tehtävässään aloittanut toimitusjohtaja Amrapali Gan yhtiön toimintaidean Slushissa.

Toimitusjohtaja määrittelee OnlyFansin 3 miljoonan sisällöntuottajan sosiaaliseksi mediaksi, joka luo sisällöntuottajilleen turvallisen tilan ja antaa näille 80 prosenttia tilausten tuotoista. Tilausten lisäksi sisällöntuottajat voivat saada lisätuloja maksullisilla yksityisviesteillä tai striimeillä.

Amrapali Ganin ja OnlyFansin strategia- ja operatiivisen johtajan Keily Blairin puhetilaisuuden nimi on Navigating Public Opinion: Running an Edgy Business, eli jotakuinkin Tasapainottelua yleisen mielipiteen kanssa – särmikkään bisneksen johtaminen.

Tämä näkyi myös Slushissa. Särmikkään bisneksen johtamiseen kuului varovaisten ilmausten käyttäminen. Seksi-sanan johdannaisia ei kuultu kertaakaan, ja seksuaalisen sisältöön viitattiin etupäässä kiertoilmauksella spicy. Aikuissisältö-sana kuultiin pariin kertaan.

Särmikkään bisneksen johtamiseen kuului myös se, että johtajat eivät ottaneet vastaan yleisökysymyksiä.

Kelly Blair korosti palvelun sisällöntuottajien tarkkaa karsintaprosessia, jonka aikana tehdään yhdeksänportainen varmistus. Tähän kuuluu muun muassa henkilötodistusten ja muiden sosiaalisen median tilitietojen toimittaminen OnlyFansille.

” Käytämme tietoja suojellaksemme sisällöntuottajiamme, emme myydäksemme niitä mainostajille.

– Käytämme tietoja suojellaksemme sisällöntuottajiamme, emme myydäksemme niitä mainostajille. Palvelussamme ei ole mainoksia, sanoi Gan.

Tiukalle seulonnalle on tarvetta, sillä BBC paljasti vuonna 2020 palvelussa olleen seksuaalista materiaalia tarjoavia sisällöntuottajia.

Lue lisää: Yksi sivusto mullisti nettipornon täysin – mutta sillä on todella pimeä puoli

OnlyFansin historiaan kuuluu myös ällistyttävä äkkikäännös. Loppukesästä 2021 palvelu ilmoitti kieltävänsä seksuaalisen materiaalin alustallaan kokonaan. Syyksi ilmoitettiin se, että merkittävät rahalaitokset lopettaisivat tilausmaksujen välittämisen OnlyFansille. Päätös peruttiin muutaman päivän jälkeen.

OnlyFans-johtajia haastatteli Slushissa Axios-verkkojulkaisun toimittaja Kia Kokalitcheva (vasemmalla).

Haastattelijana toiminut Axioksen toimittaja Kia Kokalitcheva sai kysymykseen OnlyFansin mielenmuutoksesta välttelevän vastauksen.

– Edellinen toimitusjohtajamme antoi Financial Timesille asiasta joitakin kommentteja. Kokonaisuutena tapaus kuitenkin osoitti, miten sisällöntuottajayhteisömme sai äänensä kuuluviin. Annoimme vallan sisällöntuottajillemme, ja sen jälkeen tein päätöksen laittaa heidät kaikessa etusijalle, Gan muotoili.

Lue lisää: ”Meillä ei ollut vaihto­ehtoa”– mitä on OnlyFansin outojen päätösten takana?

Lue lisää: Sosiaalisen median palvelu OnlyFans perui päätöksensä – porno on jatkossakin sallittua

Selkeää vastausta ei myöskään tullut siihen, vaikuttaako sisällöntuottajien toiminta muilla somealustoilla heidän asemaansa OnlyFansissa.

Blair sanoi sananvapauksiin liittyviä kysymyksiä vaikeaksi, sillä vastakkain on kaksi tärkeää asiaa, inklusiivisuus ja turvallinen tila.

” Tärkeintä on, että heidän julkaisemansa aineisto on laillista.

– Sisällöntuottajat ovat vastuussa omasta sisällöstään. Tärkeintä on, että heidän julkaisemansa aineisto on laillista. Sen lisäksi käyttöehtomme ovat tiukat, Blair muotoili.

Blair korosti myös, ettei heillä ole erotuksena muista sosiaalisista medioista algoritmeja, jotka tarjoaisivat käyttäjille muiden sisällöntuottajien aineistoa. Esimerkiksi vihapuheeseen ei siis pitäisi törmätä sattumalta.

OnlyFansin rinnalle on rakentunut yhtiöstä riippumaton ekosysteemi, jossa tarjotaan muun muassa manageripalveluja OnlyFansin sisällöntuottajille. Täällä on tullut vastaan väärinkäytöksiä, kuten esiintyjien riistoa.

” Meidän näkökulmastamme meillä on 3 miljoonaa yksityisyrittäjää.

– Meidän näkökulmastamme meillä on 3 miljoonaa yksityisyrittäjää. Ha voivat hoitaa asiansa parhaaksi näkemällään tavalla, toimimalla itsenäisesti tai managereita käyttämällä. Päätös on täysin heidän. Jos väärinkäytöksiä havaitaan, esiintyjä voidaan sulkea palvelusta pysyvästi pois, Blair sanoi.

Molemmat johtajat vakuuttivat, että OnlyFansilla ei ole aikeita tehdä suuria muutoksia. Yksityisomisteisella yhtiöllä ei ole aikeita listautua pörssiin sen enempää kuin alkaa myymään mainoksiakaan.

– Päinvastoin. Meidän tilauspohjainen mallimme vaikuttaa olevan se, johon muutkin nyt ovat siirtymässä, Blair sanoi.