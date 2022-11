Victoria kertoo stressanneensa kotimatkaa jo etukäteen. Se osoittautui turhaksi, koska suunnitelmat muuttuivat äkisti.

Maajussille morsian -ohjelmassa päättyneellä kaudella sulhasta etsinyt Victoria lomailee parhaillaan Balilla. Victoria löysi ohjelmasta rinnalleen ahvenanmaalaisen Victorin ja kertoi sarjan päätösjaksossa, että he suunnittelevat yhteistä lomamatkaa.

Matka on tulossa nyt päätökseensä, mutta ei täysin mutkitta. Victoria kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että lentosuunnitelmat menivät hetkessä uusiksi, ja kotimatka kestää reilusti suunniteltua pidempään.

– Piti olla nopea kotimatka yhdellä 20 minuutin vaihdolla. Oon koko aamun miettinyt, et miten ihmeessä ehtii koneesta toiseen tuossa ajassa, Victoria kirjoittaa.

– Ihan turhaan hermoilin, kun lento muuttui just ja nyt edessä on kaksi vaihtoa ja kahdeksan tuntia pidempi matkustusaika. Mulla on niin kova ikävä mun pikkusia, että harmittaa, etten näekään heitä heti kun he pääsevät koulusta, kahden lapsen äiti kirjoittaa.

Kaksi viikkoa sitten Victoria intoili Balin-matkastaan somessa. Hän kertoi, että myös menomatkassa kesti kauan pitkän odottelun takia.

– Matka sinne asti on aika pitkä, koska Singaporessa vaihto kestää lähes 13 tuntia. Siellä kenttä näyttää kyllä olevan aika mahtava, että voi melkein laskea sen yhdeksi kohteeksi matkan varrella, Victoria kirjoitti.

Victoria on julkaissut lomareissultaan kauniita kuvia aurinkoisista maisemista. Yhdessä kuvassa hän poseeraa uima-altaan reunalla bikineissä. Toisessa kuvassa Victoria makoilee riippukeinussa.

– Tämä on kyllä ollut todella mahtava seikkailu. Ihanaa, että saa vielä hetken nauttia elämästä ilman huolen häivää! hän kirjoittaa.

Lomapäivityksistä ei paljastu, onko Victor matkassa mukana. Sitä kysellään myös julkaisujen kommenttikentässä.

– Tekis nyt mieli kysyä kun just eilen katsoin viimeiset Maajussi-jaksot, että kaippa Victor pääsi mukaan? seuraaja tiedustelee.

MTV kertoo verkkosivuillaan, että päätösjaksossa kuulluista yhteisistä lomasuunnitelmista on pidetty kiinni. He lähtivät matkalle, kun ohjelma tuli vielä televisiosta.

– Ei voida postata mitään sosiaaliseen mediaan yhdessä ja lentokentälläkään emme voi näyttäytyä kahdestaan, Victoria nauraa haastattelussa.

– Ohjelma päättyy juuri muutamaa päivää ennen kuin palaamme Suomeen, joten sen jälkeen voimme liikkua avoimesti kahdestaan, helpottunut Victoria sanoo.