Suosittu Elämäni biisi -ohjelma puhuttaa joka viikko suomalaisia. Mikä olisi juuri sinun elämäsi tärkein laulu? IS päätti kysyä asiaa julkisuuden henkilöiltä.

Yrittäjä Nina Mikkosen elämäni biisi on Frank Sinatran Strangers in the Night.

– Asuimme suhteemme alussa Timon kanssa Eerikin­kadulla katto­huoneistossa. Tulin töistä kotiin ja astuessani hissistä kuulin vaimeaa musiikkia rappu­käytävään. Avasin kotioven ja kuulin jo eteiseen kyseisen kappaleen soivan olo­huoneessamme, Mikkonen kertoo.

Hän yritti huhuilla puolisoaan kertoakseen olevansa kotona. Vastausta ei kuulunut.

– Ihmettelin, että miksi meillä soi musiikki, jos Timo ei ole kotona?

Mikkonen riisui takkinsa ja asteli olohuoneeseen. Siellä Timo jo odotti häntä.

– Timo oli keskellä olohuonetta kaunein näkemäni punainen samettiruusu kädessään. Hän tarttui käteeni, katsoi minua syvälle silmiin, polvistui ja kysyi: Tuletko rakas Nina vaimokseni? Tuohon hetkeen latautui valtava määrä rakkautta. Loppu onkin sitten historiaa.

Strangers in the Nightin sävelsi Bert Kaempfert ja se kuultiin elokuvassa Salainen tehtävä Lissabonissa (1966).

Biisistä tuli tunnettu, kun Frank Sinatra levytti sen samana vuonna. Sinatra sai suorituksestaan peräti viisi Grammya.

Vuonna 1968 ranskalainen säveltäjä Philippe Gérard syytti Kaempfertia plagioinnista. Gérardin mukaan biisi perustui hänen säveltämäänsä Tango magique'iin. Pariisilainen tuomioistuin hylkäsi kanteen tutkittuaan asiaa kaksi vuotta.