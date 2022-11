Grammy-palkittu laulajatähti Roberta Flack kertoo vakavasta tilanteestaan: sairastaa ALS-tautia

85-vuotias laulaja tunnetaan useista 1970-luvun hittikappaleistaan.

Grammy-palkittu laulaja Roberta Flack on saanut ALS-diagnoosin, ja on menettänyt laulukykynsä, hänen edustajansa sanoivat maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

85-vuotias Flack tunnetaan muun muassa vuoden 1974 Killing Me Softly with His Song -hittikappaleestaan.

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi on ”tehnyt laulamisen mahdottomaksi ja puhumisen vaikeaksi”, Flackin edustajat sanoivat.

– Tämän ikonin hiljentämiseen tarvitaan kuitenkin paljon enemmän kuin ALS.

Flackilla oli useita ykköshittejä 1970-luvulla ja hän tuotti 20 studioalbumia. Hän on nelinkertainen Grammy-voittaja, ja hänelle myönnettiin elämäntyöpalkinto vuonna 2020.

Flackin elämästä kertova dokumentti saa ensi-iltansa elokuvafestivaaleilla New Yorkissa ensi viikolla. Flack julkaisee myös lastenkirjan tammikuussa.

Laulaja oli myös ensimmäinen artisti, joka voitti kaksi peräkkäistä vuoden levy -palkintoa vuosina 1973 ja 1974 kappaleilla First Time I Ever Saw Your Face ja Killing Me Softly With His Song.

ALS tunnetaan myös nimellä Lou Gehrigin tauti. Sairaus tuhoaa vähitellen koko hermoradan, joka lähtee liikeaivokuorelta selkäytimeen ja selkäytimestä lihaksiin. Suurin osa potilaista sairastuu 55–70-vuotiaana.

Useimmilla potilailla on kolme vuotta elinaikaa ensioireiden toteamisesta. Loppu alkaa lähestyä siinä vaiheessa, kun hengityslihakset heikkenevät.

Noin neljäsosalla potilaista tauti alkaa nielun ja suun alueelta niin, että puhe muuttuu epäselvemmäksi.

Taudin geneettisesti määräytyvään muotoon voivat sairastua myös nuoremmat, noin 30–50-vuotiaat potilaat. He voivat elää taudin kanssa jopa yli 20 vuotta.

Sairauteen ei ole varsinaista lääkettä, mutta tilanne ei ole kuitenkaan toivoton. Yhdysvalloissa tautiin kehitellään geeniperäistä lääkettä, joka pidentää sairastuneiden elinikää. Lääke tehoaa taudin SOD1-mutaatioon, joka vaikuttaa noin kahteen prosenttiin kaikista tautiin sairastuneista.

Yksi tunnetuimmista ALS-tautia sairastaneista henkilöistä lienee tutkija ja fyysikko Stephen Hawking. Hän sai diagnoosinsa 21 vuoden ikäisenä, jolloin hänelle annettiin kaksi vuotta elinaikaa. Hawking kuoli lopulta 76-vuotiaana vuonna 2018.

Muusikko Pave Maijanen sai ALS-diagnoosin keväällä 2019. Oireet olivat alkaneet jo edeltävänä syksynä. Sairaus vei musiikkikonkarin noin puolessatoista vuodessa. Ruotsalaiskirjailija Björn Natthiko Lindeblad kuoli tammikuussa sairastettuaan ALSia vuodesta 2018 saakka.

Tautia sairastaa myös esimerkiksi jääkiekkolegenda Börje Salming.